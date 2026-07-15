فرقة "مياس" تتألق مجدداً إلى جانب بيونسيه

- جددت بيونسيه تعاونها مع فرقة الرقص اللبنانية "مياس" في حفل جاي زي بنيويورك، حيث أبهرت الفرقة الجمهور بأداء استعراضي لأغنية Drunk in Love، مما جعلها من أبرز لحظات الأمسية. - سبق أن تعاونت "مياس" مع بيونسيه في دبي عام 2023، واستمر التعاون في جولة Cowboy Tour بفرنسا 2025، مما يعكس ثقة بيونسيه في الفرقة اللبنانية. - برزت "مياس" عالمياً بعد فوزها ببرنامج America's Got Talent 2022، وحصلت على وسام الاستحقاق اللبناني، مما فتح لها أبواب العروض العالمية.

جدّدت المغنية الأميركية بيونسيه تعاونها مع فرقة الرقص اللبنانية "مياس" خلال مشاركتها في إحدى حفلات مغني الراب جاي زي على ملعب يانكي استاديوم في نيويورك، ضمن سلسلة من ثلاثة عروض احتفى من خلالها بمرور 30 عاماً على مسيرته الموسيقية. واختارت بيونسيه الفرقة اللبنانية لمرافقتها في أداء أغنية Drunk in Love، في واحدة من أبرز مفاجآت الأمسية.

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ولم يكن ظهور بيونسيه وحده مفاجأة للجمهور، بل شكّل صعود "مياس" معها إلى المسرح إحدى أبرز لحظات الأمسية التي حملت عنوان Extra Innings، إذ قدمت الفرقة لوحة استعراضية جمعت بين الرقص والغناء، وسرعان ما انتشرت مقاطعها على مواقع التواصل الاجتماعي محققة ملايين المشاهدات.

ولم يكن هذا التعاون الأول بين الطرفين، إذ سبق أن شاركت "مياس" في العرض الخاص الذي أحيته بيونسيه في دبي عام 2023، قبل أن يتجدد التعاون عام 2025 خلال جولتها الغنائية Cowboy Tour في فرنسا، في مؤشر على استمرار ثقة النجمة الأميركية بالفرقة اللبنانية وحرصها على حضورها في عروضها لما تضيفه من أداء بصري مميز على المسرح.

وبرز اسم "مياس" عالمياً بعد فوزها بالموسم السابع عشر من برنامج المواهب الأميركي America's Got Talent في سبتمبر/أيلول 2022، لتصبح أول فرقة عربية تحقق اللقب، بعدما تفوقت في النهائي على المؤدية الأسترالية كريستي سيلارز، فاتحةً أمامها باب المشاركة في أبرز العروض العالمية. حينها، منحها الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون، وسام الاستحقاق اللبناني المذهب، "تقديراً لعطاءاتها الفنية ونجاحها في أهم برامج المواهب العالمية".

تتكون فرقة الرقص الاستعراضية اللبنانية "مياس" من مجموعة فتيات تتراوح أعمارهن بين 13 و25 سنة. وأسس هذه الفرقة مدرب الرقص المعروف نديم شرفان، إذ واتته الفكرة ونفذها في عام 2013.