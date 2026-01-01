فرقة "بي تي إس" تكشف موعد عودتها المنتظرة في 2026

- أعلنت فرقة "بي تي إس" عودتها بألبوم جديد في 20 مارس 2026، وهو أول ألبوم بتشكيلها الكامل منذ ثلاث سنوات وتسعة أشهر، بعد انتهاء الخدمة العسكرية لأعضائها. - أرسلت الفرقة رسائل مكتوبة بخط اليد لمعجبيها "آرمي"، معبرة عن شكرها وامتنانها، ومؤكدة على موعد العودة، حيث وصف الأعضاء عام 2026 بأنه عام اللقاء المنتظر. - بعد صدور الألبوم، تستعد "بي تي إس" لجولة عالمية، مع توقع إعلان تفاصيل إضافية حول الألبوم والأنشطة الترويجية قريبًا.

أعلنت فرقة الكيبوب الكورية الجنوبية العملاقة "بي تي إس" (BTS) عودتها المنتظرة منذ وقتٍ طويل بألبومٍ جديدٍ من المقرّر صدوره في 20 مارس/آذار، بحسب ما أكّدته وكالة بيغ هيت ميوزيك (BigHit Music) يوم الخميس. ويمثّل هذا الإصدار أول ألبومٍ للفرقة بتشكيلها الكامل المؤلّف من سبعة أعضاء منذ ثلاث سنواتٍ وتسعة أشهر، بعد ألبوم "بروف" (Proof) الذي صدر في يونيو/حزيران 2022.

وكانت "بي تي إس" في حالة توقّفٍ جماعيٍّ بينما أدّى أعضاؤها الخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية، إلى جانب انخراطهم في مشاريع فردية. وقد أنهى الأعضاء السبعة خدمتهم جميعاً، وكان شوغا آخرهم تسريحاً في 21 يونيو/حزيران 2025.

وبمناسبة حلول العام الجديد، أرسلت "بي تي إس" نسخاً مطبوعة من رسائل مكتوبة بخط اليد إلى أعضاء قاعدة معجبيها "آرمي" (ARMY)، هديةً لأولئك الذين حافظوا على عضويتهم في منصة ويفيرس (Weverse) خلال السنوات الثلاث الماضية. وحملت الرسائل تاريخ "20 مارس/آذار 2026"، في إشارةٍ واضحةٍ إلى موعد عودة الفرقة، إلى جانب رسائل شكر وامتنان للجمهور. وبعد وقتٍ قصيرٍ من تلقّي المعجبين للرسائل، أصدرت "بيغ هيت ميوزيك" بياناً صباح الخميس أكّدت فيه رسمياً تاريخ صدور الألبوم.

وفي رسالته، كتب قائد الفرقة آر إم (RM) أنّه كان "ينتظر هذه العودة أكثر من أيّ شخصٍ آخر"، فيما وصف كلٌّ من جيمين (Jimin) وجاي-هوب (j-hope) عام 2026 بأنّه "العام الذي نلتقي فيه أخيراً من جديد". أمّا جين (Jin) فكتب: "على مدى العامين الماضيين حيّيتكم بصفتي فنّانا منفردا، والآن أعود لأحيّيكم أخيراً وأنا جزء من الفريق". وأضاف جونغكوك (Jungkook): "قلبي لم يتغيّر أبداً. سأواصل بذل قصارى جهدي، كما كنت دائماً". وقال في (V) للمعجبين: "في 2026 سنصنع معاً ذكرياتٍ أكثر وأجمل، لذا انتظروا ذلك"، بينما اختتم شوغا (Suga) رسالته بالقول: "فلنقضِ عاماً مليئاً بالفرح معاً".

[INFO] #BTS sent a gift to Gold Membership and included the members' "New Year" message greeting



Also they include the date 2026.03.20 in their gift. pic.twitter.com/C0HlxkjTqG — BTS Charts Daily (@btschartsdailyc) December 31, 2025

وعقب صدور الألبوم في مارس/آذار، تستعد الفرقة لإطلاق جولةٍ عالمية، على أن تُعلَن تفاصيل إضافية حول الألبوم والأنشطة الترويجية خلال الأسابيع المقبلة.

(العربي الجديد)