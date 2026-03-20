فرقة الكيبوب "بي تي إس" تصدر أوّل ألبوم منذ العام 2020

أصدرت فرقة الكيبوب "بي تي إس" (BTS)، الجمعة، أوّل ألبومٍ لها منذ العام 2020، كما تستعد لإحياء حفل ضخم مساء السبت في العاصمة الكورية الجنوبية سيول. ومن المرتقب أن يحضر الحفل نحو 260 ألف شخص في قلب سيول في أوّل إطلالة للفرقة على المسرح بعد غياب دام قرابة أربعة أعوام أدّى خلالها أفرادها السبعة خدمتهم العسكرية الإلزامية.

وتقام الحفلة رغم تعرّض المغني وقائد الفرقة آر إم البالغ 31 عاماً، لألم في كاحله أثناء التمارين. ويليها جولة عالمية مع 82 حفلاً آخر على الأقلّ في 34 مدينة مختلفة. ومن المتوقع أن تكون مشاركة آر إم، واسمه الحقيقي كيم نام جون، محدودةً بسبب إصابته. وقد طلب منه الأطبّاء الحدّ من نشاطه البدني، لكنه أصرّ على المشاركة في هذه الإطلالة الأولى، على ما جاء في بيان لشركة الإنتاج الموسيقي بيغ هيت ميوزيك.

وقال جيمين العضو في الفرقة قبل صدور الألبوم: "فكّرنا كثيراً في هويّتنا وفي أفضل طريقة لعكس أصولنا عبر الموسيقى والأداء"، وتابع في بيان: "في هذا السياق، أعدنا النظر أيضاً في جذورنا" الكورية الجنوبية، وتضمّن ألبوم "أريرانغ" الذي استوحي اسمه من نشيد فولكلوري واسع الانتشار في كوريا الجنوبية مفعم بمشاعر الحنين وألم الانفصال 14 أغنية، أوّلها "بادي تو بادي" وآخرها "إنتو ذا صن".

وأدّى أربعة من أعضاء الفرقة خدمتهم العسكرية على الحدود مع كوريا الشمالية الخاضعة لحماية مشدّدة، وحيث التدريبات مكثّفة وأيّام الشتاء قاسية. وازدانت الشوارع في سيول بلافتات ترحّب بعودة الفرقة، وأعلنت الفنادق عن حجوزات كاملة فيها في ظلّ توافد المعجبين من الخارج، في دليل على الشهرة الدولية التي تتمتّع بها الفرقة، بالرغم من أن أغلبية أغانيها هي باللغة الكورية. ومن المرتقب أن تؤدّي "بي تي إس" أغنيات ألبومها الجديد الذي سجّل في لوس أنجليس، بحسب ما أفادت مصادر عدة.

وكانت أعمال فرقة "بي تي إس" في ذروة شهرتها تستقطب أكبر أعداد المستمعين على "سبوتيفاي" إلى جانب الأميركية تايلور سويفت والكدني جاستن بيبر. وبعد زيارة البيت الأبيض وإصدار أغنيات بالإنكليزية لقيت نجاحاً عالمياً وإحياء حفلات حول العالم، اختارت الفرقة سياقاً تاريخياً لحفل العودة هذا في ساحة غوانغهوامون وسط سيول بالقرب من قصر غيونغبوكغونغ الملكي التي شهدت عدّة احتجاجات سياسية.

ووصفت منصة نتفليكس، التي تنقل الحفل مباشرةً في 190 بلداً مختلفاً، الألبوم بأنّه يمثّل "تبحّراً عميقاً" في "بدايات الفرقة وهويّتها". واعتبر المتخصّص في موسيقى الكيبوب في مجلة بيلبورد، جيف بنجامين، أن الألبوم الجديد للفرقة "أشبه برسالة حبّ إلى وطنها"، ورأى أن "اختيار الفرقة إحياء حفل ضخم في قلب سيول يعطي الانطباع بأنّ بي تي إس تحرص على أن تبقى كوريا الجنوبية في صميم عودتها المرتقبة".

(فرانس برس)