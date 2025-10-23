جدّدت وكالة فرانس برس، الخميس، دعوة إسرائيل إلى فتح تحقيق شامل في الهجوم الذي أدّى قبل أكثر من عامين إلى مقتل مصور من وكالة رويترز وإصابة صحافيين آخرين في جنوب لبنان.

وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قُتل المصوّر في وكالة رويترز عصام عبد الله وأصيب ستة صحافيين آخرين بجروح، من بينهم الصحافيان في وكالة فرانس برس ديلان كولينز وكريستينا عاصي التي بُترت ساقها اليمنى بضربة خلال تغطيتهم النزاع في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.

وأظهر تحقيق معمق أجرته وكالة فرانس برس أنّ الضربة نجمت عن قذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية. وخلصت تحقيقات مماثلة أجرتها وكالة رويترز ولجنة حماية الصحافيين و"هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية و"مراسلون بلا حدود" إلى نتائج مماثلة.

وطالبت "فرانس برس"، في بيان، الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق "كامل وشفاف" في الهجوم، معربةً عن "أسفها لغياب أي رد أو توضيح كامل من الجيش الإسرائيلي". أضافت: "رغم الأدلة المرتبطة بتحليل الشظايا وصور الأقمار الاصطناعية والشهادات الواضحة والمثبتة، لم تقدّم السلطات الإسرائيلية أي تصريح ملموس أو تفسير بشأن هذا الهجوم".

وتابع البيان: "قبل بضعة أيام، تلقت وكالة فرانس برس ردّاً مقتضباً آخر من الجيش الإسرائيلي جاء فيه أن الحادثة لا تزال قيد المراجعة، ولم تُستكمل بعد نتائج التحقيق بشأنها".

وذكّرت فرانس برس بأن الصحافيين الذين أصيبوا خلال تلك التغطية كان يمكن التعرف إليهم بوضوح كمدنيين، إذ كانوا يضعون الخوذ والسترات التي كُتبت عليها عبارة "صحافة"، ولم يكن هناك أي وجود عسكري واضح في المكان.

واعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء وتعسفاً، موريس تيدبول بنز، خلال مؤتمر صحافي في بيروت في أكتوبر، أن الهجوم شكّل "اعتداءً متعمداً وموجهاً ومزدوجاً من قبل القوات الاسرائيلية، ويعدّ (...) انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب".

ورأى تيدبول بنز أن "الإفلات من العقاب في هذه الحالة... يُعدّ انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والإنساني وتهديداً لحرية الصحافة".

(فرانس برس)