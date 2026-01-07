فتحة في الجدار... حكاية اسم صار مكاناً

- يعود تاريخ "فتحة في الجدار" إلى القرن السابع عشر، حيث كان في الأصل سجناً محلياً في أرماغ بأيرلندا الشمالية، وكان يُستخدم لاحتجاز السجناء مؤقتاً، مع تمرير الطعام عبر فتحة في الجدار. - يُعتبر المكان جزءاً من الحياة اليومية لسكان المنطقة، حيث يجمع الناس من دون ترتيب مسبق، ويُذكر المالك السابق، ويلفي ماكفي، كشخصية محبوبة، وكان المكان نقطة أمان خلال اضطرابات أيرلندا الشمالية. - اليوم، يُستخدم "فتحة في الجدار" كمساحة طبيعية للقاءات الاجتماعية، ويُعتبر جزءاً من الحياة اليومية، مع رمز "ويلفي" الذي يعكس تحوّله من سجن إلى مكان اجتماع.

مبنى حجري يشي بعمره من النظرة الأولى، ليس بوصفه أثراً جامداً، بل مكاناً تغيّرت وظيفته وبقي مأهولاً. مدخل ضيّق ولافتة تحمل أثر الزمن من دون أن تحاول إخفاءه. التفاصيل لا تعلن الماضي بقدر ما تكشف استمرار الحضور. هذا المدخل يعود إلى The Hole in The Wall (فتحة في الجدار) في مدينة أرماغ في أيرلندا الشمالية. المكان ليس مجرّد عنوان لحانة، بل نقطة عودة يتعامل معها كثيرون بوصفها جزءاً من حياتهم اليومية القديمة.

من عاشوا في المنطقة خلال سنوات الشباب يضعون "فتحة في الجدار" في مقدّمة الأماكن التي يحرصون على زيارتها عند العودة بعد غياب طويل، لأن المكان يملك قدرة خاصة على جمع الناس من دون ترتيب مسبق. يدخل أحدهم، فيصادف صديقاً لم يَرَه منذ سنوات، وكأن اللقاء جزء من نظام غير مكتوب.

أصل تسمية "فتحة في الجدار"

الوجه الاجتماعي لـ"فتحة في الجدار" مرتبط مباشرة بتاريخه. وفق السجلات المحلية وأدلة التراث في أرماغ، يعود المبنى إلى أوائل القرن السابع عشر، تحديداً إلى عام 1615، حين كانت المدينة خاضعة للإدارة الإنكليزية في أيرلندا. كان المبنى سجناً محلياً صغيراً، ولم يكن السجن آنذاك مؤسسة إصلاحية بالمعنى الحديث، بل مكان احتجاز مؤقّت بانتظار المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في مرحلة اتسمت بتوترات سياسية ودينية ونزاعات على النظام العام.

تشير الروايات التاريخية إلى أن الطعام كان يُمرَّر إلى المحتجزين عبر فتحة في الجدار، ما منح المكان اسمه الذي بقي حتى اليوم. مع مرور قرون من الزمن، تغيّرت وظيفة المبنى كما تغيّرت المدينة. أُغلق السجن وتحولت المساحة تدريجياً إلى مكان اجتماع. بقيت الجدران الحجرية والسقف المنخفض شاهدةً على طبقات الماضي، بينما تبدّلت الغاية، من الاحتجاز إلى اللقاء.

من "فتحة في الجدار" إلى "ويلفي"

المالك السابق لـ"فتحة في الجدار"، ويلفي ماكفي، حاضر بقوة في ذاكرة المكان. بعض ما كُتب عنه خارج المدينة يتحدّث عن "شبح ودود" يُقال إنه ما زال يتجوّل في الحانة. لكن هذا الوصف لا يجد صداه في الداخل. حين يُطرح الأمر على الجالسين، يأتي الرد واضحاً: "لم يكن شبحاً. كان رجلاً حقيقياً وطيباً ومالك المكان". يُذكر اسمه كما يُذكر شخص غاب، وليس حكاية خارقة.

داخل المكان، يروي روبرت، الذي تجاوز الستين من العمر، قصة طريفة مع ويلفي من دون محاولة تزيين للذاكرة. يقول إنه كان يأتي إلى هنا منذ كان في الثالثة عشرة من عمره، بعدما اعتاد أن يكذب بشأن سنّه. في تلك السنوات، لم يكن التدقيق الصارم في الأعمار شائعاً كما هو اليوم، ولم يكن ويلفي يعلم عمره الحقيقي. يتذكّر روبرت اللحظة التي انكشفت فيها الحقيقة حين التقى ويلفي بوالدته مصادفة، فأخبرته أن ابنها بلغ الثامنة عشرة. سألها بدهشة: "هذا منذ سنوات. صحيح؟". فأجابت: "منذ أسبوع فقط". عندها قال لها إن ابنها كان يأتي إلى المكان ويشرب الكحول منذ فترة طويلة. تُروى القصة اليوم بهدوء، ليس تبريراً أو فضيحة، بل هي جزء من زمن مختلف وعلاقة اجتماعية أقل رسمية.

إلى جانب روبرت، يقف صديقه دوغلاس، الذي يعيد الحديث إلى سبعينيات القرن الماضي، خلال فترة الاضطرابات في أيرلندا الشمالية. في تلك السنوات، لم تكن هذه الأماكن مجرّد مساحات اجتماع، بل نقاط أمان هشّة. يروي أن الباب كان يُقفل دائماً ولا يُفتح إلا بعد دقّ الجرس وبعد التأكد عبر كاميرا بسيطة من هوية القادم. كان الدخول مشروطاً بالمعرفة والحذر جزءاً من الروتين اليومي. مع ذلك، كان توجّههم إلى المكان شبهَ يوميٍّ، غالباً بعد الرابعة عصراً. يجلسون ويأكلون ويشربون ويتشاركون الأحاديث. لم يكن المكان ملاذاً رومانسياً، بل مساحة طبيعية للحياة كما هي.

اليوم، بعد نحو أربعة قرون على استخدام المبنى سجناً، يعود الناس إليه بوصفه جزءاً من حياتهم اليومية. الممر نفسه والسقف نفسه يشهدان على استمرارية المكان أكثر مما يستحضران ماضيه. الجلوس هنا فعل طبيعي لا يحتاج إلى تمهيد، والمكان حاضر من دون أن يفرض تعريفاً أو يقدّم تبريراً لوجوده.

التركيز السياحي على قِدم المكان أو غرابة اسمه لا يعبّر كاملاً عن علاقته بروّاده. في الداخل، يتشكّل المعنى عبر اللقاءات التي تحدث من دون موعد والأحاديث التي تُستأنف، كما لو أنها لم تنقطع، وألفة لا يبدّدها الغياب الطويل. المكان لا يُزار بدافع الحنين، بل يُستخدم كما لو أنه ظلّ جزءاً من الحياة اليومية.

لهذا، لا يُستعمل الاسم كما كُتب على اللافتة. يُقال: لنذهب إلى ويلفي. الاسم صار اختصاراً لتحوّل طويل، من الاحتجاز إلى الاجتماع، ومن علامة على الجدار إلى مكان يعرف ناسه. في هذا التحوّل تكمن القصة كلّها، حقيقة تُروى من خلال لقاء أناس ارتادوا المكان منذ عشرات السنين، أكثر مما تُفهم عبر مواقع السياحة.