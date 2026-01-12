"غولدن غلوب"... ساحة مواجهة سياسية وأخلاقية

- شهد حفل "غولدن غلوب" الثالث والثمانين رسائل سياسية وإنسانية، حيث ارتدى النجوم دبابيس لدعم وقف إطلاق النار في غزة والاحتجاج على سياسات الهجرة الأميركية. - افتتحت نيكي غلاسر الحفل بمونولوغ ساخر استهدف إدارة ترامب و"سي بي إس نيوز"، مما أثار ضحك وتصفيق الحضور، وانتقدت سحب الشبكة لتقرير حساس وتعيين إدارة تحرير جديدة. - تزامنت هذه الأحداث مع تغييرات داخل "سي بي إس نيوز" بعد استحواذ "سكاي دانس" على "باراماونت"، وتعيين باري وايس رئيسة لتحرير الشبكة رغم قلة خبرتها.

تصدّرت الرسائل السياسية والإنسانية واجهة حفل "غولدن غلوب" الثالث والثمانين هذا العام، بعدما تحوّلت السجادة الحمراء إلى مساحة لإشارات تضامن عبر دبابيس حملت شعارات داعمة لوقف إطلاق النار في غزة وللاحتجاج على سياسات إدارة الهجرة والجمارك" الأميركية والعدوان على فنزويلا، فيما افتتحت نيكي غلاسر الحفل بمونولوغ ساخر استهدف إدارة دونالد ترامب و"سي بي إس نيوز" وملفّات جيفري إبستين.

بدأت مقدمة الحفل نيكي غلاسر خلال افتتاح الدورة الثالثة والثمانين من جوائز "غولدن غلوب"، على مسرح فندق بيفرلي هيلتون في لوس أنجليس، بالسخريةٍ من "نجومية" الحاضرين، قبل أن تنقلب النكتة مباشرةً إلى السياسة، فقالت إن القاعة مليئة بنجوم الصف الأول، "لكن قائمة هؤلاء النجوم، كما يبدو، خضعت لتنقيح كثيف"، في تلميحٍ واضح إلى النسخ المنقّحة من "ملفات إبستين" التي نشرتها إدارة ترامب أخيراً. ثم أعلنت، وسط ضحك وتصفيق، أن "جائزة أفضل مونتاج" في الحفل يجب أن تذهب إلى وزارة العدل الأميركية، في إشارة إلى حذف الأسماء والمعلومات من الوثائق الرسمية.

ولم تتوقف السخرية عند الحكومة، بل انتقلت فوراً إلى الجهة التي تبث الحفل نفسه. فبعد لحظات، أضافت غلاسر أن جائزة "أكثر جهة قامت بالمونتاج" يجب أن تذهب إلى "سي بي إس نيوز"، قبل أن تطلق عبارتها التي دوّت في القاعة: "سي بي إس نيوز، أحدث مكان في أميركا لمشاهدة التفاهات"، في هجومٍ مباشر على الشبكة وسط تصفيق وضحكٍ مرتفعين من الحضور.

وجاءت هذه المزحة في توقيت بالغ الحساسية، بعدما سحبت "سي بي إس" قبل أسابيع تقريراً من برنامج "60 دقيقة" كان يتناول ترحيل رجال فنزويليين إلى سجن سيّئ السمعة في السلفادور وتعرضهم للتعذيب والاغتصاب هناك، وبعد تعيين إدارة تحرير جديدة للشبكة، وتسوية قضائية مع دونالد ترامب.

ويُعدّ توني دوكوبيل سادس مقدّم للنشرة الإخبارية خلال العقد الأخير، فيما تأتي مهمته الجديدة وسط تغييرات متلاحقة داخل "سي بي إس نيوز"، عقب استحواذ "سكاي دانس" على "باراماونت"، الشركة الأم لـ"سي بي إس"، في صفقة بلغت ثمانية مليارات دولار. كما تزامنت الصفقة مع تسوية "سي بي إس نيوز" دعوى قضائية رفعها الرئيس دونالد ترامب. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، عُيّنت باري وايس، المعروفة أساساً بإدارتها موقع الرأي "ذا فري برس" (The Free Press)، رئيسةً لتحرير "سي بي إس نيوز"، رغم افتقارها إلى خبرة في إدارة مؤسسة إخبارية بهذا الحجم.

ولم تقتصر الرسائل السياسية والإنسانية هذا العام على مسرح "غولدن غلوب" بقدر ما برزت عبر دبابيس صغيرة تحوّلت إلى لغة احتجاج، حملها عدد من النجوم لتسليط الضوء على ملفات متوازيين: سياسات الهجرة الأميركية وجرائمها، وحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، والعدوان الأميركي على فنزويلا.

في بيفرلي هيلز، ارتدى ممثلون بينهم مارك روفالو وواندا سايكس وناتاشا ليون دبابيس تحمل عبارة "Be Good"، إلى جانب دبابيس أخرى كتب عليها "ICE OUT"، في إشارة مباشرة إلى إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، وفي سياق حملة تضامن انطلقت بعد مقتل رينيه ماكلين غود برصاص أحد عناصر الإدارة في مينيابوليس الأسبوع الماضي، إضافةً إلى مقتل كيث بورتر برصاص عنصر خارج الخدمة من الجهاز نفسه في نورثريدج في ولاية كاليفورنيا ليلة رأس السنة. وتقول الحملة، التي تدعمها منظمات حقوقية بينها "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" (ACLU)، إنها تريد تكريم الضحيتين والتذكير بمعنى "أن نكون صالحين" بعضنا تجاه بعض في مواجهة العنف السياسي.

على السجادة الحمراء، هاجم روفالو شونالد ترامب وسياساته قائلاً: "الشيء الوحيد الذي يهمه هو أخلاقياته هو، لكن الرجل مُدانٌ بجناية أو مُدانٌ بالاغتصاب… إنه بيدوفيلي. إنه أسوأ إنسان. إذا كنا نعتمد على أخلاقيات هذا الرجل لقيادة أقوى دولة في العالم، فنحن جميعاً في ورطة كبيرة".

وبالتوازي، ظهرت إشارات تضامن مع فلسطين عبر دبوس "Artists4Ceasefire" الذي ارتدته الممثلة هانا آينبايندر خلال حفل "غولدن غلوب"، وهو رمز لحملة أطلقها عاملون في المجال الإبداعي للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وبات خلال العام الماضي علامةً متكررة في حفلات الجوائز والفعاليات الثقافية.

وآينبايندر، المعروفة بانتقادها العلني لإسرائيل وتضامنها مع الفلسطينيين، ارتدت الدبوس نفسه الأسبوع الماضي في حفل "جوائز اختيار النقاد" (Critics Choice Awards). وفي تصريحات أدلت بها خلال حفل "إيمي" العام الماضي، حين فازت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن مسلسل "هاكس" (Hacks)، أوضحت موقفها بالقول: "أشعر بأن من واجبي، بوصفي يهودية، أن أميّز بين اليهود ودولة إسرائيل، لأن ديننا وثقافتنا مؤسستان مهمتان وعريقتان، ومنفصلتان تماماً عن هذا النوع من الدولة الإثنية القومية".