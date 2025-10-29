"غوغل" و"أمازون" خضعتا لشروط إسرائيل للفوز بصفقة مشروع نيمبوس

- في عام 2021، فرضت إسرائيل على "غوغل" و"أمازون" إنشاء نظام "ميكانيزم الغمز" ضمن مشروع نيمبوس للحوسبة السحابية، لتنبيهها في حال تسليم بياناتها لجهات أجنبية. - وافقت الشركتان على شروط إسرائيلية، منها عدم تقييد استخدام خدماتهما من قبل الوكالات الحكومية الإسرائيلية، حتى لو استُخدمت في انتهاكات حقوق الإنسان، لتجنب ضغوط الموظفين والمساهمين. - يتضمن "ميكانيزم الغمز" إرسال رسالة مشفرة تكشف عن الدولة المستلمة للبيانات، مما يثير مخاطر قانونية على الشركتين.

فرضت الحكومة الإسرائيلية على شركتي "غوغل" و"أمازون" عند توقيع عقود مشروع نيمبوس للحوسبة السحابية عام 2021 إنشاء نظام سرّي تحت اسم "ميكانيزم الغمز"، بهدف تنبيهها في حال تسليم بياناتها إلى سلطات أجنبية بناءً على أوامر قضائية، بحسب ما كشفته صحيفة ذا غارديان البريطانية، الأربعاء، في تحقيق مشترك مع منصتي +972 ولوكال كول الإسرائيليتين.

وجاء الشرط الإسرائيلي نتيجة مخاوف إسرائيلية من أن تصل البيانات التي تنقلها إلى منصات الحوسبة السحابية التابعة للشركتين العملاقتين بين يديّ جهات قانونية أجنبية. ففي العادة، تلتزم شركات التكنولوجيا بطلبات الشرطة والقضاء بتسليم بيانات عملاء معينين للمساعدة في التحقيقات، وتُمنع عادةً من إخطار المستخدم بأن بياناته قد سلّمت.

بغرض مواجهة إمكانية فقدان سرية بياناتها لصالح جهات أجنبية، ابتكر المسؤولون الإسرائيليون "ميكانيزم الغمز"، حيث تقوم الشركة بإرسال إشارات مخفية في تحويلات مالية إلى الحكومة الإسرائيلية لإعلامها بالوقت الذي سلّمت فيه بياناتها والجهة التي وضعت يدها عليها.

وافقت "غوغل" و"أمازون" على هذا الشرط وسلسلة من الشروط الأخرى، أهمّها امتناع الشركتين عن تقييد استخدام خدماتهما السحابية من قبل مجموعة واسعة من الوكالات الحكومية الإسرائيلية وأجهزة الأمن والوحدات العسكرية، حتى لو تبيّن أنها انتهكت شروط الخدمة.

بحسب "ذا غارديان"، أدرج المسؤولون الإسرائيليون هذه الشروط في عقد مشروع نيمبوس، خشية أن تخضع "غوغل" و"أمازون" لضغوط من الموظفين أو المساهمين وتوقفا وصول إسرائيل إلى منتجاتهما وخدماتهما إذا تبين استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو أن تكون الشركتان عرضة للملاحقة القانونية في الخارج، خاصةً في القضايا المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في الاحتلال العسكري للضفة الغربية وغزة.

لذلك، لم تتخذ الشركتان أي إجراءات أحادية الجانب بحق إسرائيل، على العكس من "مايكروسوفت" التي عطّلت في سبتمبر/ أيلول الماضي، وصول الجيش الإسرائيلي إلى تكنولوجيا كانت تُستخدم لتشغيل نظام مراقبة عشوائي لمكالمات الفلسطينيين.

وبحسب مصادر "ذا غارديان"، كانت "مايكروسوفت" قد قدمت عرضاً للحصول على عقد "نيمبوس"، لكنها خسرت نتيجة رفضها الموافقة على عددٍ من المطالب الإسرائيلية. مع الإشارة إلى أن الشركة ما زالت تتعاون مع حكومة إسرائيل في عدد من المشاريع الأخرى.

خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، اعتمد جيش الاحتلال على مزودي الخدمات السحابية لتخزين وتحليل كميات ضخمة من البيانات والمعلومات الاستخباراتية. من بين هذه البيانات مجموعة ضخمة من المكالمات الفلسطينية المُعترضة، والتي كانت حتى أغسطس/ آب الماضي مخزّنة على منصة مايكروسوفت السحابية. ووفقاً لمصادر استخباراتية، خطّط الجيش الإسرائيلي لنقل البيانات إلى مراكز بيانات "أمازون". ورفض متحدث باسم "أمازون" التعليق على خطة نقل بيانات المراقبة غير القانونية إلى سحابتها، مؤكداً أن الشركة لا تستطيع رؤية ما يخزّن في السحابة.

ورداً على طلب تعليق من "ذا غارديان" حول "ميكانيزم الغمز"، نفت "غوغل" و"أمازون" التحايل على القوانين. قال متحدث باسم "غوغل": "القول إننا سنتجاوز التزاماتنا تجاه حكومة أميركا بصفتنا شركة أميركية، أو تجاه أي دولة أخرى، هو فكرة خاطئة تماماً". وأشار المتحدث إلى تصريحات سابقة لـ"غوغل" تفيد بأن إسرائيل وافقت على الالتزام بسياسات الشركة، مضيفاً: "لقد كنا واضحين جداً بشأن عقد نيمبوس، وشروط الخدمة وسياسة الاستخدام المقبول التي تحكمه. ولم يتغير شيء".

لكن، وثائق حكومية إسرائيلية تشرح الضوابط المدرجة في اتفاق "نيمبوس"، أظهرت أن المسؤولين في دولة الاحتلال انتزعوا تنازلات مهمة من الشركتين، اللتين وافقتا على إجراء تعديلات على عملياتها الداخلية، ونجحت في إخضاعهما لشروطهم.

كيف يعمل "ميكانيزم الغمز"؟

أدرج المسؤولون الإسرائيليون في صفقة "نيمبوس" شرطاً يُلزم الشركتين بإرسال رسالة مشفرة (غمزة) إليهم، بهدف الكشف عن هوية الدولة التي أُجبرتا على تسليم البيانات الإسرائيلية لها، لكنهما مُنعتا من الإفصاح عنها علناً.

بحسب وثائق مسربة من وزارة المالية الإسرائيلية، من بينها النسخة النهائية من اتفاق "نيمبوس"، فإن الرسالة المشفرة ستكون على شكل مدفوعات، تحت بند "تعويض خاص"، تقدمه الشركات للحكومة الإسرائيلية. كما أشارت الوثائق إلى أنّه يجب تحويل هذه المبالغ "خلال 24 ساعة من نقل المعلومات، وأن تتوافق مع رمز الاتصال الهاتفي الدولي للدولة الأجنبية التي وضعت يدها على البيانات، بمبالغ تتراوح بين 1,000 و9,999 شيكل.

على سبيل المثال إذا قدمت "غوغل" أو "أمازون" معلومات إلى السلطات في أميركا، حيث رمز الاتصال هو +1، ومُنعتا من الإفصاح عن تعاونهما، فعليهما إرسال 1000 شيكل إلى الحكومة الإسرائيلية. أما إذا تلقتا طلباً مماثلاً من إيطاليا، حيث رمز الاتصال +39، فعليهما إرسال 3900 شيكل. وفي حال رأت الشركتان أن أمر حظر النشر يمنعهما من الإشارة حتى إلى الدولة التي تلقت البيانات، فعليهما عندها دفع 100000 شيكل للحكومة الإسرائيلية.

وبحسب خبراء قانونيين أميركيين، فإن هذا الإجراء يحمل مخاطر قانونية على الشركات، لأن هذه الرسائل المشفرة قد تنتهك التزامات "غوغل" و"أمازون" في أميركا بالحفاظ على سرية أوامر الاستدعاء. ووصف عددٌ منهم "ميكانيزم الغمز" هذا بأنه "حل ذكي"، قد يتوافق مع نصّ القانون، لكنه لا يتماشى مع روحه.

ولم ترد الشركتان على سؤال "ذا غارديان" حول ما إذا كانتا قد استخدمتا الرمز السري منذ دخول عقد "نيمبوس" حيز التنفيذ. قال متحدث باسم "أمازون": "لدينا عملية عالمية صارمة للاستجابة للأوامر القانونية والملزمة المتعلقة بطلبات بيانات العملاء. ولا نملك أي آليات لتجاوز التزامات السرية في الأوامر القانونية الملزمة".

فيما رفضت "غوغل" التعليق على الشروط الإسرائيلية في عقد "نيمبوس"، لكنها قالت إن "الإيحاء بأننا تورطنا في نشاط غير قانوني هو ادعاء زائف وسخيف". بينما قال متحدث باسم وزارة المالية الإسرائيلية: "الادعاء بأننا نجبر الشركات على خرق القانون لا أساس له من الصحة".

لا قيود على إسرائيل

لم يقتصر الخوف الإسرائيلي على وصول جهات أجنبية إلى البيانات، بل امتد إلى إمكانية حجب أو تقييد وصول الجهات الحكومية والعسكرية الإسرائيلية إلى أدوات "غوغل" و"أمازون"، في حال ممارسة ضغوط حقوقية، أو استصدار أوامر قضائية في دول أوروبية لإجبار الشركتين على إنهاء أو تقييد أعمالهما مع إسرائيل، في حال استخدمت تقنياتهما في انتهاكات لحقوق الإنسان.

لذلك، تضمن عقد مشروع "نيمبوس" مع الشركتين شرطاً يمنعهما من سحب أو تقييد وصول إسرائيل إلى منصاتهما السحابية، سواء نتيجة تغييرات في سياسات الشركة، أو نتيجة انتهاك الحكومة الإسرائيلية حقوق الخدمة. كما لم توضع أي قيود على نوع المعلومات التي يمكن تخزينها على السحابة، بما في ذلك البيانات العسكرية والاستخباراتية، بغض النظر عن طريقة جمعها، إذ ينص الاتفاق على أن إسرائيل "يحق لها نقل أو إنشاء أي بيانات أو محتوى تريده في السحابة".

وأدرجت إسرائيل هذه البنود لتجنب موقف قد تقرّر فيه الشركات أن "توقف بيع الخدمات لعميل معين لأنه يضرّها"، كما ورد في إحدى الوثائق. وبالتالي، في حال اتخذت "غوغل" أو "أمازون" أي إجراءات تقيّد وصول الحكومة الإسرائيلية إلى أدواتها ستعرّض نفسها لغرامات مالية ضخمة، بخلاف الملاحقة القانونية. وهو ما أكده متحدث باسم وزارة المالية الإسرائيلية لـ"ذا غارديان" بالقول إن الشركتين "ملزمتان بشروط تعاقدية صارمة تحمي المصالح الحيوية لإسرائيل".