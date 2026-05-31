"غوغل" نحو إطلاق ملايين البعوض لمكافحة الأمراض

- تسعى غوغل لإطلاق 32 مليون بعوضة معدلة في كاليفورنيا وفلوريدا للحد من الأمراض التي ينقلها البعوض، باستخدام ذكور بعوض تحمل بكتيريا وولباكيا لمنع تكاثر البعوض الضار. - المشروع جزء من مبادرة Debug التي تهدف لتطوير تقنيات جديدة لمكافحة البعوض، حيث يُعتبر البعوض أخطر الحيوانات لنقله أمراضًا مثل حمى الضنك وزيكا. - تعتمد المبادرة على بكتيريا طبيعية دون استخدام مواد كيميائية أو تعديل وراثي، وتخضع لمراجعة وكالة حماية البيئة الأميركية.

تسعى شركة التكنولوجيا الأميركية غوغل للحصول على موافقة فيدرالية لإطلاق ما يصل إلى 32 مليون بعوضة معالَجة في كاليفورنيا وفلوريدا على مدى العامين المقبلين، وذلك في إطار جهودها للحد من انتشار الأمراض التي ينقلها البعوض. وتتلخص الفكرة في مكافحة البعوض الضار عن طريق تربية البعوض النافع وإطلاقه.

ويشرح القائمون على المبادرة في منصتها بأن "البعوض النافع هو نوع البعوض الضار نفسه الذي ينقل الأمراض. بعوضنا النافع هو ذكور بعوض تحمل بكتيريا طبيعية تُسمى وولباكيا". وعندما تتزاوج الذكور المصابة مع إناث البعوض البرية لا تُنجب جيلاً آخر من البعوض، ما يؤدي إلى تراجع أعداد البعوض بمرور الوقت. ولا يستطيع ذكور البعوض اللدغ أو نقل الأمراض، أما الإناث فيستكفّل بها البعوض الذكور المعدّلة.

وأوضحت صحيفة نيويورك بوست، الجمعة، أن المقترح يخضع حالياً لمراجعة وكالة حماية البيئة الأميركية، التي تستقبل تعليقات الجمهور حتى 5 يونيو/حزيران قبل البت في إصدار تصريح استخدام تجريبي. ويقول الباحثون إن المقترح يستهدف بعوض الكيولكس، وهو نوع معروف بنقل فيروس غرب النيل والتهاب الدماغ سانت لويس. ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لا يزال فيروس غرب النيل المرض الرئيسي الذي ينقله البعوض في الولايات المتحدة، خصوصاً في كاليفورنيا.

وهذا المشروع جزء من مبادرة Debug (ديباغ) التي أطلقتها "غوغل" قبل أكثر من عقد من الزمن لتطوير تقنيات جديدة تهدف إلى الحدّ من أعداد البعوض الناقل للأمراض. تقول منصة المبادرة: "البعوض هو أخطر الحيوانات على وجه الأرض. يقتل البعوض عدداً من البشر يفوق مجموع ما تقتله جميع الحيوانات الأخرى مجتمعة. ينقل نوع واحد منه، وهو الزاعجة المصرية (Aedes aegypti)، أمراضاً مثل حمى الضنك، وزيكا، والحمى الصفراء، وشيكونغونيا، والتي تُصيب مئات الملايين من الناس سنوياً".

وتوضح المبارة أن "هذه الأمراض تنتشر بوتيرة أسرع من أي وقت مضى"، "ولا تتوفر لقاحات أو علاجات فعّالة لمعظم هذه الأمراض". كذلك "مكافحة البعوض بالمبيدات الحشرية غير مستدامة لأنها تفقد فعاليتها بمرور الوقت، وقد تكون سامة. كما أن إزالة المياه الراكدة غير كافية، إذ يستحيل تحديد جميع أماكن تكاثر البعوض. نحن بحاجة إلى نهج جديد".

وتطمئن المبادرة بأن فكرة البعوض المعدَّل "تعتمد على بكتيريا طبيعية، ولا تستخدم أي مواد كيميائية أو سموم، ولا تتضمن أي تعديل وراثي. وقد استُخدمت أساليب مماثلة لمكافحة آفات أخرى بأمان لعقود. نحن نجمع بين الخبرة العلمية والهندسية لفريق ديباغ مع مساعدة شركاء دوليين لتربية أعداد كبيرة من البعوض النافع وإطلاقها، وبالتالي وقف انتشار البعوض الضار الذي ينقل الأمراض".