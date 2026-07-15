"غوغل" متهمة بسرقة ملايين الكتب لتدريب "جيميناي"

- تواجه غوغل دعوى قضائية تتهمها باستخدام ملايين الكتب المحمية بحقوق النشر لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي "جيميناي"، مما يمثل انتهاكًا كبيرًا لحقوق النشر، حيث يُزعم أن النموذج ينتج محتوى ينافس الأعمال الأصلية للكتّاب. - رفعت مجموعة من دور النشر والمؤلفين دعوى جماعية في نيويورك، متهمة غوغل بإعادة استخدام الكتب من خدمات مثل Google Books لتدريب "جيميناي" دون إذن أو تعويض، مما يعرضها لغرامات ضخمة. - يطالب المدّعون بتعويضات قانونية ومنع غوغل من استخدام أعمالهم في تدريب نماذجها، مشيرين إلى قدرة "جيميناي" على إنتاج محتوى ينافس الكتّاب البشر بسرعة وكفاءة غير مسبوقة.

تواجه شركة غوغل دعوى قضائية جديدة تتهمها باستغلال ملايين الكتب المحمية بحقوق النشر لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي "جيميناي"، في قضية وصفها المدّعون بأنها تمثل "واحداً من أكبر انتهاكات حقوق النشر في التاريخ". ويقول أصحاب الدعوى إن النموذج بات قادراً على إنتاج محتوى ينافس أعمال الكتّاب أنفسهم، بل يحاكي أساليبهم الإبداعية.

ورفعت مجموعة من دور النشر والمؤلفين، الثلاثاء، دعوى جماعية أمام محكمة اتحادية في نيويورك، تضم دور النشر "هاشيت بوك غروب" و"سنغيج ليرنينغ" و"إلسيفير"، إضافة إلى الكاتب الأميركي سكوت تورو وشركة النشر التابعة له S.C.R.I.B.E.

وتتهم الدعوى "غوغل" بأنها أعادت استخدام ملايين الكتب التي حصلت عليها عبر خدمات مثل Google Books وGoogle Play Books وGoogle Scholar، التي أُتيحت لها لأغراض محددة مثل عرض مقتطفات قابلة للبحث أو بيع الكتب الإلكترونية، ثم استخدمتها لاحقاً في تدريب نموذجها التجاري للذكاء الاصطناعي "جيميناي" من دون إذن أصحاب الحقوق أو تعويضهم.

وجاء في الدعوى أن "حجم وسرعة قدرة نموذج جيميناي على إنتاج الكتب ومنافسة الكتّاب البشر أمر غير مسبوق"، مضيفة أن الشركة "تخلت عن شعارها القديم: لا تكن شريراً، وانخرطت في واحد من أكبر انتهاكات المواد المحمية بحقوق النشر في التاريخ" سعياً للحفاظ على هيمنتها في سوق الإنترنت.

كما تزعم الدعوى أن "غوغل" كانت تدرك المخاطر القانونية لهذه الممارسات، مشيرة إلى وثائق داخلية ناقشت احتمال تعرض الشركة لغرامات تراوح بين 10 مليارات و100 مليار دولار بسبب استخدام الكتب المقدمة عبر Google Play Books في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويؤكد المدّعون أن المحتوى الذي يولّده "جيميناي" ينافس بصورة مباشرة الأعمال الأصلية، وأن النموذج "يخصّص مخرجاته لمحاكاة العناصر التعبيرية والخيارات الإبداعية لمؤلفين محددين". وتضرب الدعوى مثالاً بقدرة "جيميناي" على إنتاج رواية بوليسية من 100 صفحة تدور أحداثها في بلدة ساحلية خلال 20 دقيقة، مقابل تكلفة لا تتجاوز 39 سنتاً، معتبرة أن "لا ناشر ولا مؤلف يستطيع منافسة ذلك".

وتشير الدعوى إلى أن من بين الكتب التي استُخدمت من دون تصريح، بحسب مزاعم المدّعين، رواية The Fifth Season للكاتبة إن. كيه. جيميسين، وكتاب ?Who Could That Be at This Hour للكاتب ليموني سنيكيت.

ويطالب المدّعون بتعويضات قانونية، وبأمر قضائي دائم يمنع "غوغل" من مواصلة استخدام أعمالهم في تدريب نماذجها، إضافة إلى إلزامها بحذف أو تدمير أي نسخ غير مصرح بها من الكتب استُخدمت في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتُعد هذه أحدث قضية في سلسلة الدعاوى المتعلقة بحقوق النشر ضد شركات الذكاء الاصطناعي. وكانت دور النشر نفسها، إلى جانب سكوت تورو، أقامت في مايو/أيار دعوى مماثلة ضد شركة ميتا، كما تواجه شركات أخرى، بينها "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك"، دعاوى تتهمها باستخدام أعمال محمية بحقوق النشر لتدريب نماذجها من دون إذن أصحابها. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وافق قاضٍ أميركي على تسوية قيمتها 1.5 مليار دولار بين "أنثروبيك" ومؤلفين اتهموها باستخدام نسخ مقرصنة من كتبهم لتدريب نموذج "كلود".