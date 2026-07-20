"غوغل مابس" تحذف الشهادات حول مراكز الاحتجاز الأميركية

- تدفقت آلاف التقييمات على "غوغل مابس" لمراكز احتجاز إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، حيث شارك المستخدمون تجاربهم المروعة، لكن "غوغل" حذفت هذه التقييمات ومنعت كتابة جديدة. - جمعت الأستاذة مويرا ماكامون 1636 منشوراً عن 26 منشأة، واكتشفت 91 سجناً آخر بلا مراجعات، وتم حذف جزء كبير من السجلات، مما أدى إلى محو شهادات المحتجزين. - في 2023، أعلنت "غوغل" أنها تحتفظ بحق حذف التقييمات غير المفيدة أو الضارة، واستجابت لطلبات رقابة على الكلام المتعلق بإدارة الهجرة والجمارك.

على تطبيق الخرائط غوغل مابس تدفّقت آلاف التقييمات لشبكة السجون المتنامية التي تديرها إدارة الهجرة والجمارك الأميركية. وقد جاءت هذه التقييمات من مستخدمي الإنترنت الذين شاركوا تجاربهم المروّعة في مراكز الاحتجاز. لكن "غوغل" تعمل على حذف هذه التقييمات ومنع كتابة تقييمات جديدة.

وفي أغسطس/ آب الماضي، جمعت الأستاذة في قسم الاتصالات بجامعة تولين، مويرا ماكامون، 1636 منشوراً عن 26 منشأة مختلفة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك في "غوغل مابس"، واكتشفت وجود 91 سجناً آخر للهجرة على التطبيق من دون أي مراجعات. وقد حُذف جزء كبير من هذه السجلات نهائياً، ما أدى إلى محو شهادات مفصلة لأشخاص احتُجزوا من قبل نظام الترحيل الأميركي.

وتقول ماكامون لموقع إنترسبت الاستقصائي إن جميع تقييمات "غوغل" التي جمعتها عام 2025 لم تعد متاحة الآن. وتوضح: "لقد أوقفت غوغل بالفعل التعليقات على المنشآت الـ91 المتبقية"، "جميع تقييمات غوغل التي جمعتها في الأصل عام 2025 لم تعد متاحة الآن". وأضافت أن أربعة مراكز تابعة لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية فقط لا تزال تسمح بنشر التقييمات على "غوغل مابس".

وبينما كان بعض التقييمات المذكورة عبارة عن احتجاجات يمكن لأي شخص كتابتها، بدا أن العديد منها صادر عن أشخاص متضررين مباشرة من إدارة الهجرة والجمارك الأميركية. وقد وصفوا مجموعة متنوعة من المشكلات التي تهم بشكل كبير أي شخص محتجز في هذه المرافق أو المقربين منه.

وفي 2023، ذكرت "غوغل" في منشور على مدونتها الرسمية أنها تحتفظ بالحق في حذف تقييمات "غوغل مابس" للمواقع التي "تكون غير مفيدة أو ضارة أو خارجة عن الموضوع بشكل مستمر. ويشمل ذلك الأماكن التي يذهب إليها الناس رغماً عنهم أو الأماكن التي لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل الأشخاص المتمركزين أو المعينين هناك، مثل مراكز الشرطة والسجون".

وسبق أن استجابت "غوغل" لطلبات فرض رقابة على الكلام المتعلق بإدارة الهجرة والجمارك الأميركية. ففي عام 2025، منعت الشركة مستخدمي "أندرويد" من تحميل تطبيق ICEBlock (آيس بلوك)، وهو تطبيق ينبه المستخدمين إلى مشاهدات عملاء إدارة الهجرة والجمارك الأميركية التي تُجمع من مصادر متعددة.