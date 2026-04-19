غوغل حظرت وحذفت 8 مليارات إعلان ضار بفضل الذكاء الاصطناعي

- في عام 2025، حظرت غوغل أكثر من 8 مليارات إعلان وعلّقت 25 مليون حساب، مستعينةً بالذكاء الاصطناعي "جيميناي" لتحسين اكتشاف الإعلانات الضارة وإيقافها قبل عرضها. - تعتمد غوغل على نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة لتحليل مئات المليارات من الإشارات، مما يساعد في رصد المحتوى الضار وحجبه استباقياً، وبناء الثقة في الإعلانات. - يعالج "جيميناي" ملاحظات المستخدمين بكفاءة، مما مكّن غوغل من اتخاذ إجراءات بشأن تقارير المستخدمين بسرعة، مع التركيز على التهديدات المعقدة التي تتطلب تدخلاً بشرياً.

في عام 2025، حظرت شركة غوغل وأزالت أكثر من 8 مليارات إعلان، وعلّقت نحو 25 مليون حساب، بما في ذلك أكثر من نصف مليار إعلان وملايين الحسابات المرتبطة بعمليات الاحتيال، مؤكدةً أن أنظمتها قد رصدت أكثر من 99% من الإعلانات المخالفة للسياسات حتى قبل عرضها. وتقول الشركة في منشور مدونة جديد إن الذكاء الاصطناعي الخاص بها "جيميناي" قد حسّن بشكل كبير قدرات الشركة على اكتشاف الإعلانات الضارة وإيقافها. وأضافت أنه "لطالما استخدمت فرقنا الذكاء الاصطناعي المتقدم لتحديد المحتالين وإيقافهم، ويعزز جيميناي هذا العمل بشكل أكبر. تُحلّل نماذجنا مئات المليارات من الإشارات، بما في ذلك عمر الحساب، والمؤشرات السلوكية، وأنماط الحملات، لإيقاف التهديدات قبل وصولها إلى المستخدمين".

وباتت الإعلانات تُحذف بشكل استباقي. تقول "غوغل": "على عكس الأنظمة السابقة القائمة على الكلمات المفتاحية، تفهم أحدث نماذجنا النيات بشكل أفضل، مما يساعدنا على رصد المحتوى الضار وحجبه استباقياً، حتى عندما يكون مصمماً للتهرب من الكشف"، و"ساعدنا هذا النهج الاستباقي في الدفاع ضد الجهات الخبيثة. في عام 2025، حظرنا أو أزلنا أكثر من 8.3 مليارات إعلان وعلّقنا 24.9 مليون حساب، بما في ذلك 602 مليون إعلان و4 ملايين حساب مرتبطة بعمليات الاحتيال"؛ و"عندما نتحقق من الهويات ونوقف الجهات الخبيثة قبل دخولها نظامنا، نبني الثقة في الإعلانات التي يشاهدها المستخدمون والشركات التي تقف وراءها".

وتستعين "غوغل" بالذكاء الاصطناعي ضد الاحتيال بالذكاء الاصطناعي. يوضح المنشور أن "الجهات الخبيثة تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء إعلانات خادعة على نطاق واسع، ويساعدنا نظام جيميناي في اكتشافها وحظرها في الوقت الفعلي. وبحلول نهاية العام الماضي، تمت مراجعة غالبية إعلانات البحث التفاعلية المُنشأة في إعلانات غوغل فوراً، وحُظر المحتوى الضار عند إرساله، وهي ميزة نخطط لتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من صيغ الإعلانات هذا العام".

ويمكّن "جيميناي" من معالجة ملاحظات المستخدمين بكفاءة أكبر، مما ساعد فرق "غوغل" على اتخاذ إجراءات بشأن أكثر من أربعة أضعاف عدد تقارير المستخدمين في 2025 مقارنةً بالعام الأسبق. تقول الشركة: "هذا يعني أنه عندما يتسلل تهديد ما، يمكننا تحييده بسرعة. تمكّن هذه السرعة خبراء السلامة لدينا من التركيز على العمل المعقد الذي يتطلب حكماً بشرياً".