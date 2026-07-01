غوغل تُغرَّم 126 مليون يورو لصالح مؤسسات إعلامية فرنسية

- ألزمت محكمة فرنسية شركة غوغل بدفع 126 مليون يورو كتعويضات لمؤسسات إعلامية مثل لو فيغارو وبريزما، بعد إدانتها بممارسات احتكارية في سوق الإعلانات الرقمية. - حصلت مجموعة بريزما ميديا على 61 مليون يورو، ولو فيغارو على 26 مليون يورو، وليزيكو - لو باريزيان على 11.5 مليون يورو، وديلي موشن على 27.5 مليون يورو. - رغم رفض غوغل لقرارات المحكمة واعتبارها مبنية على تفسيرات خاطئة، فإن الأحكام السابقة لصالح روسيل وليكيب وإم 6 أرسيت سابقة قضائية.

قضت محكمة فرنسية بإلزام شركة غوغل بدفع تعويضات قدرها 126 مليون يورو لعدد من المؤسسات الإعلامية، من بينها صحيفة لو فيغارو ومجموعة بريزما، بعد إدانتها بممارسات احتكارية ومخالفة لقواعد المنافسة في سوق الإعلانات الرقمية، وفق ما أفاد مصدر مطلع على القضية، مؤكداً بذلك ما نشرته منصة مايند ميديا المتخصصة.

وبحسب تفاصيل الحكم الصادر الاثنين عن محكمة الأنشطة الاقتصادية في باريس، حصلت مجموعة بريزما ميديا على تعويض قدره 61 مليون يورو، فيما مُنحت صحيفة لو فيغارو 26 مليون يورو، ومجموعة ليزيكو - لو باريزيان 11,5 مليون يورو، بينما حصلت منصة الفيديو ديلي موشن على 27,5 مليون يورو.

تعويضات غوغل للمؤسسات الإعلامية الفرنسية (المجموع 126 مليون يورو) أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وكانت هذه الجهات قد طالبت في البداية بتعويضات إجمالية قدرها 570 مليون يورو. ولم تحسم الشركة الأميركية العملاقة أمرها بعد بشأن استئناف هذه الأحكام الأربعة، على ما أوضح ناطق باسمها لوكالة فرانس برس. وقال: "نرفض قرارات المحكمة. فمطالب التعويض هذه تستند إلى تفسيرات خاطئة لقطاع تكنولوجيا الإعلانات، وهو قطاع يتميز بمنافسة شديدة ويتطور بوتيرة متسارعة".

ونقلت "مايند ميديا" عن الرئيس التنفيذي لمجموعة لو فيغارو، مارك فوييه، قوله "مع الأحكام السابقة الصادرة لصالح روسيل وليكيب وإم 6، أرسيت الآن سابقة قضائية في هذا الملف".

(فرانس برس)