غوغل توقف مشروع حماية الخصوصية في الإعلانات

أعلنت "غوغل" إنهاء مشروع كان من المنتظر أن ينجح في حماية الخصوصية عند الاستهداف بالإعلانات، وهو أحد أكبر هواجس خبراء حماية الخصوصية ونشطائها. ويعني هذا القرار وقف ست سنوات من العمل لإنهاء تجسّس الجهات الخارجية على بيانات المستخدم من أجل تعريضه لإعلانات ذات فرص أكبر لإغرائه.

ووفقاً لإعلانٍ صدر يوم الجمعة الماضي، عن نائب رئيس "غوغل" المسؤول عن هذه المبادرة، التي تحمل اسم "برايفيسي ساندبوكس"، أنتوني تشافيز، فإن "انخفاض مستويات التبني" دفع "غوغل" إلى "التخلي" عن قائمة طويلة من تقنيات "برايفيسي ساندبوكس". كما أكد موقع "أدويك" أن هذه المشاريع الفرعية المتوقفة تُنذر بنهاية كل المبادرة.

حلم إعلانات تحمي الخصوصية

كان الطموح هو نظام مُدمَج في متصفح الإنترنت كروم يسمح للبيانات المُستخدمة لتخصيص الإعلانات بالبقاء على الجهاز، بدلاً من السماح بالتجسس عليها من أطراف خارجية. كان هذا النظام سيستخدم الذكاء الاصطناعي لتصنيف المستخدمين إلى مجموعات مناسبة من ذوي سمات معينة. لو نجحت التجربة لكان المعلنون سوف يواصلون استهداف المستخدمين بإعلانات مخصصة، لكن من دون تجسّس على بياناتهم، ما يعني صفقة مربحة للجانبين.

ويأتي هذا الإلغاء بالرغم من أن "غوغل" كانت تبدو وكأنها تحرز تقدماً. مثلاً في يناير/كانون الثاني الماضي أنهت الشركة دعم ملفات تعريف الارتباط لحوالي 30 مليون مستخدم لمتصفح "كروم"، وفي الشهر التالي أطلقت نسخةً تجريبيةً من نظام التشغيل "أندرويد" تركز على الخصوصية، بهدف تسريع اعتماد نظام الإعلانات الجديد. لكن، في إبريل/نيسان، كتب تشافيز أن "غوغل" سوف تحافظ على "نهجها الحالي في منح المستخدمين خيار ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية في كروم"، وأنها "لن تطلق مطالبة جديدة مستقلة لملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية". وبدا أن هذا الإعلان كان بمنزلة المسمار الأخير في نعش المشروع.

وقد يؤدي وقف هذا المشروع الطموح إلى خيبة أمل في صفوف الناشطين والمستخدمين المهتمين بحماية خصوصيتهم، إذ يستحوذ "كروم" على حصة تتجاوز 70 % من سوق متصفحات الإنترنت، ما يعني أن تبني "برايفيسي ساندبوكس" كان ليرسل إشارة إلى المعلنين في نهاية عصر الكوكيز.