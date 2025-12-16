- قررت غوغل إيقاف تقارير الإنترنت المظلم في يناير 2026، حيث كانت الأداة تنبه المستخدمين عند تسريب معلوماتهم الشخصية. هذا القرار يأتي بعد أن وجدت الشركة أن التقارير لم تقدم خطوات مفيدة لحماية المعلومات. - الإنترنت المظلم هو جزء من الإنترنت لا تفهرسه محركات البحث، ويستخدم لإخفاء الهوية وبيع المعلومات المسروقة. غوغل كانت تقدم تقارير عن تسريبات البيانات الشخصية عبر الإنترنت المظلم. - بدائل غوغل تشمل خدمات مثل "بروتون" و"لاست باس" التي تراقب الإنترنت المظلم. غوغل ستواصل تطوير أدوات لحماية المستخدمين، وتنصح باستخدام ميزات الأمان المتاحة مثل فحص الأمان ومدير كلمات المرور.

قرّرت شركة غوغل التوقف عن تقديم تقارير حول الإنترنت المظلم للمستخدمين ابتداءً من مطلع العام المقبل 2026. الأداة كانت تتيح للمستخدم منذ منتصف 2024 معرفة ما إذا كانت معلوماته الشخصية قد ظهرت في الإنترنت المظلم. عند تفعيلها، كانت الأداة ترسل إشعاراً عند تسريب اسم المستخدم أو بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه في هذا الجزء الغامض من الإنترنت، وعادةً ما يكون ذلك نتيجة لاختراقات البيانات. لكن الخدمة لن تكون متاحة في العام الجديد.

وأوضحت "غوغل" في صفحة الدعم أنها في ‫15 يناير/كانون الثاني 2026 ستتوقف عن فحص الإنترنت المظلم بحثاً عن عمليات اختراق جديدة. وابتداءً من ‫16 فبراير/شباط 2026 لن تعود الأداة متوفّرة. وبرّرت الشركة هذا التوقف بأن التقرير "لم يقدّم خطوات لاحقة مفيدة. نسعى من خلال هذا التغيير إلى التركيز بدلاً من ذلك على أدوات تمنحك خطوات أكثر وضوحاً وقابلة للتنفيذ من أجل حماية معلوماتك على الإنترنت".

ما هو الإنترنت المظلم بالضبط؟

الإنترنت المظلم Dark web هو عبارة عن شبكة من مواقع الإنترنت لا تفهرسها محركات البحث، ومن الممكن نظرياً زيارتها مع إخفاء الهوية بالكامل. وتعرّفه صفحة الدعم في "غوغل" بأنه "جزء من الإنترنت يتيح للمستخدمين إخفاء هويتهم وموقعهم الجغرافي عن بعضهم بعضاً وعن هيئات إنفاذ القانون. نتيجةً لذلك، يمكن استخدام الإنترنت المظلم لبيع معلومات شخصية مسروقة.

وكانت تقارير الإنترنت المظلم من "غوغل" تظهر في صفحة "النتائج المتعلقة بك" بالنسبة لكل مستخدم عند زيارة myactivity.google.com. وكانت التقارير تأتي من فحص الجوانب الخفية للخوارزميات لتحديد ما إذا تسرّبت معلومات المستخدم الشخصية. يشمل ذلك معلومات مثل اسمه وعنوانه وأرقام هواتفه وحسابات بريده الإلكتروني. وكان من المفترض أن تكون الميزة مفيدة لملايين الأشخاص الذين وقعوا ضحايا للاختراق أو تسريب المعلومات أو سرقة الهوية.

ما هي بدائل تقرير "غوغل" الآن؟

تمتلك خدمات أخرى، مثل بريد "بروتون" المشفّر ومدير كلمات المرور "لاست باس"، ميزات تراقب الإنترنت المظلم بحثاً عن معلومات المستخدمين وكلمات المرور المسرَّبة، وتُنبّه المستخدمين في حال العثور على أي شيء. وطمأنت "غوغل" إلى أنها ستواصل "تتبُّع التهديدات على الإنترنت وحمايتك منها، بما في ذلك الويب المظلم، وسنعمل على إنشاء أدوات تساعد في حمايتك وحماية معلوماتك الشخصية".

ونصحت "غوغل" باستخدام الأدوات المتاحة لتعزيز مستوى الأمان والخصوصية، بما في ذلك فحص الأمان، وإنشاء مفتاح مرور للدخول إلى حساب "غوغل"، وأدوات المصادقة لتسجيل الدخول بأمان، واستخدام مدير لكلمات المرور، والتحقّق من كلمات المرور. كما نصحت أيضاً باستخدام ميزة تسمى "نتائج تتضمّن معلومات عنك"، تساعد في العثور على معلومات المستخدم الشخصية وطلب إزالتها من نتائج البحث على "غوغل"، مثل رقم الهاتف وعنوان المنزل.