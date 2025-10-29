"غوغل" تهيمن على أدوات توليد الصور والفيديو الأكثر استخداماً

- يفضل المستخدمون روبوت "جيميناي" من "غوغل" لتوليد الصور، حيث يتفوق على أدوات مثل "ميدجورني" و"ستيبل ديفيوجن"، ويستخدمه 74% من المشاركين في الاستطلاع. - روبوت "فيو" من "غوغل" يتصدر في توليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، حيث يفضله 67% للاستخدام الشخصي و72% للاستخدام التجاري، متفوقاً على "كلينغ" و"مينيماكس هايليو". - استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور أكثر شيوعاً من الفيديوهات، ويستخدم 53% من المشاركين الصور المولدة في سير عملهم الإبداعي، بينما يستخدم 39% الفيديوهات لنفس الغرض.

أظهر استطلاع جديد أن مستخدمين عدة يفضلون روبوت توليد الصور جيميناي من "غوغل" لإنشاء الصور، وهو روبوت يهيمن على الاستخدام الشخصي والتجاري على حد سواء، متجاوزاً الأدوات المنافِسة مثل "ميدجورني" و"ستيبل ديفيوجن". كذلك تفوق روبوت توليد الفيديو "فيو"، من "غوغل" أيضاً، على منافسيه "كلينغ" و"مينيماكس هايليو".

ورصد استطلاع بعنوان "حالة التوليد"، أجرته شركة "أرتيفيشل أناليسيس"، آراء 300 مطور ومبدع لفهم الاستخدام الشخصي والتجاري لإنشاء الصور والفيديوهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ووجد أن 74% من المشاركين يستخدمون "جيميناي" لإنشاء الصور، يليه "جي بي تي إمدج" من "أوبن إيه آي" بنسبة 64%، ثم "فلوكس" من "بلاك فوريست لابز" بنسبة 37%. وعلى المستوى التجاري يواصل "جيميناي" أيضاً تصدّر الاستخدام بنسبة 68% لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي.

"غوغل" للصور والفيديو

بالإضافة إلى "جيميناي"، اعتبر المشاركون في الاستطلاع أن روبوت توليد الفيديو "فيو" من "غوغل" هو الخيار الأفضل بالنسبة لهم لإنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي، سواء للاستخدام الشخصي (67%) أو التجاري (72%). ويشير الاستطلاع ذاته إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور أكثر شيوعاً من استخدامه لإنشاء الفيديوهات، وأن استخدام الصور والفيديوهات المولدة بالذكاء الاصطناعي للاستخدام الشخصي أكثر شيوعاً من الأغراض التجارية. ويستخدم المشاركون في الاستطلاع الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي، من خلال دمجها في سير عملهم الإبداعي (53%)، بينما يستخدم 39% من المشاركين الفيديوهات المولدة بالذكاء الاصطناعي للسبب نفسه.