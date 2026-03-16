"غوغل" تلغي ميزة تجمع نصائح طبية من المنتديات في محرك بحثها

- ألغت غوغل ميزة "What People Suggest" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم نصائح صحية من تجارب شخصية، بعد أقل من عام على إطلاقها، بسبب التشكيك المتزايد في دقة المعلومات المقدمة. - أكدت غوغل أن الإلغاء جاء ضمن جهود تبسيط صفحة نتائج البحث، مع استمرارها في توفير معلومات صحية موثوقة من مصادر متنوعة، رغم الانتقادات المتعلقة بملخصات الذكاء الاصطناعي. - تستعد غوغل لفعالية "ذا تشيك آب" الجديدة، حيث سيقدم فريق بقيادة مايكل هاول رؤى حول دمج الذكاء الاصطناعي في معالجة التحديات الصحية العالمية.

ألغت شركة غوغل ميزة في محرك بحثها تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتتيح للمستخدمين الحصول على نصائح صحية من أشخاص عاديين حول العالم، وذلك بعد أقل من عامٍ على إطلاقها، بحسب ما كشفته صحيفة ذا غارديان البريطانية الاثنين.

وكانت "غوغل" قد أعلنت عن إتاحة ميزة "What People Suggest" (ما يقترحه الناس) للجمهور، خلال فعالية ذا تشك أب الصحية السنوية في نيويورك في 18 مارس/ آذار 2025، وتقوم على استخدام الذكاء الاصطناعي لجمع تجارب ونصائح أشخاص لديهم حالة صحية مماثلة لتلك التي يبحث عنها المستخدم في منتديات مثل "ريديت" و"كورا"، وتنظيمها في مواضيع سهلة الفهم.

لكنّ الشركة عادت وألغتها في وقتٍ لاحق من دون الإعلان عن ذلك، في وقتٍ تواجه فيه تشكيكاً متزايداً حول استخدامها أدوات الذكاء الاصطناعي لإعطاء المستخدمين معلومات ونصائح صحية.

وأكّد متحدث باسم الشركة لـ"ذا غارديان" إلغاء هذه الميزة "قبل أشهر"، ضمن مساعي "غوغل" لـ"تبسيط صفحة نتائج البحث"، مضيفاً: "لم تكن للأمر أي علاقة بجودة الميزة أو سلامتها، وما زلنا نساعد الناس في العثور على معلومات صحية موثوقة من مجموعة من المصادر، بما في ذلك المنتديات التي تقدم تجارب شخصية يجدها الناس مفيدة للغاية".

وواجهت "غوغل" أخيراً انتقادات بسبب ميزة ملخصات الذكاء الاصطناعي (AI Overviews) التي تظهر في أعلى نتائج صفحة البحث التقليدية، وذلك بسبب نشرها معلومات خاطئة أو مضلّلة. وعلى الرغم من أن الشركة حاولت في البداية التقليل من هذه الانتقادات، إلّا أنها أزالت بعض هذه الملخصات لعدد من الاستفسارات الطبية.

ومن المقرّر أن تقيم "غوغل" النسخة الجديدة من فعاليات "ذا تشيك آب"، غداً الثلاثاء، حيث من المنتظر أن يقدم كبير مسؤولي الصحة الجديد في الشركة مايكل هاول، مع فريقه، عرضاً حول كيفية دمج أبحاث الذكاء الاصطناعي الجديدة والابتكارات التقنية للمساعدة في معالجة تحديات صحية ملحة على صعيد العالم.