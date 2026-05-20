"غوغل" تكشف عن تصميم لنظارات ذكية جديدة تنافس بها "ميتا"

- كشفت غوغل عن نظارات ذكية جديدة خلال مؤتمرها السنوي في كاليفورنيا، تهدف للعودة إلى سوق النظارات الذكية بعد إخفاقها السابق مع "غوغل غلاس" في 2013. - النظارات الجديدة، الموصوفة بأنها "صوتية"، ستتضمن ميكروفون وكاميرا ومكبر صوت صغير، وستتيح للمستخدمين إجراء مكالمات والاستماع للموسيقى والتقاط الصور والدردشة مع المساعد الذكي "جيميناي". - رغم عدم تحديد موعد الإصدار أو الأسعار، ستتوفر النظارات بتصميمات من "وارباي باركر" و"جنتل مونستر"، وستكون متوافقة مع هواتف "أندرويد" و"آبل".

كشفت شركة غوغل الأميركية، أمس الثلاثاء، خلال المؤتمر السنوي لمصمميها بالقرب من مقرّها في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأميركية، عن تصميم لنظارات ذكية جديدة سعياً منها للعودة إلى سوق أخفقت قبل أكثر من عقد في خوض غمارها. ويُتوقَّع أن تكون هذه النظارات التي ستُطرح في وقت لاحق من السنة الجارية منافِسَة لتلك التي تنتجها مجموعة "ميتا" بالتعاون مع "راي بان" وبِيعت منها سبعة ملايين وحدة على الأقل.

وستكون النظارات التي وصفتها "غوغل" بأنها "صوتية"، مزوّدة بميكروفون وكاميرا ومكبّر صوت صغير، وستتيح لمستخدميها إجراء مكالمات، والاستماع إلى الموسيقى، والتقاط الصور، والدردشة مع المساعد الذكي "جيميناي". وأفادت الشركة، التي لم تُعلن موعداً محدّداً للإصدار، ولم تفصح عن تفاصيل الأسعار، بأنها ستطرح تشكيلتين، أولاهما من شركة النظارات الأميركية "وارباي باركر" وأخرى من تصميم الكوري الجنوبي جنتل مونستر. وتولت "سامسونغ" الجانب التقني في تصميم النظارات التي ستكون متوافقة مع هواتف "أندرويد" و"آبل".

وتعود "غوغل" من خلال إطلاق هذا المُنتَج الجديد إلى قطاع مُنيَت فيه بأحد أبرز إخفاقاتها، إذ إن نظارات "غوغل غلاس" التي طرحتها عام 2013، وكانت مزوّدة بكاميرا مدمجة، سُحبت من السوق بعدما أثارت مخاوف واسعة بشأن المراقبة وانتهاك الخصوصية، حيث حُظرت حينها في بعض الحانات والمطاعم والكازينوهات. وشكّكت السلطات آنذاك في مدى أمان النظارات، ولا سيما عند استخدامها على الطرقات.

ولا تزال النظارات الذكية حتى اليوم تثير مخاوف تتعلّق بالخصوصية، فقد حظرت شركة الرحلات البحرية "رويال كاريبيان" استخدام أي نظارات قادرة على تسجيل الفيديو والتقاط الصور في مختلف مرافقها، كذلك حظر مجلس الكليات الأميركي ارتداء النظارات الذكية في أثناء اجتياز اختبارات القبول، ولا سيما أنها قد تكون مزودة بالذكاء الاصطناعي واتصال بالإنترنت، ما يجعلها وسيلة غش.

(فرانس برس، العربي الجديد)