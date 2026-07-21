"غوغل" تعمل على شريحة تقوّي "جيميناي"

- تعمل "ألفابت" على تطوير شريحة جديدة تُعرف باسم "فروزن في 2" لتعزيز كفاءة نموذج الذكاء الاصطناعي "جيميناي"، ومن المتوقع إطلاقها في عام 2028، حيث قد تتفوق على الرقائق الحالية بما يتراوح بين ستة وعشرة أضعاف. - تسعى شركات الذكاء الاصطناعي، مثل "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك"، إلى إنتاج شرائحها الخاصة لزيادة الكفاءة وتقليل الاعتماد على شركة إنفيديا، التي تهيمن على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي. - تُجري "غوغل" أبحاثاً مستمرة لتطوير ابتكارات جديدة، حيث تركز على تصميم الأجهزة والبرمجيات بشكل متكامل لتحسين الأداء والكفاءة.

تعمل "ألفابت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، على شريحة جديدة سوف تساعد نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها "جيميناي" على العمل بكفاءة أعلى. وذكر موقع "إنفورميشن"، نقلاً عن مصادر لم يسمها، أن الشريحة الجديدة تُعرف داخلياً باسم "فروزن في 2".

كما نقل موقع تك كرانتش التقني عن "غوغل" قولها: "تُجري فرقنا باستمرار أبحاثاً وتجارب على ابتكارات جديدة لتقديم أعلى مستويات الأداء والكفاءة لمستخدمينا وعملائنا (...) على الرغم من أن ليس كل مشروع ينتقل إلى مرحلة الإنتاج، إلا أن هذا الاستكشاف الدقيق يُعدّ جوهر منهجنا الشامل. فمن خلال تصميم أجهزتنا وبرمجياتنا بشكل مشترك من الصفر، نضمن تكامل أنظمتنا وتحسينها بشكل كبير لتناسب أحمال العمل الواقعية".

و"على الرغم من أن ليس كل مشروع ينتقل إلى مرحلة الإنتاج" كما تقول "غوغل"، إلا أن "إنفورميشن" أورد أنه من المقرر إطلاق الشريحة في عام 2028، وأضاف أن هذه الشريحة قد تكون أكثر كفاءة من رقائق الذكاء الاصطناعي الحالية لـ"غوغل" بما يتراوح بين ستة وعشرة أضعاف.

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وتسعى شركات الذكاء الاصطناعي إلى إنتاج شرائحها الخاصة. في يونيو/حزيران، أعلنت "أوبن إيه آي" عن أول شريحة خاصة بها، وهي معالج استدلال يُطلق عليه اسم "هالابينو". وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت التقارير بأن شركة "أنثروبيك" كانت تُجري مناقشات حول شراكة جديدة في مجال تصنيع الشرائح مع "سامسونغ".

وإنتاج الشرائح الخاصة وسيلة لزيادة كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي، إذ أصبحت هذه الكفاءة ميزة تنافسية رئيسية لشركات التكنولوجيا، كما أن الشرائح الخاصة تأتي للتخلص من اعتماد شركات التكنولوجيا على شركة إنفيديا، التي هيمنت تاريخياً على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، والتي جعلت كبرى شركات تصنيع الذكاء الاصطناعي تعتمد على أجهزتها.