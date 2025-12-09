"غوغل" تطلق نظارات بالذكاء الاصطناعي في 2026

- أعلنت غوغل عن خطط لإطلاق نظارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في 2026، بالتعاون مع سامسونغ وجنتل مونستر وواربي باركر، وستعمل بنظام أندرويد إكس آر المخصص للنظارات والخوذ. - ستطلق غوغل نظارات صوتية للتفاعل مع مساعد الذكاء الاصطناعي جيميناي، وأخرى بشاشة داخل العدسة لعرض معلومات مثل الاتجاهات والترجمات، مع توقع وصول أولى النظارات العام المقبل. - يشهد سوق الأجهزة القابلة للارتداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي زخماً متزايداً، حيث تتصدر ميتا السوق بنظاراتها الناجحة "راي بان ميتا"، وتعمل شركات أخرى مثل سناب وعلي بابا على تطوير نظاراتها الخاصة.

أعلنت شركة غوغل أمس الاثنين عن خطط لإطلاق نظارة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في 2026، في الوقت الذي تُكثف فيه شركة التكنولوجيا جهودها لمنافسة "ميتا" في سوق أجهزة الذكاء الاصطناعي. وتتعاون الشركة في تصميم النظارة مع "سامسونغ" و"جنتل مونستر" و"واربي باركر". وسوف تُبنى النظارات على "أندرويد إكس آر"، وهو نظام تشغيل من "غوغل" مخصّص للنظارات والخوذ.

وأوضحت "غوغل" أمس، في تدوينة رسمية، أنها تُخطط لإطلاق نظارات صوتية فقط تتيح للمستخدمين التحدث مع مساعد الذكاء الاصطناعي جيميناي. كما أضافت أنها ستُطلق نظارات مزودة بشاشة داخل العدسة تُظهر للمستخدمين معلومات مثل اتجاهات التنقل وترجمات اللغات، وقالت إن أولى هذه النظارات سوف تصل العام المقبل. كما أعلنت "واربي باركر" في بيان أنه من المتوقع إطلاق أول نظاراتها بالشراكة مع "غوغل" في 2026.

وكانت "غوغل" قد أعلنت عن عودتها إلى سوق النظارات الذكية في مايو/أيار. وصرّح حينها المؤسس المشارك سيرغي برين بأنه تعلّم من أخطاء "غوغل" السابقة في فشل النظارات الذكية، مشيراً إلى ضعف تطور الذكاء الاصطناعي ونقص المعرفة بسلسلة التوريد، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها. وتابع أنه "الآن، في عالم الذكاء الاصطناعي، أصبحت هذه النظارات قادرة على مساعدتكم من دون تشتيت انتباهكم باستمرار، وهذه القدرة أعلى بكثير".

ويشهد مجال الأجهزة القابلة للارتداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي زخماً متزايداً، في سوق تتصدّره "ميتا"، إذ لاقت نظاراتها "راي بان ميتا" نجاحاً، وصُممت بالتعاون مع شركة النظارات العملاقة إيسيلورلوكسوتيكا، وهي مزودة بمساعد "ميتا إيه آي" الرقمي. كما أطلقت "ميتا" نظارات في سبتمبر/أيلول تتيح للمستخدم رؤية ميزات مثل الرسائل ومعاينات الصور والتعليقات المباشرة من خلال شاشة صغيرة مدمجة في إحدى عدسات الجهاز. كما تعمل شركات أخرى مثل "سناب" و"علي بابا" على إنتاج نظارات ذكاء اصطناعي خاصة بها.