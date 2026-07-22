"غوغل" تطلق ثلاثة نماذج جديدة من "جيميناي"

- أطلقت "غوغل" ثلاثة نماذج ذكاء اصطناعي جديدة، أبرزها "جيميناي فلاش 3.6" الذي يُعتبر الأقوى حتى الآن، و"جيميناي 3.5 فلاش سايبر" المخصص للأمن السيبراني، بهدف منافسة "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" في اكتشاف الثغرات الأمنية. - يتميز "جيميناي 3.6 فلاش" بتحسينات في البرمجة والمهام المالية، مع تكلفة منخفضة، بينما يكتشف "جيميناي 3.5 فلاش سايبر" الثغرات بتكلفة أقل. النموذج الثالث، "جيميناي 3.5 فلاش لايت"، مخصص لإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي. - تعمل "غوغل" على تطوير "جيميناي 3.5 برو"، المتوقع أن يكون الأكثر تطورًا، وسيكون متاحًا للحكومات والشركاء الموثوقين لتعزيز الدفاعات السيبرانية.

أطلقت "غوغل"، أمس الثلاثاء، ثلاثة نماذج ذكاء اصطناعي جديدة، أهمها "جيميناي فلاش 3.6" الذي وصفته بأنه أقوى نماذجها حتى الآن، و"جيميناي 3.5 فلاش سايبر" المصمّم خصيصاً لتنفيذ مهام الأمن السيبراني. وتهدف "غوغل" إلى اللحاق بشركتي أنثروبيك وأوبن إيه آي اللتين حقّقتا تقدماً ملحوظاً هذا العام في مجالي النماذج المتقدمة والأمن السيبراني، من خلال أنظمة قادرة على اكتشاف الثغرات الأمنية في البرمجيات، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

ويقدّم "جيميناي 3.6 فلاش" تحسينات على الإصدار السابق الذي حقّق نتائج عالية في اختبارات معيارية، خاصةً تلك المتعلقة بالبرمجة والمهام المالية. كذلك، يتميّز بانخفاض تكلفته على المستخدمين. فيما قالت "غوغل" إن "جيميناي 3.5 فلاش سايبر" قادرٌ على اكتشاف الثغرات الأمنية وإصلاحها بتكلفة أقل مقارنة بالنماذج الأكبر حجماً. أما النموذج الثالث جيميناي 3.5 فلاش لايت، فقد صمّم لتنفيذ مهام مثل إدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي.

وقالت المديرة الأولى لإدارة المنتجات في فريق "جيميناي" لدى "غوغل"، تولسي دوشي، إن نماذج فلاش الجديدة صمّمت تتيح "تحقيق التوازن المثالي بين الكفاءة وجودة الأداء". وأشارت إلى أنّ النماذج الجديدة أوفر للمستخدمين بنسبة 17% من سابقاتها، وهو ما سيتيح للمطورين إنجاز المهام نفسها بتكلفة أقل.

ومنذ ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي في أواخر العام 2022، استثمرت "غوغل" مبالغ ومجهودات ضخمة بهدف الحفاظ على موقعها بين شركات التكنولوجيا، ونجحت بالفعل في جعل نموذجها إحدى أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي الموجودة. مع ذلك، تراجعت الشركة، أخيراً، أمام نماذج أكثر تطوّراً أطلقتها "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك"، إضافةً إلى المنافسة المتزايدة من شركات صينية ناشئة، بحسب "نيويورك تايمز".

وتعمل شركة غوغل حالياً على تطوير نموذجها الرئيسي "جيميناي 3.5 برو" الذي يتوقع أن يكون الأكثر تطوّراً والأعلى أداءً بين نماذجها. وعلى الرغم من إعلانها السابق أنّها ستطلقه في يونيو/ حزيران الماضي، فإنه لم يصدر حتى الآن، بسبب خضوعه لسلسلة من الاختبارات. وقالت دوشي إنّ النموذج سيكون "متاحاً بشكل حصري للحكومات والشركاء الموثوقين. وسيمنح ذلك فرق الدفاع في الخطوط الأمامية أفضلية في اكتشاف الثغرات الحرجة وإصلاحها قبل استغلالها، مع الحد من مخاطر إساءة الاستخدام".