"غوغل" تسوّي دعوى تجسّس على المستخدمين مقابل 68 مليون دولار

وافقت شركة غوغل على دفع 68 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهم مساعدها الصوتي بانتهاك خصوصية المستخدمين عبر تسجيل محادثات خاصة من دون علمهم. واشتكى مستخدمون من أن تطبيق غوغل أسستنت (Google Assistant) سجّل مقاطع صوتية ونشرها بصورة غير قانونية.

و"مساعد غوغل" تطبيق مصمم للتفاعل عندما يوجه المستخدم كلمات محددة مثل "مرحبا غوغل" أو "حسناً غوغل"، أو لمس زر الشاشة الرئيسية مع الاستمرار؛ وهو يشبه في فكرته وعمله مساعد سيري الصوتي من شركة آبل. وتقول الشركة في مدونة الحماية إنه "عندما تستخدم مساعد غوغل، فإنّك تأتمننا على بياناتك، ما يحمّلنا مسؤولية حماية تلك البيانات واحترام خصوصيتك"، لكن رافعي الدعوى اتهموها بانتهاك هذه الخصوصية.

وأظهرت وثائق المحكمة أن "غوغل" نفت ارتكاب أي مخالفات، لكنها لجأت إلى التسوية لتجنب المخاطر وتكلفة التقاضي. وجاء في وثائق المحكمة كذلك أن التسوية تشمل أشخاصاً اشتروا أجهزة "غوغل" أو تعرّضوا لهذه المواقف منذ 18 مايو/أيار 2016. وقد يطلب محامو المدعين أتعاباً تصل إلى ثلث مبلغ التسوية، أي حوالى 22.7 مليون دولار.

وبحسب مدونة الدعم من الشركة، يتطلب استخدام "مساعد غوغل" تفعيل إعدادات عدة تسمح للتطبيق بتتبع نشاط المستخدم على جهازه، بما في ذلك:

النشاط على مواقع "غوغل" وتطبيقاتها.

المعلومات عن مختلف التطبيقات في الجهاز.

أرقام وعناوين معارف المستخدم.

تسجيل الطلبات السابقة بصوت المستخدم.

وينطبق تفعيل هذه الإعدادات على كل من "مساعد غوغل" وخدمات "غوغل" الأخرى.

ولطالما ساورت المستخدمين الشكوك بأن أجهزتهم تتجسس عليهم. وأدت هذه الشكوك، بشكل متزايد، إلى دعاوى قضائية. في 2021، وافقت شركة آبل على دفع 95 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية تتهم مساعدها الصوتي سيري بتسجيل محادثاتهم من دون إذنهم. والعام الماضي وافقت "غوغل" نفسها على دفع 1.4 مليار دولار لولاية تكساس لتسوية دعويين قضائيتين تتهمانها بانتهاك قوانين حماية البيانات في الولاية.

(رويترز، العربي الجديد)




