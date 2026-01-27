"غوغل" تسوّي دعوى تجسّس على المستخدمين مقابل 68 مليون دولار

تكنولوجيا
واشنطن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
27 يناير 2026
شعار "غوغل" (عمر طه جتين/Getty)
اتهامات لـ"غوغل" بتسجيل مقاطع صوتية ونشرها بصورة غير قانونية (عمر طه جتين/ Getty)
+ الخط -

وافقت شركة غوغل على دفع 68 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهم مساعدها الصوتي بانتهاك خصوصية المستخدمين عبر تسجيل محادثات خاصة من دون علمهم. واشتكى مستخدمون من أن تطبيق غوغل أسستنت (Google Assistant) سجّل مقاطع صوتية ونشرها بصورة غير قانونية.

و"مساعد غوغل" تطبيق مصمم للتفاعل عندما يوجه المستخدم كلمات محددة مثل "مرحبا غوغل" أو "حسناً غوغل"، أو لمس زر الشاشة الرئيسية مع الاستمرار؛ وهو يشبه في فكرته وعمله مساعد سيري الصوتي من شركة آبل. وتقول الشركة في مدونة الحماية إنه "عندما تستخدم مساعد غوغل، فإنّك تأتمننا على بياناتك، ما يحمّلنا مسؤولية حماية تلك البيانات واحترام خصوصيتك"، لكن رافعي الدعوى اتهموها بانتهاك هذه الخصوصية.

وأظهرت وثائق المحكمة أن "غوغل" نفت ارتكاب أي مخالفات، لكنها لجأت إلى التسوية لتجنب المخاطر وتكلفة التقاضي. وجاء في وثائق المحكمة كذلك أن التسوية تشمل أشخاصاً اشتروا أجهزة "غوغل" أو تعرّضوا لهذه المواقف منذ 18 مايو/أيار 2016. وقد يطلب محامو المدعين أتعاباً تصل إلى ثلث مبلغ التسوية، أي حوالى 22.7 مليون دولار.

شعار "غوغل" (نيكولاس كوكوفليس/Getty)
تكنولوجيا
التحديثات الحية

"مي ميم" من "غوغل"... ميزة جديدة لصناعة "الميمز"

وبحسب مدونة الدعم من الشركة، يتطلب استخدام "مساعد غوغل" تفعيل إعدادات عدة تسمح للتطبيق بتتبع نشاط المستخدم على جهازه، بما في ذلك: 

  • النشاط على مواقع "غوغل" وتطبيقاتها.
  • المعلومات عن مختلف التطبيقات في الجهاز.
  • أرقام وعناوين معارف المستخدم.
  • تسجيل الطلبات السابقة بصوت المستخدم.

وينطبق تفعيل هذه الإعدادات على كل من "مساعد غوغل" وخدمات "غوغل" الأخرى.

ولطالما ساورت المستخدمين الشكوك بأن أجهزتهم تتجسس عليهم. وأدت هذه الشكوك، بشكل متزايد، إلى دعاوى قضائية. في 2021، وافقت شركة آبل على دفع 95 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية تتهم مساعدها الصوتي سيري بتسجيل محادثاتهم من دون إذنهم. والعام الماضي وافقت "غوغل" نفسها على دفع 1.4 مليار دولار لولاية تكساس لتسوية دعويين قضائيتين تتهمانها بانتهاك قوانين حماية البيانات في الولاية.

(رويترز، العربي الجديد)

 

 


دلالات
المساهمون
المزيد في منوعات
التحديثات الحية
علوم وآثار
مباشر

دراستان: أشباه البشر صنعوا أدوات قبل 430 ألف عام

خامنئي يلقي كلمة في طهران، 10 مايو 2025 (الأناضول)
التحديثات الحية
إعلام وحريات
مباشر

3500 صحافي إيراني يوقعون على بيان يدعم خامنئي بعد تهديدات ترامب

التحديثات الحية
إعلام وحريات
مباشر

تلفزيون السودان يعود إلى استديوهاته في أم درمان