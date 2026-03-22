غوغل تسهّل تثبيت تطبيقات أندرويد من خارج "بلاي ستور"

بعد تسوية معركتها الطويلة بشأن مكافحة الاحتكار في منظومة تطبيقات أندرويد في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة غوغل يوم الخميس أنها ستجعل تثبيت تطبيقات أندرويد من خارج متجر "بلاي ستور" (Play Store) أكثر سهولة. وكشفت الشركة عن تفاصيل جديدة حول إعداد يُعرف باسم "التدفق المتقدم"، والذي سيتيح لمالكي أجهزة أندرويد تعطيل شرط التحقق الذي يمنع المستخدمين عادةً من تثبيت التطبيقات من مصادر خارجية.

وكانت عملاقة التكنولوجيا قد أعلنت العام الماضي أنها ستشترط تسجيل جميع تطبيقات أندرويد عبر مطورين موثّقين ليُسمح بتثبيتها على الأجهزة المعتمدة. وهدفت هذه الخطوة إلى الحد من قدرة الجهات الخبيثة على نشر البرمجيات الضارة، وتنفيذ عمليات احتيال مالي، وسرقة البيانات الشخصية للمستخدمين عبر تطبيقات خارج متجر "غوغل بلاي" (Google Play).

ورغم أن آليات الأمان الإضافية تساعد في تقليل هذه المخاطر، فإن بعض مستخدمي "أندرويد" يرغبون في حرية تثبيت تطبيقات غير موثّقة، مع تحمّل المسؤولية إذا تبيّن أنها غير آمنة.

وذكر موقع "تك كرانش" المتخصص في شؤون التكنولوجيا، أنه مع إعداد "التدفق المتقدم" الجديد، سيتمكن المستخدمون من اتباع عملية لمرة واحدة لتعطيل هذه الحمايات الإضافية، مع الإبقاء على وسائل تساعد في الحد من عمليات الاحتيال.

وتبدأ العملية بتفعيل "وضع المطور" في إعدادات نظام أندرويد، وهي خطوة صُمّمت لمنع أي تفعيل غير مقصود أو تجاوزات "النقرة الواحدة" التي يعتمدها المحتالون غالباً في عمليات الاحتيال القائمة على الضغط والاستعجال. وتشير "غوغل" إلى أن المحتالين يستغلون الخوف لخلق شعور بالإلحاح لدى الضحايا، باستخدام أساليب مثل التهديد بالإفلاس المالي أو المشكلات القانونية أو إلحاق الأذى بأحد المقرّبين، كما يعمدون إلى البقاء على اتصال هاتفي مع الضحية وإرشادها خلال تعطيل إعدادات الأمان على جهازها.

وعلى مستوى العالم، تعرّض 57% من البالغين لعملية احتيال خلال عام 2025، وفق تقرير صادر عن "التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال" (Global Anti-Scam Alliance - GASA) استشهدت به "غوغل".

وبعد تفعيل وضع المطور، يُجرى فحص سريع للتأكد من عدم وجود طرف يوجّه المستخدم لتعطيل الحماية. ثم يُطلب من المستخدم إعادة تشغيل الهاتف وإعادة التحقق من الهوية، وهي خطوة تقطع أي وصول عن بُعد أو مكالمات نشطة قد يستغلها المحتال لمراقبة الضحية.

وبعد فترة انتظار وقائية لمرة واحدة مدتها يوم واحد، يمكن للمستخدم تأكيد أنه هو من يجري التغيير. وتوضح "غوغل" أن هذه المهلة تمنح المستخدم وقتاً للتفكير، نظراً لاعتماد المحتالين على خلق إحساس زائف بالعجلة. وبعد انتهاء الفترة، يمكن تأكيد التغيير باستخدام وسائل التحقق البيومترية مثل بصمة الإصبع أو التعرف إلى الوجه، أو عبر رمز (PIN) الخاص بالجهاز.

وعند اكتمال العملية، سيتمكن مستخدمو "أندرويد" من تثبيت تطبيقات من مطورين غير موثّقين خارج متجر "بلاي ستور". ويمكنهم اختيار تفعيل هذا الخيار لمدة سبعة أيام أو بشكل دائم. وتشير "غوغل" إلى أن المستخدمين سيستمرون في رؤية تحذير يفيد بأن التطبيق من مصدر غير موثّق لأغراض الأمان، لكن يمكن تجاوز هذا التحذير بضغطة واحدة.

كما أوضحت الشركة أنها، إلى جانب هذا التحديث، ستوفر حسابات توزيع مجانية محدودة للطلاب والهواة، تتيح لهم مشاركة التطبيقات مع مجموعة صغيرة تصل إلى 20 مستخدماً، من دون الحاجة إلى التحقق عبر هوية حكومية أو دفع رسوم تسجيل.

وتأتي هذه التغييرات عقب تسوية نزاع قانوني استمر لسنوات بين "غوغل" وشركة "إيبك غيمز" (Epic Games)، مطوّرة لعبة "فورتنايت" (Fortnite)، بشأن ممارسات احتكارية في متجر "بلاي ستور". ونتيجة لهذه التسوية، أعلنت "غوغل" أنها ستخفض عمولاتها إلى 20% على المشتريات داخل التطبيقات، مع إضافة 5% أخرى في حال اختار المطورون استخدام نظام الدفع الخاص بها.