- كشفت صحيفة "ذا غارديان" عن تقديم غوغل ملخصات صحية مضللة بالذكاء الاصطناعي، مما يعرض المستخدمين للخطر بسبب غياب المصادر الموثوقة، خاصة في معلومات اختبارات وظائف الكبد. - رغم إزالة غوغل لبعض النتائج، إلا أن البحث بعبارات مختلفة يعيد ظهور المعلومات المضللة، مما يبرز الحاجة لتوجيه المستخدمين نحو مصادر صحية موثوقة. - يواجه الإعلام الموثوق تهديدًا من ملخصات غوغل، حيث تُحرم المؤسسات من أرباح النقر، ويفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا في احتكار غوغل للمحتوى دون تعويض مناسب.

أزالت شركة غوغل بعض ملخصاتها حول المحتوى الصحي المدعومة بالذكاء الاصطناعي بعد أن كشف تحقيق أجرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن تعريض المستخدمين للخطر بسبب معلومات خاطئة ومضللة وفّرتها الملخصات للمستخدمين. ولطالما ادعت الشركة أن ملخصات الذكاء الاصطناعي، التي تركّز على الأجوبة المباشرة في ملخصات بدلاً من روابط مصادر موثوقة للنقر عليها، بأنها "مفيدة" و"موثوقة"، لكن التحقيق يؤكّد ضرر غياب المصادر الموثوقة.

في إحدى الحالات التي وصفها الخبراء بأنها "خطيرة" و"مقلقة"، قدّمت "غوغل" معلومات مضللة عن اختبارات وظائف الكبد الأساسية، ما قد يجعل مرضى الكبد الخطير يعتقدون خطأً أنهم أصحاء. ووجد تحقيق "ذا غارديان" أن كتابة عبارة "ما هو المعدل الطبيعي لاختبارات الدم للكبد؟" تُظهر كميات هائلة من الأرقام، مع القليل من السياق، ودون مراعاة جنسية المريض أو جنسه أو عرقه أو عمره.

ونقلت الصحيفة عن خبراء أن ما تعتبره ملخصات "غوغل" للذكاء الاصطناعي طبيعياً، قد يختلف اختلافاً جذرياً عما يعتبر طبيعياً في الواقع. قد تؤدي هذه الملخصات إلى اعتقاد المرضى المصابين بأمراض خطيرة خطأً أن نتائج اختباراتهم طبيعية، وعدم اكتراثهم بحضور مواعيد المتابعة الطبية.

تحرّك لا يحلّ المشكلة

بعد التحقيق، أزالت "غوغل" نتائج البحث المقدّمة بتقنية الذكاء الاصطناعي من عبارتي البحث "ما المعدل الطبيعي لنتائج تحاليل الدم الخاصة بالكبد؟" و"ما المعدل الطبيعي لنتائج تحاليل وظائف الكبد؟". لكن وجدت الصحيفة أن طرح السؤال عن الموضوع ذاته، مع عبارات بحث مختلفة قليلاً، يؤدي إلى ظهور نتائج مجدداً.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة منتدى معلومات المرضى، سو فارينغتون، أنه "لا تزال هناك أمثلة كثيرة على تقديم غوغل لمعلومات صحية غير دقيقة من خلال ميزة أوفرفيوز (ميزة الإجابة بالملخصات في "غوغل" بدلاً من الروابط)". وأضافت أن ملايين البالغين حول العالم يعانون بالفعل من صعوبة الوصول إلى معلومات صحية موثوقة، لذلك "من المهم جداً أن تُوجّه غوغل المستخدمين إلى معلومات صحية موثوقة ومدروسة، وإلى عروض الرعاية من منظمات صحية موثوقة".

"غوغل" تهدّد الإعلام الموثوق

الأزمة أعلاه واحدة فقط من أزمات عدة تطرحها ملخصات "غوغل"، التي تقدّم إجابات مباشرة، مولّدة بالذكاء الاصطناعي، لا تعرض بوضوح مصادر هذه المعلومات حتى يتأكد المستخدم من مصداقيتها بنفسه. هذا بالإضافة إلى حرمان مؤسسات الإعلام الموثوقة أرباح النقر على الروابط، ما يهدّد استمرارية الإعلام الموثوق.

وفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً في اتهام "غوغل" بالاحتكار، من خلال استخدام محتوى نشرته وسائل إعلام وناشرون آخرون على الإنترنت لتدريب وتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي، من دون تعويض مناسب. وكالة فرانس برس للأنباء كانت قد نقلت عن مسؤولة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، تيريزا ريبيرا، أن "المجتمع الحر والديمقراطي يعتمد على تنوع وسائل الإعلام، والوصول المفتوح إلى المعلومات، وبيئة إبداعية نابضة بالحياة"، و"يجلب الذكاء الاصطناعي ابتكارات ملحوظة وفوائد عدة للأفراد والشركات في جميع أنحاء أوروبا، لكن هذا التقدم لا يمكن أن يأتي على حساب المبادئ التي تكمن في صميم مجتمعاتنا".