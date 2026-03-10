- بدأت غوغل في توزيع وكلاء ذكاء اصطناعي مدعومين بنموذج جيميناي على أكثر من 3 ملايين موظف في وزارة الحرب الأميركية، مع خطط لتوسيع نطاق عملهم ليشمل الأنظمة السرية. - وكلاء الذكاء الاصطناعي قادرون على العمل بشكل مستقل، حيث يقومون بتحديد الأهداف واتخاذ القرارات وتنفيذ المهام المعقدة بأقل إشراف بشري، مثل تلخيص الاجتماعات وإعداد الميزانيات. - توسع البنتاغون في شراكاته في مجال الذكاء الاصطناعي بعد خلافه مع "أنثروبيك"، وعقد صفقات مع "إكس إيه آي" و"أوبن إيه آي"، وسط دعوات للتمسك بقيود "أنثروبيك".

شرعت شركة غوغل في توزيع وكلاء ذكاء اصطناعي مدعومين بنموذج جيميناي على أكثر من 3 ملايين موظف مدني وعسكري في وزارة الحرب الأميركية، بحسب ما أوردته شبكة بلومبيرغ. وسيعمل هؤلاء الوكلاء مبدئياً على الشبكات غير السرية، مع وجود مباحثات جارية لتوسيع نطاق عملهم ليشمل الأنظمة السرية وفائقة السرية.

ويُقصد بوكيل الذكاء الاصطناعي روبوت يستخدم الذكاء الاصطناعي للعمل بشكل مستقل، بحيث يحدد أهدافه، ويتخذ القرارات، ويستخدم مختلف الأدوات المتاحة له لإنجاز مهام معقدة بأقل قدر من الإشراف البشري. وعلى عكس روبوتات الدردشة، لا يكتفي وكلاء الذكاء الاصطناعي بانتظار الأسئلة والطلبات، والإجابة عنها بتوليد المحتوى، بل يستطيعون التفكير والتخطيط وتنفيذ العمل.

وسوف يتولى ثمانية وكلاء ذكاء اصطناعي أتمتة مهام في وزارة الحرب الأميركية مثل تلخيص محاضر الاجتماعات، وإعداد الميزانيات، ومراجعة الإجراءات. وذكر نائب رئيس "غوغل"، جيم كيلي، في منشور مدونة اليوم الثلاثاء، أنه بإمكان موظفي وزارة الحرب أيضاً إنشاء وكلاء مخصصين باستخدام كلامهم الطبيعي ومن دون حاجة إلى برمجة.

ويتوسّع البنتاغون في شراكاته في مجال الذكاء الاصطناعي بعد خلافه مع شركة أنثروبيك على استخدام روبوتها "كلود" في يناير/كانون الثاني الماضي لاختطاف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، إذ اعترضت الشركة على الخطوة، استناداً إلى شروط استخدامها التي تمنع توظيف تقنيتها لأغراض عنيفة، أو لتطوير أسلحة أو للمراقبة. نتيجة لذلك، صنّف البنتاغون "أنثروبيك" على أنها "تشكّل خطراً على سلسلة التوريد" بحسبه، وهو ما قرّرت الشركة الطعن ​​فيه أمام المحكمة.

وعقد البنتاغون صفقات مع "إكس إيه آي"، مالكة روبوت "كلود"، ومع "أوبن إيه آي" مالكة نموذج "جي بي تي"، لتعزيز أنظمته بهذه الروبوتات، لكن وقّع نحو 900 موظف من "غوغل" ومائة موظف من "أوبن إيه آي" رسالة مفتوحة يحثّون فيها إداراتهم على التمسك بقيود "أنثروبيك".