"غوغل" تحبط محاولة قرصنة بالذكاء الاصطناعي

واشنطن

11 مايو 2026   |  آخر تحديث: 18:12 (توقيت القدس)
- أعلنت غوغل عن إحباط محاولة قرصنة باستخدام الذكاء الاصطناعي لاستغلال ثغرة "يوم الصفر" غير معروفة سابقاً، مما يثير مخاوف من استغلال القراصنة لقدرات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الثغرات واختراق الأنظمة.

- رصدت غوغل مجموعة من الفاعلين الضارين يخططون لاستخدام ثغرة لتجاوز المصادقة الثنائية والوصول إلى أداة إدارة أنظمة عبر الإنترنت، وأبلغت الشركة المتضررة قبل حدوث أي ضرر.

- تزايدت المخاوف من قدرات الذكاء الاصطناعي في القرصنة بعد إعلان "أنثروبيك" عن نموذج "ميثوس"، مما يثير القلق حول تأثير هذه التقنية على الأمن السيبراني.

أعلنت شركة غوغل، اليوم الاثنين، أنها أحبطت محاولة عصابة قرصنة باستخدام الذكاء الاصطناعي لاستغلال ثغرة رقمية غير معروفة سابقاً في شركة أخرى. خبر يأتي في وقت يشهد فيه الذكاء الاصطناعي قفزات نوعية في قدرته على اكتشاف الثغرات، بما في ذلك نموذج "ميثوس" الذي أعلنته شركة "أنثروبيك" قبل شهر، لهذا يثير الخبر مخاوف واسعة من الأضرار المتوقعة من الذكاء الاصطناعي، وهي استغلال  القراصنة لقدراته من أجل تقويتهم على اكتشاف الثغرات حول العالم واختراقها.

وذكرت "غوغل" أنها رصدت مجموعة من الفاعلين الضارّين وهم يخططون لعملية واسعة النطاق بالاعتماد على ثغرة أمنية اكتشفتها. وسمحت هذه الثغرة للمجموعة بتجاوز المصادقة الثنائية للوصول إلى أداة شائعة لإدارة الأنظمة عبر الإنترنت، والتي امتنعت "غوغل" عن ذكر اسمها. ووصفت الشركة الهجوم بأنه استغلال ثغرة "يوم الصفر"، وهو هجوم إلكتروني يستغل ثغرة أمنية غير معروفة سابقاً. ويشير مصطلح "يوم الصفر" إلى أن مهندسي الأمن لم يكن لديهم أي فرصة لتطوير حل لهذه الثغرة.

الذكاء الاصطناعي في خدمة ترامب: استمالة الناخبين وسعي للربح

وأوضحت "غوغل" أنها أبلغت الشركة المتضررة وتمكنت من إحباط العملية قبل أن تتسبب في أي ضرر. ولكن أثناء تتبعها لآثار المخترقين، وجدت أدلة على استخدامهم نموذجاً للذكاء الاصطناعي لاكتشاف الثغرة. ولم تكشف "غوغل" عن اسم النموذج، مكتفيةً بالقول إنه ليس نموذج "جيميناي" الذي تملكه، ولا نموذج "كلود ميثوس" من شركة أنثروبيك. كذلك لم تكشف "غوغل" عن اسم مجموعة القرصنة المتورطة.

وتثير قدرات الذكاء الاصطناعي في القرصنة مخاوف واسعة، وقد صارت هذه المخاوف أقوى منذ كشف النقاب عن نموذج "ميثوس" من شركة أنثروبيك، القادر على رصد الثغرات غير المعروفة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات، واستغلالها للاختراق والقرصنة. وهي ثغرات تجهلها المؤسسات والمطورون تماماً، ولم يتسنَّ لهم إصلاحها قبل أن يستغلها المهاجمون. وكان هذا الإعلان كافياً لإثارة الذعر من تأثير هذه التقنية على حاضر ومستقبل الأمن السيبراني، بالنسبة للجميع.

