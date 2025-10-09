"غوغل" تتيح تجربة الأحذية بالذكاء الاصطناعي قبل شرائها

- تجربة الأحذية الافتراضية: تقدم "غوغل" ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تجربة الأحذية افتراضياً من منازلهم عبر الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنهم رؤية كيف ستبدو الأحذية عليهم من خلال تحميل صورة شخصية. - توسيع تجربة الملابس الافتراضية: بعد نجاح تجربة الملابس الافتراضية، تتيح "غوغل" الآن للمستخدمين تجربة الملابس على نسخ افتراضية من أجسامهم، مما يعزز من تجربة التسوق الشخصي. - تطبيق "دوبل" المبتكر: أطلقت "غوغل" تطبيق "دوبل" الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتصور الملابس على المستخدمين، مع إمكانية إنشاء مقاطع فيديو توضح شكل الملابس في الحياة الواقعية.

سوف تستخدم شركة غوغل" الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على تجربة الأحذية أثناء الجلوس في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى المتجر بأنفسهم. وعند تصفح اختيارات الأحذية في صفحة "غوغل" للتسوق، يمكن للمستخدم ببساطة الضغط على زر "جرّبه" على الأحذية الجديدة لرؤية كيف سوف تبدو عليهم. وسوف يُطلَب من المستخدم تحميل صورة كاملة له، ثم سوف يحوّل الذكاء الاصطناعي الحذاء الذي يرتديه المستخدم إلى الحذاء الجديد الذي يريد شراءه.

يأتي هذا الإطلاق بعد شهرين من طرح "غوغل" تقنية تجربة الملابس افتراضياً باستخدام الذكاء الاصطناعي. ورغم أن "غوغل" كانت قد قدمت تقنية تجربة الملابس افتراضياً سابقاً، فإن الميزات السابقة ركزت على عرض القطع على أجسام عارضات أزياء متنوعات. ومع ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة، بدأت الشركة بالسماح للمستخدمين بتجربة الملابس على نسخة افتراضية من أجسامهم.

الأحذية وأنواع الملابس

كما استثمرت "غوغل" في مجال تجربة الملابس افتراضياً بطرق أخرى. ففي يونيو/حزيران، أطلقت عملاقة التكنولوجيا تطبيقاً تجريبياً يسمى "دوبل" يستخدم الذكاء الاصطناعي لتصوُّر كيف ستبدو الملابس المختلفة على المستخدم. كلٌّ من ميزة تجربة الملابس افتراضياً، التي تشمل الآن الأحذية، و"دوبل" مدعومتان بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية نفسها، إلا أن "دوبل" مصمم للسماح للمتسوقين بالتعمّق أكثر في تجربة الملابس افتراضياً، مما يساعدهم على اختيار أسلوبهم الشخصي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ"دوبل" إنشاء مقاطع فيديو مُولّدة بالذكاء الاصطناعي ليتمكّن المستخدمون من تكوين فكرة أفضل عن شكل الملابس عليهم في الحياة الواقعية.