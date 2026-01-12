غوغل تتيح الشراء عبر روبوتات الذكاء الاصطناعي

- أطلقت غوغل "بروتوكول التجارة العالمي"، معياراً مفتوحاً للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع متاجر كبرى مثل "شوبيفاي" و"والمارت"، لتمكين الشراء عبر روبوتات دردشة الذكاء الاصطناعي. - يتميز وكيل الذكاء الاصطناعي بقدرته على تنفيذ عمليات الشراء والدفع بشكل شبه مستقل، بما في ذلك المهام المعقدة مثل التخطيط لعطلة كاملة، مع بقاء القرار النهائي بيد المستهلك. - يدعم البروتوكول الجديد تفاعلاً سلساً بين الوكلاء والأنظمة عبر منصات متعددة، مع اعتماد أكثر من 20 شريكاً مثل "فيزا" و"ماستركارد"، ويعتمد على "غوغل باي" و"غوغل واليت" للمدفوعات.

تسمح تقنية جديدة من شركة غوغل للمستخدمين بشراء المنتجات مباشرةً من روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي. يتعلّق الأمر بـ"بروتوكول التجارة العالمي"، الذي أطلقته "غوغل" حديثاً، وهو معيار مفتوح جديد للتجارة الإلكترونية طُوِّر بالتعاون مع كبار متاجر التجزئة الإلكترونية، بما في ذلك "شوبيفاي" و"إتسي" و"وايفير" و"تارغيت" و"والمارت"، وسيُمكّن من طرق جديدة لشراء المنتجات عبر الإنترنت، مثل الشراء خلال دردشة مع وكيل ذكاء اصطناعي.

ووكيل الذكاء الاصطناعي هو روبوت أكثر تقدّماً من روبوت الدردشة، إذ هو قادر على تأدية المهام بدل الاكتفاء بتوليد المحتوى. وفي ما يتعلق بالشراء على الإنترنت، تكتفي روبوتات الدردشة بالإجابة عن الاستفسارات والمساعدة في البحث عن المنتجات، لكن قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي تمتد إلى تنفيذ عمليات الشراء، والدفع على نحوٍ شبه مستقل، بما في ذلك المهام المعقدة مثل التخطيط لعطلة عائلية كاملة، تشمل حجز الرحلات الجوية والفنادق وتذاكر القطارات، على أن يبقى القرار النهائي بيد المستهلك.

وكتبت نائبة الرئيس بقسم الإعلانات والتجارة، فيديا سرينيفاسان، أن هذا البروتوكول الجديد "يرسّخ لغة مشتركة للوكلاء والأنظمة للعمل معاً عبر منصات المستهلكين والشركات ومقدّمي خدمات الدفع. فبدلاً من اشتراط اتصالات منفصلة لكل وكيل على حدة، يتيح بروتوكول التجارة العالمي لجميع الوكلاء التفاعل بسهولة"، موكدةً أنه بروتوكول مصمّم ليعمل في مختلف القطاعات.

وأضافت أن أكثر من 20 شريكاً قد اعتمدوا النظام، بما في ذلك شركات رائدة مثل "فيزا" و"ماستركارد" و"أميركان إكسبرس" و"بيست باي" و"ميسيز" و"سترايب" و"هوم ديبوت". وبالنسبة للمدفوعات، سيتمكن المستخدم من الاعتماد على نظام الدفع "غوغل باي"، المدمج في هواتف "أندرويد"، مع معلومات الشحن التي ستأتي من محفظة "غوغل واليت"، على أن ينضم "بايبال" كشريك "قريباً" بحسبها.