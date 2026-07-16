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"غوغل بلاي" يشهد أكبر تغيير منذ سنوات

تكنولوجيا
واشنطن

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
16 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 13:36 (توقيت القدس)
شعار غوغل بلاي (توماس فولر/Getty)
لا تزال السيطرة لـ"غوغل" (توماس فولر/Getty)
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- ابتداءً من 22 يوليو، ستتمكن متاجر تطبيقات "أندرويد" التابعة لجهات خارجية في الولايات المتحدة من الوصول إلى قوائم "غوغل بلاي"، مما ينهي الحصرية التي كانت تميز المتجر.
- التغيير يأتي بعد سحب "غوغل" و"إيبك غايمز" محاولتهما لتعديل أمر قضائي، مما يلزم "غوغل" بتوزيع التطبيقات من المتاجر المنافسة عبر "غوغل بلاي".
- المتاجر الأخرى ستدفع 5 آلاف دولار سنوياً لمراجعات الأمان والسياسات، وستعمل فقط داخل الولايات المتحدة، مما يمنح "غوغل" سيطرة على تحديد المنافسين المؤهلين.

يستعد متجر "غوغل بلاي" لتطبيقات "أندرويد" لأكبر تغيير جذري منذ سنوات ابتداءً من 22 يوليو/تموز، ستتمكن بموجبه متاجر تطبيقات "أندرويد" التابعة لجهات خارجية في الولايات المتحدة من الوصول إلى قوائم المتجر، وعرض تطبيقاتها عبر منصاتها الخاصة، ما يعني التخلي عن الحصرية التي لطالما ميّزت "غوغل بلاي"، إلى جانب متجر "آب ستور" للتطبيقات من "آبل".

ويأتي هذا التغيير بعد أن سحبت "غوغل" وشركة ألعاب الفيديو إيبك غايمز محاولتهما المشترَكة لتعديل أمر قضائي دائم في معركتهما القضائية الطويلة. هذا يعني أن على "غوغل" الآن الالتزام بالأمر الأصلي الذي يُلزمها بتوزيع التطبيقات من المتاجر المنافسة عبر "غوغل بلاي". وتؤكد صفحة دعم من "غوغل" 22 يوليو/تموز تاريخاً للتغييرات.

ويمكن لمتاجر التطبيقات الأخرى عرض أوصاف التطبيقات ولقطات الشاشة وغيرها من المواد المأخوذة من قوائم "غوغل بلاي". وعند اختيار المستخدم تطبيقاً ما، سيستمر التنزيل عبر "غوغل" بشروط التثبيت المباشر نفسها من المتجر. كذلك ستستمر "غوغل" في تحصيل رسوم الخدمة على عمليات التنزيل هذه. ويمكن للمطورين مشاركة قوائم تطبيقاتهم مع جميع المتاجر المسجلة، أو إدارة كل متجر على حدة، أو الانسحاب نهائياً.

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والقوائم ليست مجانية، إذ يجب على متاجر الأطراف الخارجية دفع 5 آلاف دولار سنوياً لمراجعات الأمان والسياسات، ولا يُسمَح لها بالعمل إلا داخل الولايات المتحدة. كما يجب على "غوغل" قبول جميع المطورين المؤهلين بدلاً من حصر قوائمها في شركاء محددين.

وتعني كل هذه الشروط منح "غوغل" سيطرة كبيرة على تحديد المنافسين المؤهلين، فهي لا تزال من تضع شروط الانضمام، وكل هذا بينما يكتسب نظام "أندرويد" المزيد من المنصات لاكتشاف التطبيقات. ومع ذلك، سوف تستفيد المتاجر البديلة أيضاً من "غوغل بلاي"، إذ ستحظى أخيراً بظهورٍ واسعٍ بين المستخدمين أنفسهم الذين كانت تسعى لجذبهم بعيداً عن "غوغل".

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