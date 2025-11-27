غوستافو سانتاولالا وأمسية في الدوحة

- بدأ غوستافو سانتاولالا مسيرته في الأرجنتين مع فرق الروك، ثم انتقل إلى لوس أنجليس حيث مزج الموسيقى اللاتينية الشعبية مع الأنماط الحديثة، مما أضفى على أعماله هوية فريدة وساهم في تشكيل موجة جديدة من الموسيقى اللاتينية. - حقق شهرة عالمية بفوزه بجائزتي أوسكار عن "Brokeback Mountain" و"Babel"، وبرزت موسيقاه في أفلام مثل "Amores Perros" و"21 Grams"، حيث أظهر قدرة على ملامسة الانفعالات الداخلية للشخصيات. - وسّع نطاق حضوره في الدراما التلفزيونية بأعمال مثل "Jane the Virgin" و"The Last of Us"، ويُعتبر من أكثر الملحنين تأثيراً في الموسيقى البصرية، بفضل تحويله الآلات اللاتينية إلى لغة عالمية.

تزامناً مع إقامة مهرجان الدوحة السينمائي، وضمن برنامج العام الثقافي قطر - الأرجنتين وتشيلي 2025 تستضيف أوركسترا قطر الفلهارمونية، عند الثامنة والنصف من مساء اليوم، الموسيقي الأرجنتيني غوستافو سانتاولالا (Gustavo Santaolalla)، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

سانتاولالا واحد من أبرز الأسماء في مجال التأليف الموسيقي المعاصر، وخصوصاً في السينما. وُلد عام 1951 في بوينس آيرس، وبدأ حياته الفنية في سن مبكرة من خلال تجارب ضمن فرق روك أرجنتينية تركت بصمتها على المشهد الموسيقي المحلي. إلا أن التحوّل الحقيقي في مسيرته جاء حين بدأ يمزج بين الموسيقى اللاتينية الشعبية والآلات التقليدية من جهة، والأنماط الحديثة والإلكترونية من جهة أخرى، ما أضفى على أعماله هوية خاصة باتت العلامة الأبرز لأسلوبه.

برز سانتاولالا في السبعينيات والثمانينيات واحداً من رموز ما يُعرف بالروك الوطني في الأرجنتين، قبل أن ينتقل إلى لوس أنجليس لاحقاً، حيث بدأ نشاطه الإنتاجي مع عدد من الفنانين اللاتينيين. وأسهم في تشكيل موجة جديدة من الموسيقى اللاتينية التي جمعت بين الجذور الفولكلورية والتجريب الحداثي، وهو ما ظهر في أعماله مع أسماء مثل Café Tacvba وJuanes وMolotov. هذا الجانب الإنتاجي مهّد لسانتاولالا طريقه نحو السينما، إذ منحه خبرة واسعة في صياغة مزاج موسيقي قادر على نقل الانفعالات وتكثيف الدلالات من دون إثقال الصورة أو الصوت. دخل سانتاولالا عالم الموسيقى التصويرية بقوة في نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، لتبدأ مرحلة جديدة حصد خلالها أهم الجوائز العالمية.

بلغت شهرته ذروتها بعد فوزه بجائزتي أوسكار متتاليتين عن أفضل موسيقى تصويرية: الأولى عن فيلم Brokeback Mountain عام 2006، والثانية عن فيلم Babel عام 2007، وكلاهما من إخراج أليخاندرو غونزاليس إينياريتو. وقد تميّزت موسيقاه في هذين العملين بالاقتصاد التعبيري، وبالاعتماد على الـRonroco وهي آلة وترية أرجنتينية أمست رمزاً لصوت سانتاولالا الخاص في السينما. لم تتوقف مسيرته عند ذلك الحد؛ فقد ألّف موسيقى عدد من الأفلام البارزة مثل Amores Perros و21 Grams، وهما أيضاً لإينياريتو، إلى جانب فيلم The Motorcycle Diaries الذي شكّل علامة فارقة للاقتراب الحميمي الذي يجمع بين الصورة الموسيقية والسرد السياسي والشخصي. تميزت موسيقاه في هذا السياق بقدرتها على ملامسة الانفعالات الداخلية للشخصيات، مع استخدام متقشّف للّحن ومتدرّج في البناء، ما جعل صوته الموسيقي متفرّداً مقارنة بالمدارس الأوركسترالية التقليدية.

أمّا في عالم الدراما التلفزيونية، فقد وسّع سانتاولالا نطاق حضوره عبر أعمال لاقت تقديراً، أبرزها مشاركته في الموسيقى الأصلية لمسلسل Jane the Virgin، ومساهمته في The Last of Us، ليس فقط في نسخته التلفزيونية من إنتاج منصة إتش بي أو عام 2023، بل أيضاً في سلسلة ألعاب الفيديو الأصلية التي صدرت عامي 2013 و2020. في هذه الأعمال، قدّم موسيقى تعتمد على بنية بسيطة، لكنها عميقة التأثير، مستمدة من المزاج الإنساني للحكاية، لتصبح جزءاً لا يتجزأ من هوية العمل نفسه. اليوم، يُطلّ غوستافو سانتاولالا واحداً من أكثر الملحنين تأثيراً في الموسيقى البصرية، بفضل قدرته على تحويل الآلات اللاتينية التقليدية إلى لغة عالمية تتجاوز حدود الجغرافيا والثقافة. لم تُبنَ شهرته على الضخامة الأوركسترالية، بل على حساسية مفرطة في التقاط النبرة العاطفية الدقيقة للعمل، وعلى نزعة صادقة في جعل الموسيقى امتداداً لروح السرد، وليس ديكوراً يحيط به.