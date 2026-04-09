غموض يحيط بنموذج "ديبسيك" الجديد للذكاء الاصطناعي

على مدى أسابيع، كان قطاع التكنولوجيا العالمي يترقب إطلاقاً كبيراً في مجال الذكاء الاصطناعي من شركة ديبسيك (DeepSeek)، التي تُعد مؤشراً مهماً على تقدم الصين في هذا المجال سريع التطور. ومضى أكثر من عام منذ أن وضعت الشركة الناشئة الذكاء الاصطناعي الصيني على الخريطة في مطلع عام 2025، عبر روبوت محادثة منخفض التكلفة قدّم أداءً قريباً من منافسيه الأميركيين. لكن، وعلى الرغم من التقارير والشائعات حول قرب إطلاقه، لا يزال نموذج "في 4" (V4) من الجيل الجديد غائباً عن الأنظار.

وتدور تكهنات أيضاً بشأن الأبعاد الجيوسياسية المرتبطة بنوعية الرقائق المستخدمة في تدريب النظام الجديد وتشغيله: هل هي من التصاميم الأميركية الرائدة عالمياً، أم بدائل محلية الصنع تسارع الصين إلى تطويرها؟

وأوضحت وي صن، كبيرة محللي الذكاء الاصطناعي في "كاونتربوينت ريسيرش" (Counterpoint Research)، في حديث إلى وكالة فرانس برس: "من المهم معرفة ذلك، لأنه يشكّل مؤشراً على مسار اكتفاء الصين الذاتي في مجال الذكاء الاصطناعي".

وذكر موقع "ذا إنفورميشن" الأسبوع الماضي أن نموذج "في 4" يمكن تشغيله باستخدام أحدث الرقائق التي تطورها شركة هواوي. ويمثّل هذا التحول محطة مفصلية للصين في سعيها لتجاوز القيود الأميركية على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من شركة إنفيديا، ومقرها كاليفورنيا، إلى البلاد.

وأشار التقرير إلى خمسة أشخاص لديهم معرفة مباشرة بطلبات كبيرة على رقائق "هواوي"، جرى تقديمها استعداداً لإطلاق "ديبسيك" من قبل شركات تكنولوجيا كبرى، من بينها "علي بابا" و"بايتدانس" (ByteDance) و"تينسنت" (Tencent).

وفي سياق متصل، انطلقت "ديبسيك" عام 2023 كمشروع جانبي لصندوق تحوط كان يمتلك مخزوناً من معالجات "إنفيديا" القوية.

وسرعان ما لفتت الأنظار في يناير/ كانون الثاني 2025 مع إطلاق روبوت المحادثة "آر 1" (R1) القائم على الاستدلال العميق، والذي أدى إلى تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية، في ما وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "جرس إنذار" للشركات الأميركية. وكان "آر 1" مبنياً على نموذج "في 3" (V3)، الذي أُطلق في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وحظيت أدوات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة، بفضل تكلفتها المنخفضة وقابليتها للتخصيص، بانتشار واسع داخل الصين، كما لاقت رواجاً في الأسواق الناشئة مثل جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.

ورأى ستيفن وو، مؤسس صندوق "كارثيدج كابيتال" (Carthage Capital)، أن نموذج "في 4"، الذي يُعتقد أنه متعدد الوسائط وقادر على إنتاج النصوص والصور والفيديو، قد يُحدث مجدداً صدمة في تقييمات شركات التكنولوجيا الأميركية. وأضاف: "أتوقع أن إطلاق ديبسيك في 4 لن يكون مجرد تحديث برمجي، بل نموذجاً مفتوح المصدر عالي الكفاءة، قادراً على التعامل مع نوافذ سياق ضخمة بجزء بسيط من التكلفة".

لكن سمعة "ديبسيك" كشركة في طليعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي باتت على المحك. فقد اعتمدت نماذجها سابقاً على رقائق "إنفيديا"، ما يعني أن التحول نحو التعاون مع مصنّعين محليين سيتطلب "إعادة هندسة كبيرة"، بحسب وي. وأشارت إلى أن "هذا التحول قد يبطئ دورات التطوير ويؤدي إلى تنازلات في الأداء، خصوصاً بالنسبة لنموذج في 4 المتوقع أن يكون من الطراز الأول".

من جهة أخرى، تبرر الولايات المتحدة القيود المفروضة على تصدير أقوى رقائق "إنفيديا" إلى الصين بمخاوف تتعلق بالأمن القومي. وقال وو: "إن التأخير المستمر في إطلاق ديبسيك في 4 يعكس صعوبات في توسيع النماذج المتقدمة دون وصول غير مقيّد إلى عتاد إنفيديا المتطور".

في المقابل، تحدثت تقارير عن احتمال التفاف "ديبسيك" على هذه القيود، عبر تدريب النموذج باستخدام آلاف من رقائق "بلاكويل" (Blackwell) المتقدمة من "إنفيديا"، بعد تفكيكها في دول أخرى وتهريبها إلى الصين.

ويتطلب تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من القدرة الحاسوبية، تفوق بكثير ما يحتاجه تشغيل هذه النماذج لمعالجة طلبات المستخدمين، وهو ما يُعرف بـ"الاستدلال".

ونفت "إنفيديا"، في تعليق لموقع "ذا إنفورميشن"، امتلاكها أي أدلة على هذه المزاعم، معتبرةً أن مثل هذا التهريب "غير واقعي".

وفي سياق متصل، كشفت شركة ناشئة صينية أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي، "زيبو" (Zhipu)، في يناير/ كانون الثاني، عن مولّد صور قالت إنه دُرّب بالكامل باستخدام رقائق "هواوي".

كما أعلنت "علي بابا" هذا الأسبوع عزمها افتتاح مركز بيانات جديد لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي في جنوب الصين، باستخدام 10 آلاف من رقائقها الخاصة، وبالتعاون مع "تشاينا تيليكوم" (China Telecom).

أما بالنسبة إلى "ديبسيك"، فاختتم وو بالقول: "إذا نجحت الشركة في تدريب في 4 بالكامل باستخدام رقائق هواوي، فسيشكل ذلك تحولاً جوهرياً في المشهد التكنولوجي الجيوسياسي".