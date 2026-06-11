غلين كلوز وريدلي سكوت يستعدان لنيل جائزة أوسكار فخرية

- ستُكرّم أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأميركية الممثلة غلين كلوز والمخرج ريدلي سكوت بجائزة أوسكار فخرية في نوفمبر، تقديراً لمسيرتهما السينمائية المميزة رغم عدم فوزهما بجوائز أوسكار سابقاً. - سيتم تكريم فنان الرسوم المتحركة فلويد نورمان والمنتجتين كريستين فاشون وباميلا كوفلر، حيث وصفتهم الأكاديمية بأنهم قدموا إسهامات دائمة في صناعة الأفلام. - تُمنح جائزة أوسكار الفخرية للتميز في الإنجازات المهنية مدى الحياة أو للمساهمات البارزة في فنون وعلوم السينما، وسيُقام الحفل في 15 نوفمبر.

ستُكرّم الممثلة الأميركية غلين كلوز والمخرج البريطاني ريدلي سكوت بجائزة أوسكار فخرية خلال حفل جوائز المحافظين الذي تقيمه أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأميركية، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بحسب ما أعلنته الأكاديمية، في بيان، أمس الأربعاء. ولم تنل الممثلة أو المخرج أي جائزة أوسكار حتى الآن رغم مسيرتهما السينمائية الحافلة، وسبق أن رُشحت كلوز ثماني مرات في فئتي أفضل ممثلة رئيسية وثانوية، فيما رشّح سكوت لجائزة أفضل مخرج أربع مرات.

ومن المقرر أن يكرّم إلى جانبهما كلّ من فنان الرسوم المتحركة الأميركي فلويد نورمان والمنتجتين الأميركيتين كريستين فاشون وباميلا كوفلر. ووصفت أكاديمية فنون الصور المتحركة وعلومها في بيانها المكرّمين الخمسة بأنّهم "أشخاص استثنائيون قدّمت أعمالهم الرائدة إسهامات دائمة في تشكيل فن صناعة الأفلام". وأشار البيان إلى أنّ غلين كلوز التي سبق لها أن ترشّحت لأوسكار أفضل ممثلة عن أعمال مثل "فيتال أتراكشن" و"دينجيروس ليازونز"، "تمتع بقدرة تعبيرية عاطفية نادرة" كما أنها "جسدت ببراعة بعض أكثر الشخصيات تعقيداً في تاريخ السينما".

أما ريدلي سكوت الذي ترشّح سابقاً عن أفلام منها "ثيلما ولويز" و"غلاديتور" فوصفته الأكاديمية بأنه "صاحب رؤية حقيقية، ترك إرثه الممتد لعقود أثراً بالغاً لا يقاس على السينما والثقافة العالمية".

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أما فلويد نورمان البالغ 90 عاماً فقد عمل في عددٍ من أهم أفلام الرسوم المتحركة الأميركية، بما في ذلك "ذا جانغل بوك" و"سليبينغ بيوتي" وصولاً إلى "مونسترز إنك" و"آلفين أند ذا تشيبمانكس"، وكان أوّل فنان رسوم متحركة أسود يعمل في شركة ديزني. بينما سبق للمنتجتين فاشون وكوفلر أن رشّحتا أكثر من مرة لجوائز أوسكار عن أفلام بارزة، أهمها "باست لايفز" و"بويز دونت كراي" و"ماي ديسمبر".

وتمنح جائزة أوسكار الفخرية "تكريماً للتميز الاستثنائي في الإنجازات المهنية مدى الحياة، أو للمساهمات البارزة في مجال فنون وعلوم السينما بأي تخصص، أو تقديراً للخدمات الجليلة المقدمة للأكاديمية"، بحسب البيان. وكان الممثل الأميركي توم كروز والمغنية الأميركية دوللي بارتون من بين المكرّمين في حفل العام الماضي. ومن المقرر أن يُقام حفل هذا العام في 15 نوفمبر المقبل.