غلاف من "كيت كات" للاستراحة من الهاتف: خذ لك بريك

طوّرت علامة الشوكلاتة "كيت كات" غلافاً يساعد على الاستراحة من الهاتف من خلال حجب إشاراته. الغلاف يحمل اسم "وضع الاستراحة"، وهو كبير الحجم، ومصمم لحجب المجالات الكهرومغناطيسية، ما يجعله "قفص فاراداي"، أي حاوية واقية تمنع أنواعاً معينة من الموجات من الدخول أو الخروج. وتُستخدم أقفاص فاراداي عادةً في المختبرات الطبية، وتطبيقات أمن البيانات، وحماية المعدات الكهربائية، لكن ابتكار "كيت كات" هذه التقنية يحوّلها إلى جراب يجعل الهاتف المحمول غير قابل للاستخدام.

وتروّج "كيت كات" هذا الابتكار باعتباره تجسيداً واقعياً لشعارها الشهير "خذ لك بريك خذ لك كيت كات"، و"البريك" هذه المرة ليس فقط من ضغوطات الحياة بل كذلك من الإشعارات غير المنتهية للهاتف الذكي. ويقول أحد إعلانات غلاف "كيت كات" في "إنستغرام": "في عالم لا ينقطع فيه التواصل، كيف يمكن لعلامة تجارية أن تُحقق وعدها بـ'استراحة'؟ الحل يكمن في إعادة ابتكار التغليف".

ويأتي غلاف "كيت كات" والدراسات تربط بين امتلاك الهواتف الذكية ومشاكل صحية عديدة. مثلاً استطلعت دراسة آراء أكثر من 10 آلاف و500 فتى وفتاة من 21 ولاية بين عامي 2018 و2021، وفُحصوا أيضاً للكشف عن الاكتئاب والسمنة، وما إذا كانوا يحصلون على تسع ساعات كاملة من النوم كل ليلة أم لا. ووصلت الدراسة إلى أن امتلاك هواتف ذكية في مرحلة المراهقة المبكرة يرفع احتمالات أعلى للإصابة بالاكتئاب والسمنة وعدم كفاية النوم.

وإدمان الهاتف مردّه الأول إلى إدمان مواقع التواصل. في مارس/آذار الماضي، خلصت هيئة محلفين في لوس أنجليس إلى تحميل شركتي "ميتا"، مالكة "إنستغرام" و"فيسبوك"، و"يوتيوب"، المسؤولية عن إلحاق ضررٍ بشابةٍ نتيجة التصميم "الإدماني" لمنصاتهما، وأمرت بدفع تعويضاتٍ بقيمة ستة ملايين دولار، منها ثلاثة ملايين دولار تعويضات عقابية. وينظر المدّعون في أكثر من ألف قضية مماثلة.