غضب لبناني بعد تداول مقاطع حفل خاص في مغارة جعيتا اللبنانية

- أثار حفل وداع عزوبية داخل مغارة جعيتا اللبنانية غضباً واسعاً، حيث اعتبره الكثيرون تعدياً على حرمة هذا المعلم الوطني والبيئي، مما دفع الرأي العام للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الاستغلال غير المقبول. - مغارة جعيتا، الواقعة شمال بيروت، تُعد من أجمل المغارات في العالم، وتعتبر رمزاً وطنياً للبنان، مما يجعل استخدامها كموقع للحفلات أمراً مرفوضاً من قبل المجتمع اللبناني. - ردت وزارة السياحة اللبنانية ببيان توضيحي، مشيرة إلى أن الحفل أُقيم دون تقديم طلب رسمي أو استشارة الجهات المعنية، وأعلنت عن توجيه إنذار للبلدية لمخالفتها القوانين.

أثارت مقاطع توثّق حفلاً خاصاً داخل مغارة جعيتا الطبيعية اللبنانية موجة غضب واسعة في البلاد بعدما تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وتظهر المشاهد حفل وداع عزوبية في عمق المعلم الطبيعي الشهير، أقيم في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني بعد أشهر قليلة فقط على إعادة افتتاح المغارة منتصف يوليو/تموز الماضي، وهو ما أثار الغضب وشعوراً بين الرافضين بأنه تعدٍّ على حرمة هذا الرمز الوطني والبيئي.

مغارة جعيتا وأهميتها

مغارة جعيتا من أشهر المغارات في لبنان وصُنّفت واحدة من أجمل 20 مغارة في العالم، وتعني بالآرامية "المياه الهادرة". وتقع المغارة في منطقة وادي نهر الكلب 20 كيلومتراً شمال العاصمة بيروت. ويبلغ طولها 9040 متراً وارتفاعها 108 أمتار. وعلى مدخلها، توجد منحوتة "حارس الزمن"، وهي أضخم منحوتة بارتفاع ستة أمتار و60 سنتمتراً وبوزن 75 طناً.

وأثار حفل مغارة جعيتا استياءً واضحاً لدى الرأي العام اللبناني. جاء في تغريدة غاضبة أن "التعدي على مغارة جعيتا أهم معلم طبيعي وثقافي يمثل هوية لبنان معيب، وحرام أن يتحوّل موقع مصنَّف تراثاً وطنياً إلى صالة أعراس.

هذا الاستغلال مرفوض كلياً، ويجب أن يحاسَب المسؤولون". وأيدته مغرّدة مؤكدة أن "جعيتا رمز وطني وهوية للبنان. وتجب محاسبة المسؤولين على السماح بمثل هذا التعدي على هوية بلد. هذه قمة الإهانة لقيمة المكان لأن التراث لا يُمتَلَك، التراث أمانة بيد الدولة والشعب".

ولازم محاسبة المسؤولين عن السماح بهيك تعدي على هوية بلد ! قمة الإهانة لقيمة المكان لأن التراث ما بيتملك، التراث أمانة بيد الدولة والشعب 🙏🏻#جعيتا_تراث_مش_صالة#احموا_هوية_لبنان 🇱🇧 — 🅜🅐🅝🅐🅛 (@ManolehTahera) November 4, 2025

وزارة السياحة تردّ

رداً على موجة الغضب أصدرت وزارة السياحة اللبنانية بياناً رسمياً أوضحت فيه ملابسات حفل مغارة جعيتا. وجاء في البيان أن الوزارة كانت قد وقّعت عقداً بالتراضي مع بلدية جعيتا لتشغيل المغارة مؤقتاً بعد إعادة افتتاحها، إلى حين اختيار مستثمر جديد يدير المرفق. وأضاف البيان أن رئيس بلدية جعيتا كان قد تواصل شفهياً مع وزيرة السياحة، لورا الخازن لحود، وطرح فكرة إقامة احتفال داخل المغارة من دون تفاصيل.

وتابع البيان أن الوزيرة شدّدت على وجوب تقديم طلب خطي رسمي لتقييم الحفل، لكنّ بحسب البيان سمحت البلدية بإقامة الحفل من دون أي طلب خطي أو مشاركة للعقود أو الإيرادات أو استشارة للنادي اللبناني للتنقيب عن المغاور كما يفرض العقد. وأعلنت الوزارة أنها سوف توجِّه إنذاراً رسمياً للبلدية لتحديد المخالفات المرتكبة، مطالبةً بالتقيّد بالتعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، الذي يمنع استخدام المواقع العامة والأثرية والسياحية قبل الحصول على تراخيص رسمية.