غضب عالمي على "غروك" بسبب توليد صور مزيفة لنساء وقاصرين

- واجهت أداة الذكاء الاصطناعي "غروك" انتقادات دولية بسبب توليدها صورًا مزيفة ذات طابع جنسي، مما دفع دولًا مثل فرنسا والهند وماليزيا لاتخاذ إجراءات تصحيحية، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن "غروك" يقدم محتوى غير قانوني. - أعربت المحامية الماليزية أزيرا عزيز عن صدمتها من استخدام "غروك" لتحويل صورها الشخصية إلى بيكيني دون موافقتها، وناشد مستخدمون إيلون ماسك للتدخل، بينما يعمل "غروك" على إصلاح الثغرات. - توسع مكتب الادعاء العام في باريس تحقيقه ليشمل اتهامات جديدة ضد "إكس"، وأمرت السلطات الهندية بإزالة المحتوى الجنسي، بينما أعربت هيئة الاتصالات الماليزية عن قلقها إزاء المحتوى الفاحش.

واجهت أداة الذكاء الاصطناعي "غروك" (Grok)، موجة انتقادات دولية متصاعدة يوم الاثنين، على خلفية توليدها صوراً مُزيَّفةً ذات طابعٍ جنسيٍّ لنساءٍ وقاصرين، في وقتٍ انضمّ الاتحاد الأوروبي إلى الإدانة، وحذّرت بريطانيا من فتح تحقيق.

وتدفّقت شكاوى الإساءة على الإنترنت عقب الإطلاق الأخير لزرّ "تحرير الصورة" في "غروك"، الذي أتاح للمستخدمين تعديل صورٍ منشورة عبر أوامر نصية مثل: "ضعها في بيكيني" أو "أزل ملابسها". وأثار هذا الانفلات في "التعرية الرقمية"، الذي يأتي في ظلّ قلقٍ متزايدٍ لدى ناشطي التكنولوجيا من انتشار تطبيقات الذكاءِ الاصطناعي المعروفة بـ"نزع الملابس" (nudify)، تحرّكاتٍ سريعةً أو دعواتٍ لاتخاذ إجراءاتٍ تصحيحية من دولٍ بينها فرنسا والهند وماليزيا.

وانضمّت المفوضية الأوروبية، التي تضطلع بدور الجهة الرقابية الرقمية في الاتحاد الأوروبي، إلى هذا التحرك يوم الاثنين، مؤكدةً أنها "تدرس بجديةٍ بالغة" الشكاوى المتعلقة بـ"غروك"، الذي طوّرته "إكس إيه آي" (xAI) الناشئة التابعة لإيلون ماسك، والمُدمج في منصة التواصل الاجتماعي "إكس". وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الرقمية، توماس رينييه، إنّ "غروك يقدّم الآن ما يُسمّى ’الوضع الحار‘، الذي يعرض محتوى جنسياً صريحاً، وبعض المخرجات تتضمن صوراً بطابعٍ طفولي. هذا ليس ’حاراً‘، بل غير قانوني. هذا أمرٌ فظيع". وأضاف: "لا مكان لهذا في أوروبا".

من جهتها، أعلنت هيئة تنظيم الإعلام البريطانية "أوفكوم" (Ofcom) أنها أجرت "اتصالاً عاجلاً مع إكس وإكس إيه آي لفهم الخطوات التي اتخذتاها للامتثال لواجباتهما القانونية في حماية المستخدمين في المملكة المتحدة". وأوضحت الهيئة أنها ستُحدّد، بناءً على الردّ، "ما إذا كانت هناك مخالفات محتملة تستدعي فتح تحقيق".

هذا مروّع

وأعربت المحامية الماليزية المقيمة في ماليزيا، أزيرا عزيز، عن صدمتها بعدما طلب مستخدم، يُعتقد أنه في الفيليبين، من "غروك" تحويل "صورتها الشخصية إلى بيكيني". وقالت عزيز لوكالة فرانس برس إنّ "الاستخدام البريء أو المرح للذكاءِ الاصطناعي، مثل وضع نظارات شمسية على صور شخصيات عامة، أمرٌ مقبول". وأضافت: "لكن العنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي يُسخّر الذكاء الاصطناعي ضد نساءٍ وأطفالٍ من دون موافقتهم، يجب أن يُواجَه بحزم"، داعيةً المستخدمين إلى الإبلاغ عن الانتهاكات لدى منصة إكس والسلطات الماليزية.

وفي السياق نفسه، ناشد مستخدمون آخرون على "إكس" ماسك التدخل ضد ما وصفوه بمحاولات اعتداء، بعدما "طلب أشخاص من غروك وضع بيكيني على أطفال". وكتبت آشلي سانت كلير، والدة أحد أبناء ماسك، على "إكس": "غروك يجرّد صوراً لي وأنا طفلة من ملابسها. هذا مروّعٌ بشكلٍ موضوعيّ، وغير قانوني".

وفي خضم العاصفة الإلكترونية، حاول "غروك" طمأنة المستخدمين، يوم الجمعة، مؤكداً أنه يسابق الوقت لإصلاح ثغرات الأداة. وجاء في بيانٍ نُشر على "إكس": "حدّدنا ثغراتٍ في إجراءات الحماية ونعمل على إصلاحها على وجه السرعة. مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال غير قانونيةٍ ومحرّمة".

وفي واقعةٍ منفصلة الأسبوع الماضي، نشر "غروك" اعتذاراً عن توليد ومشاركة "صورةٍ مولّدةٍ بالذكاء الاصطناعي لفتاتين صغيرتين "تُقدَّر أعمارهما بين 12 و16 عاماً" بملابس ذات طابعٍ جنسيّ، بناءً على طلب مستخدم".

اتهامات وانتقادات ومعلومات مضللة

وجاء سيل ردات الفعل هذا بعدما وسّع مكتب الادعاء العام في باريس، الأسبوع الماضي، تحقيقه بحق منصة إكس ليشمل اتهاماتٍ جديدة باستخدام "غروك" في توليد ونشر مواد إباحية للأطفال. وكان التحقيق الأولي ضد "إكس" قد فُتح في يوليو/تموز، عقب تقارير أفادت بالتلاعب بخوارزميات المنصة لأغراض تدخلٍ أجنبيّ.

ويوم الجمعة، أمرت السلطات الهندية منصة إكس بإزالة المحتوى ذي الطابع الجنسي، والتضييق على المستخدمين المخالفين، وتقديم "تقرير بالإجراءات المتخذة" خلال 72 ساعة، تحت طائلة العواقب القانونية، وفقاً لوسائل إعلام محلية. وانقضت المهلة يوم الاثنين، من دون صدور أي تحديث بشأن ما إذا كانت "إكس" قد استجابت. كما أعربت هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية عن "قلقٍ بالغ"، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إزاء الشكاوى العامة المتعلقة بمحتوى "فاحشٍ ومسيءٍ بشكلٍ صارخ" على منصة إكس، مشيرةً إلى أنها تحقق في الانتهاكات وستستدعي ممثلي الشركة.

ويُضاف هذا الانتقاد إلى التدقيق المتزايد في "غروك"، الذي سبق أن تعرّض لانتقاداتٍ بسبب نشره معلوماتٍ مضللة عن أزماتٍ حديثة، من بينها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتبنيه السردية الإسرائيلية، والنزاع الهندي–الباكستاني، إضافةً إلى حادثة إطلاق نار داميةٍ في أستراليا.