غزة وسورية تتصدران جوائز الإعلام لعام 2026 من "أمنستي"

أُعلِن مساء أمس عن الفائزين بجوائز الإعلام لعام 2026 التي تمنحها منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة "أمنستي" (Amnesty)، خلال حفل أُقيم في "بي إف آي ساوث بانك" (BFI Southbank) في لندن، وقدّمته الكوميدية والممثلة والكاتبة والناشطة جين بريستر.

وتُسلّط جوائز "أمنستي" السنوية، التي دخلت عامها الرابع والثلاثين، الضوء على التميّز في الصحافة المعنية بحقوق الإنسان، إضافةً إلى شجاعة الصحافيين الذين يخاطرون بحياتهم لكشف الانتهاكات حول العالم ومساءلة السلطات. يُذكر أن عام 2025 كان الأكثر دمويةً للعمل الصحافي، مع مقتل 129 صحافياً وعاملاً إعلامياً حول العالم، وفقاً للجنة حماية الصحافيين (Committee to Protect Journalists).

وشملت جوائز "أمنستي" 11 فئةً كرّمت أبرز الأعمال الصحافية في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي. وفازت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن فيلم "النجاة من سجون سورية" (Surviving Syria’s Prisons) بجائزة أفضل عملٍ تلفزيوني مميّز، فيما حصد فيلم "غزة: أطباء تحت الهجوم" (Gaza: Doctors Under Attack) الذي أنتجته شركة "بيسمنت فيلمز" لمصلحة القناة الرابعة البريطانية (Channel 4) جائزة أفضل تحقيقٍ تلفزيوني. كما فاز تقرير "كيف أُطلق النار على مزارع فلسطيني أثناء دفاعه عن منزله" (How a Palestinian Farmer Was Shot Defending His Home) الذي بثّته أخبار القناة الرابعة بجائزة الأخبار التلفزيونية.

وفي فئة الأخبار المكتوبة، فازت صحيفة صنداي تايمز (The Sunday Times) عن تقرير بعنوان "سورية تعود إلى إراقة الدماء: أنا أم شاهدت مقتل أبنائي" (Syria Returns To Bloodshed: ‘I’m a mother who saw her sons killed’). كما نال الصحافي كاولان ماجي من شبكة الجزيرة جائزة "غابي رادو" (The Gaby Rado Award) للصحافي الجديد.

وفاز برنامج "أسبوع في غزة" (One Week in Gaza) و"حالياً: أربعة أشهر في غزة" (Currently – Four Months in Gaza)، اللذان بثّتهما إذاعة "بي بي سي راديو 4" (BBC Radio 4)، بجائزة فئة الإذاعة والبودكاست.

وجرى تحكيم معظم الفئات من لجنة تضم صحافيين بارزين، من بينهم عائشة تول وليندسي هيلسوم وفيرغال كين وأليكس كروفورد.

أما جائزة "بطل حقوق الإنسان" (The People’s Human Rights Champion)، التي يختارها الجمهور، فقد شارك في التصويت لها أكثر من 13 ألف شخص في المملكة المتحدة. وفازت بها الممثلة والكاتبة أبيغيل ثورن، التي تقدّم برنامج "أنبوب الفلسفة" (Philosophy Tube)، حيث تستخدم منصتها، التي يتابعها نحو 1.6 مليون شخص، للدعوة إلى إصلاح "الخدمة الصحية الوطنية" (National Health Service - NHS) في المملكة المتحدة.

كما فازت أعمال أخرى ضمن فئات مختلفة من جوائز "أمنستي"، جاءت على الشكل الآتي:

فئة الدول والمناطق: هيئة الإذاعة البريطانية - اسكتلندا (BBC Scotland) عن "كشف: أطفال في جناح الطب النفسي" (Disclosure: Kids on the Psychiatric Ward).

صحيفة ذا غارديان عن "براغيّ صدئة ومسامير معدنية ونفايات بلاستيكية: العنف الجنسي المروّع المستخدم ضد نساء تيغراي" (Rusted screws, metal spikes and plastic rubbish: the horrific sexual violence used against Tigray's women).

وتُفتح هذه الجوائز أمام جميع المؤسسات الإعلامية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، على أن تكون الأعمال المشاركة قد نُشرت أو بُثّت للمرة الأولى في البلاد بين 1 يناير/كانون الثاني و31 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وأكدت المديرة التنفيذية للمنظمة، كيري موسكوجيوري، أن الصحافيين "لم يعودوا مجرد مراقبين، بل مدافعين أساسيين عن الحقيقة"، مضيفةً أن هذه الجوائز تمثّل "خط دفاعٍ أماميّاً ضد إساءة استخدام السلطة"، في وقتٍ تتصاعد النزعات السلطوية حول العالم.