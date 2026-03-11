غزة محور ترشيحات جوائز منظمة العفو الدولية للإعلام 2026

- أعلنت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة عن القائمة القصيرة لجوائزها الإعلامية لعام 2026، مع التركيز على الأعمال الصحافية في مجال حقوق الإنسان، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في حفل بلندن في السادس من مايو. - تميزت الترشيحات بحضور قوي لملفات الحروب والنزاعات، خاصة حرب غزة، مع تقارير وتحقيقات بارزة مثل "داخل غزة: تشريح ضربة جوية" و"ملاحظات صوتية من مستشفى في غزة". - تضمنت القائمة تحقيقات عابرة للحدود حول النزاعات في السودان وأوكرانيا وسورية، مع بروز منصات استقصائية مستقلة مثل "بيلينغكات" و"إيروورز".

أعلنت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة القائمة القصيرة لجوائزها الإعلامية لعام 2026 (Amnesty Media Awards 2026) التي تكرّم أبرز الأعمال الصحافية في مجال حقوق الإنسان، على أن يُعلن عن الفائزين في حفل يقام في لندن في السادس من مايو/أيار المقبل. وتكشف الترشيحات هذا العام عن حضور كثيف لملفات الحروب والنزاعات، وفي مقدمتها حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة التي برزت في عدد كبير من الأعمال المرشحة عبر مختلف الفئات.

وتظهر القائمة أن تقارير وتحقيقات مرتبطة بالحرب في غزة حاضرة في فئات الأخبار والتحقيقات والبرامج التلفزيونية والصحافة المكتوبة. ومن أبرز هذه الأعمال: "داخل غزة: تشريح ضربة جوية" (Inside Gaza: The Anatomy of an Airstrike) الذي بثته القناة الرابعة البريطانية، و"لقطات جوية حصرية من غزة تكشف حجم الدمار الكامل" (Exclusive Gaza aerial footage reveals full extent of devastation) الذي بثته شبكة آي تي في، إضافة إلى تقرير "ملاحظات صوتية من مستشفى في غزة" (Voice Notes from a Gaza Hospital) الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

كما تضم القائمة تحقيقات استقصائية معمّقة تتناول الحرب نفسها، من بينها تحقيق "غزة: أطباء تحت العدوان" (Gaza: Doctors Under Attack) الذي أنتجته القناة الرابعة البريطانية، وتحقيق منصة ميدل إيست آي "غارقة في الدماء: التحقيق في مواقع توزيع الغذاء في غزة" (Soaked in Blood: Investigating Gaza’s Food Distribution Sites).

وفي فئة التحقيقات المكتوبة، برزت أعمال لصحيفة ذا غارديان، بينها "رياضيات التجويع: كيف تسببت إسرائيل في مجاعة في غزة" (The Mathematics of Starvation – How Israel Caused a Famine in Gaza)، إلى جانب تحقيق مشترك مع مجلة 972+ وموقع لوكال كول عنوانه "العائلة الغزية التي مزقها قناصة الجيش الإسرائيلي من شيكاغو وميونخ" (The Gaza family torn apart by IDF snipers from Chicago and Munich).

وتعكس هذه الأعمال تركيزاً كبيراً على توثيق آثار الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين والبنية التحتية والخدمات الأساسية في القطاع، ما جعل ملف غزة أحد أكثر الموضوعات حضوراً في الترشيحات هذا العام.

كما يظهر ضمن القائمة حضور لافت للتحقيقات العابرة للحدود، مثل تحقيق "جثث في القنوات: صور الأقمار الاصطناعية والمبلّغون ومقاطع الفيديو تكشف عمليات قتل ذات طابع عرقي في السودان" (Bodies in the canals: Satellite imagery, whistleblowers and videos reveal ethnically targeted killings by Sudan’s army) الذي أعدته شبكة سي أن أن بالتعاون مع "لايتهاوس ريبورتس".

وفي الوقت نفسه، برزت في القائمة منصات استقصائية مستقلة مثل "بيلينغكات" و"ديكلاسيفايد يو كيه" و"نوفارا ميديا" و"إيروورز"، ما يعكس الدور المتزايد لهذه المنصات في إنتاج تحقيقات حقوقية مؤثرة إلى جانب المؤسسات الإعلامية الكبرى.

وتُظهر الترشيحات أيضاً أن الحروب والنزاعات المسلحة كانت الموضوع الأبرز في الأعمال المرشحة، مع تحقيقات وتقارير تناولت إلى جانب غزة كلاً من السودان وأوكرانيا وسورية وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب ملفات الاتجار بالبشر والعنف ضد النساء والانتهاكات في مناطق النزاع.