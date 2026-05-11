"غزة: أطباء تحت الهجوم" ينال جائز بافتا

- فاز الفيلم الوثائقي "غزة: أطباء تحت الهجوم" بجائزة بافتا لأفضل برنامج للشؤون الجارية، كاشفًا استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للأطباء في غزة، رغم رفض "بي بي سي" بثه في البداية. - مسلسل "مراهق العائلة" من نتفليكس حقق نجاحًا كبيرًا في جوائز بافتا 2026، حيث فاز بأربع جوائز رئيسية، منها أفضل مسلسل درامي محدود وأفضل ممثل لستيفن غراهام. - في فئة الوثائقيات، فاز "غرينفيل: كشف النقاب" بجائزة أفضل وثائقي منفرد، بينما حصد برنامج Last One Laughing جائزة أفضل برنامج ترفيهي.

فاز الفيلم الوثائقي "غزة: أطباء تحت الهجوم" (Gaza: Doctors Under Attack)، مساء أمس الأحد، بجائزة أفضل برنامج للشؤون الجارية ضمن جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) لعام 2026.

يكشف الوثائقي استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للأطباء في قطاع غزة. وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قد رفضت، في يونيو/حزيران 2025، إيقاف بث الفيلم بدعوى خوفها "من أن تبدو منحازة".

لكن، يوم أمس، بثّت "بي بي سي" خطاب قبول الصحافية وصانعة الأفلام البريطانية راميتا نافي (Ramita Navai) المؤثر لجائزة بافتا، بعدما انتقدت الهيئة بسبب إيقافها لبث "غزة: أطباء تحت الهجوم"، الذي حاز جائزة منظمة العفو الدولية للإعلام أفضل تحقيقٍ تلفزيوني.

قالت نافي في كلمته إن "بي بي سي" قد "دفعت ثمن الفيلم ثم رفضت عرضه، لكننا رفضنا أن نصمت ونخضع للرقابة". و أعرب المنتج التنفيذي للفيلم الوثائقي، بن دي بير، عن غضبه من هيئة الإذاعة البريطانية التي رفضت عرض الفيلم قائلاً: "بما أنكم أسقطتم الفيلم، هل ستسقطونا من جوائز بافتا أيضاً؟".

يكشف "غزة: أطباء تحت الهجوم" الاستهداف الممنهج الذي يمارسه حيش الاحتلال الإسرائيلي على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة منذ كتوبر/تشرين الأول 2023.

شهد حفل توزيع جوائز بافتا التلفزيونية لعام 2026، هيمنة واضحة لمنصة "نتفليكس" عبر مسلسل "مراهق العائلة" (Adolescence)؛ إذ تصدر هذا العمل الملحمي قائمة الترشيحات بـ11 ترشيحاً، ونجح في دخول التاريخ بتحقيقه رقماً قياسياً بأربعة جوائز رئيسية في ليلة واحدة، متفوقاً على أعمال قوية مثل مسلسل A Thousand Blows من إنتاج "ديزني+" الذي حظي بسبعة ترشيحات.

توج مسلسل "مراهق العائلة" بجائزة أفضل مسلسل درامي محدود، بينما حصد نجم العمل ستيفن غراهام جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي تقديراً لأدائه. ولم تتوقف نجاحات المسلسل عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل فئات التمثيل المساعدة، فنال الممثل الشاب أوين كوبر جائزة أفضل ممثل مساعد، وكريستين تريماركو جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن أدوارهما في المسلسل نفسه.

وفي فئة المسلسلات الدرامية المستمرة، ذهبت الجائزة لمسلسل "كود أوف سايلنس" (Code Of Silence) الذي عُرض على قناة ITV1. أما في فئة أفضل ممثلة في دور رئيسي، فقد ذهبت الجائزة إلى نرجس رشيدي عن دورها في مسلسل "السجينة 951" (Prisoner 951) الذي عرضته "بي بي سي".

في سياق الأعمال الوثائقية والواقعية التي تلامس قضايا الواقع، فاز فيلم "غرينفيل: كشف النقاب" (Grenfell: Uncovered) من إنتاج "نتفليكس" بجائزة أفضل وثائقي منفرد.

على صعيد البرامج الترفيهية والكوميدية، فاز برنامج Last One Laughing المذاع على منصة "برايم فيديو" بجائزة أفضل برنامج ترفيهي، ونال نجمه "بوب مورتيمر" جائزة أفضل أداء ترفيهي.