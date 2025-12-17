"غروك" يقدم معلومات خاطئة حول هجوم شاطئ بوندي في أستراليا

تكنولوجيا
مباشر
17 ديسمبر 2025
أخطأ "غروك" في تحديد هوية أحمد الأحمد الذي اعتُبر بطلاً في أستراليا (Getty)
+ الخط -

قدّم برنامج الذكاء الاصطناعي "غروك"، الذي طوّره إيلون ماسك، معلوماتٍ خاطئةً حول هجوم إطلاق النار بشاطئ بوندي في سيدني الأسترالية، والذي استهدف جمعاً من المحتفلين بعيد حانوكا اليهودي مساء الأحد، وفق ما لاحظ خبراء وكالة فرانس برس.

وتوفّر هذه البرامج، المعروفة باسم "برامج الدردشة الآلية"، إجاباتٍ فوريةً للمستخدمين الذين يطلبون تفاصيل أو سياقاً حول المعلومات والصور، في وقتٍ قلّصت فيه شركات التكنولوجيا العملاقة عدد موظفيها المسؤولين عن التحقّق من صحّة المعلومات.

ومساء الأحد، أطلق رجل وابنه النار على حشدٍ تجمّع على شاطئ بونداي للاحتفال بعيد حانوكا اليهودي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً على الأقل وإصابة 42 آخرين. وأثار هذا الهجوم، سيلاً من المعلومات والصور على الإنترنت، ولا سيما على منصة إكس حيث يُستخدم "غروك" على نطاق واسع.

وأخطأ "غروك" في تحديد هوية أحمد الأحمد، الذي اعتُبر بطلاً في أستراليا بعد انتشار مقطع فيديو يظهره وهو ينتزع سلاح أحد المهاجمَين. وما زال الأحمد، الذي أُصيب بجروحٍ خطرةٍ، يتلقّى العلاج في المستشفى.

ويؤكّد "غروك" أن هذه الصور تتوافق مع "مقطع فيديو قديم انتشر على نطاقٍ واسعٍ يظهر رجلاً يتسلّق شجرة نخيل في موقف سيارات"، مشيراً إلى "حدثٍ مُرتّب".

وحدّد "غروك" أحمد الأحمد، وهو سوريّ الأصل، على أنه رهينةٌ إسرائيليةٌ احتُجزت لدى حركة حماس لأكثر من 700 يوم.

وعندما سُئل البرنامج عن مشهدٍ آخر من الهجوم، زعم بشكلٍ خاطئٍ أنه لقطاتٌ من "الإعصار ألفريد" الذي تسبّب في طقسٍ عاصفٍ عبر الساحل الأسترالي في وقتٍ سابقٍ من هذا العام. ولم يتراجع البرنامج ويعترف بأن اللقطات كانت من حادثة إطلاق النار في شاطئ بوندي، إلا بعد أن ضغط مستخدمٌ آخر عليه لإعادة تقييم إجابته.
تكنولوجيا
التحديثات الحية

فرنسا تحقق في منشور لروبوت "غروك" ينفي الهولوكوست

وفي استفسارٍ لوكالة فرانس برس، أفاد مطوّر البرنامج "إكس إيه آي" في رسالةٍ تلقائيةٍ بأن "وسائل الإعلام التقليدية تكذب". وبعد الواقعة، تداول مستخدمو الإنترنت برامج الذكاء الاصطناعي لتركيب صور، في محاولةٍ لإثبات أن ما حدث كان "مزيّفاً".

ويعتقد الخبراء أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مفيداً في تحديد الموقع الجغرافي للصور، على سبيل المثال، لكنهم يرون أنه من المستحيل حالياً استبدال البشر به في التحقّق من صحّة الوقائع وشرح السياق.

(فرانس برس، العربي الجديد)

دلالات
المساهمون
المزيد في منوعات
التحديثات الحية
علوم وآثار
مباشر

مزاعم غرق المتحف المصري الكبير تثير جدلاً بعد أسابيع من افتتاحه

الممثل ماثيو بيري يتحدث عن برنامجه "ذا أود كوبل" في استوديو إيه أو إل في نيويورك، 5 إبريل 2016 (سلافن فلاسيتش/ Getty)
التحديثات الحية
نجوم وفن
مباشر

الحكم بالإقامة الجبرية على طبيب متورط في وفاة ماثيو بيري

مروان حامد في مهرجان مراكش 2025 مع "الست" (عبد المجيد بْزيأوات/فرانس برس)
التحديثات الحية
سينما ودراما
مباشر

مروان حامد: "اخترت الإيقاع الأقرب إلى إحساس أم كلثوم"