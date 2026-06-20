"غرناطة... آخر الأيام" إلى الشاشة في رمضان 2028

- يعود مشروع "غرناطة... آخر الأيام" إلى الواجهة كمسلسل تاريخي ضخم يُتوقع عرضه في رمضان 2028، مستندًا إلى رواية وليد سيف، ويُعتبر الجزء المفقود من ثلاثية الأندلس. - العمل يدخل مرحلة التطوير الجدية بإشراف سعودي وإنتاج شركة بينتاليس السورية، مع موافقة الممثلين تيم حسن وجمال سليمان على المشاركة، ويُفترض تصويره في عدة دول. - تدور أحداث المسلسل حول سقوط غرناطة في 1492، نهاية الحكم الإسلامي في الأندلس، بعد استسلامها للملكين الكاثوليكيين فرديناند وإيزابيلا.

بعد أكثر من عقدين على عرض "ثلاثية الأندلس"، يعود مشروع "غرناطة... آخر الأيام" إلى الواجهة مع بدء التحضيرات الفعلية لتحويله إلى مسلسل تاريخي ضخم يُتوقع عرضه في موسم رمضان 2028، في عمل يُنظر إليه بوصفه الجزء المفقود أو المكمل من المشروع الدرامي الذي قدّمه السيناريست والشاعر والروائي الفلسطيني وليد سيف والمخرج حاتم علي (1962 ــ 2020).

وعلمت "العربي الجديد" أن العمل دخل مرحلة التطوير الجدية بإشراف ودعم سعودي، فيما تتولى شركة بينتاليس السورية إنتاجه. وكان الحديث عن المشروع مطروحاً منذ سنوات، قبل أن تتجدد الجهود لتنفيذه أخيراً.

ويستند المسلسل إلى رواية "غرناطة... آخر الأيام" (565 ‌‏صفحة من القطع المتوسط) التي أصدرها وليد سيف عن دار الأهلية للنشر والتوزيع في عمّان نهاية عام 2025، فيما أنجز سيف بالفعل معالجة العمل والسيناريو، مستكملاً المشروع الفكري والدرامي الذي بدأه في "صقر قريش" (2002) و"ربيع قرطبة" (2003) و"ملوك الطوائف" (2005).

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، أعاد إحياء الحديث عن المشروع أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، واصفاً إياه بأنه "الجزء الضائع" من ثلاثية الأندلس. كما كتب عام 2020 أن "الأيام الأخيرة لغرناطة" يمثل العمل الذي ينتظره جمهور الدراما التاريخية العربية منذ سنوات طويلة.

وتتداول أوساط فنية معلومات عن موافقة الممثل السوري تيم حسن على لعب دور البطولة، فيما تشير معلومات أخرى إلى مشاركة الممثل جمال سليمان في العمل الذي يُفترض تصويره في أكثر من دولة لتوفير البيئة البصرية المناسبة للأحداث التاريخية التي يتناولها.

سينما ودراما رهانات مبكرة على دراما رمضان 2027

وتدور أحداث المشروع حول السنوات الأخيرة من الوجود الإسلامي في الأندلس وسقوط غرناطة، آخر معاقل المسلمين هناك، في الثاني من يناير/كانون الثاني 1492، بعد استسلامها بموجب اتفاقية وقّعها آخر حكامها أبو عبد الله الصغير مع الملكين الكاثوليكيين فرديناند وإيزابيلا، في محطة شكلت نهاية ثمانية قرون من الحكم الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية.