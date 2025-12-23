غرفة الأخبار في غزة... إعادة تعريف

امتدت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة لتتجاوز استهداف البشر والحجر، وتطاول الحقيقة عبر تدمير ممنهج للأبراج الصحافية والمقار الإعلامية التي شكلت لعقود نافذة العالم على ما يحدث في القطاع المحاصر. منذ الساعات الأولى للحرب، واجه الصحافيون واقعاً قاسياً، بعد قصف إسرائيلي لأماكن عملهم، وتدمير البنية التحتية التي كانت تُبقي صوت غزة حياً في الفضاء الإعلامي. هذا الاستهداف لم يقتصر على مبانٍ إسمنتية أو معدات تقنية، بل أصاب جوهر العمل الصحافي، وفرض على المراسلين والمحررين أن يعيدوا تعريف مفهوم غرفة الأخبار، وأن يبحثوا عن بدائل قسرية لممارسة مهنتهم في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات السلامة والإنسانية. وبين انقطاع الكهرباء والإنترنت، تحوّل نقل الخبر إلى مغامرة يومية محفوفة بالمخاطر.

وسط هذا المشهد، برزت المستشفيات وساحاتها مقارّ إعلامية اضطرارية، إذ امتزج صوت المراسل مع صرخات الجرحى، وكُتبت التقارير على وقع صفارات الإسعاف، في محاولة مستمرة لكسر الحصار الإعلامي وإيصال صورة ما يحدث في غزة رغم كل محاولات الطمس والإسكات. في هذا السياق، يقول مراسل التلفزيون العربي في غزة، أحمد البطة، إن الخطر بدأ يتشكل حول الأبراج الصحافية والمقار الإعلامية منذ الساعات الأولى للحرب على القطاع، في مؤشر واضح على أن العمل الصحافي بات هدفاً مباشراً. يستذكر البطة، في حديث إلى "العربي الجديد"، تدمير مكتب التلفزيون العربي خلال العدوان الإسرائيلي في عام 2021، بعد استهداف برج الجوهرة وسط مدينة غزة، الذي سوّاه الاحتلال بالأرض، موضحاً أن المكتب الحالي يعاني اليوم أضراراً بالغة ما جعله غير صالح للعمل. يضيف أنّ "تدمير المكاتب دفع الطواقم الصحافية إلى البحث عن بدائل قاسية، فاتجهوا إلى نصب خيام في ساحات المستشفيات، باعتبارها القلعة الأخيرة للتغطية الإعلامية". هذا الخيار، بحسب البطة، جعل الحياة المهنية للصحافيين محفوفة بالمخاطر، إذ باتوا يداومون بجوار ثلاجات الموتى والجثامين المتراكمة في ساحات المستشفيات، في مشهد يلخص حجم المأساة الإنسانية والمهنية معاً. يشير البطة إلى أن الصحافيين فقدوا كثيراً من معداتهم نتيجة تدمير المكاتب. ومع الحصار الخانق، أصبح تعويض هذه المعدات شبه مستحيل ذلك أنه "على مدار أيام الحرب، وجد الصحافيون أنفسهم يعملون ويبيتون في أماكن لا تصلح لا للعمل ولا للحياة في ظل انعدام أبسط المقومات".

يستحضر البطة تجربته خلال الحرب في مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس، حيث شهد حصار المستشفى وانقطاع الإرسال، ما صعّب إيصال الرسالة الإعلامية. "وفي سبيل نقل الصورة، اضطر الصحافيون إلى المخاطرة بالصعود إلى الطوابق العلوية بحثاً عن إشارة اتصال، رغم خطورة الاستهداف". يشدد البطة على أن التحديات كانت ولا تزال كبيرة، مؤكداً أنه لو بقيت المكاتب والمقار قائمة لما كانت المعاناة بهذا الحجم، "لكن رغم ذلك تبقى الرسالة مستمرة، ولا تراجع عن نقل معاناة الناس إلى العالم".

بدوره، يروي الصحافي في جريدة فلسطين، نور الدين صالح، فصولاً أخرى من المعاناة اليومية، إذ شكّل ضعف الإنترنت وانقطاعه عائقاً رئيسياً أمام الوصول إلى المعلومة وإرسال التقارير والصور الصحافية، إلى جانب أزمة الكهرباء المزمنة التي فاقمت صعوبة العمل. يقول صالح لـ"العربي الجديد" إن جهاز الحاسوب الخاص به تعرض للتلف جراء القصف، ما اضطره لفترة طويلة إلى كتابة تقاريره الصحافية عبر الهاتف المحمول، في ظروف بالغة الصعوبة، سواء من حيث الجهد أو ضيق الوقت أو ضعف الإمكانيات التقنية.

خلال شهور الحرب، لم تقتصر المعاناة على أدوات العمل فحسب، بل امتدت إلى التنقل الجغرافي، إذ اضطر الصحافي صالح إلى قطع مسافات طويلة مشياً على الأقدام، للوصول إلى مناطق تتوفر فيها شبكة إنترنت أو مصدر كهرباء لشحن هاتفه وإنجاز مواده الصحافية. يؤكد أن هذه الرحلات الشاقة كانت جزءاً من روتين يومي قاسٍ، يتحمله الصحافي فقط ليضمن وصول كتاباته وصورة ما يحصل في غزة إلى الخارج، في معركة يومية مع الزمن والخطر والإمكانات المحدودة.

في المقابل، يؤكد مهندس البث، بلال الكفارنة، الذي يعمل مع عدة قنوات إعلامية، الظروف الميدانية الصعبة التي رافقت الحرب من نزوح متكرر وخطر دائم، أجبرت فريقه على التنقل أكثر من 15 مرة من مكان إلى آخر، ما أدى إلى ترك وفقدان جزء كبير من معدات وأجهزة البث أثناء محاولات الهروب من القصف. عن هذا الموضوع، يقول الكفارنة لـ"العربي الجديد" إن منع إدخال معدات البث، إلى جانب تدمير الأجهزة وتعطلها خلال أشهر الحرب، فاقم من صعوبة العمل الصحافي وإرسال الصورة، مشيراً إلى أن الطواقم تحاول قدر الإمكان إصلاح الأجهزة المعطلة بوسائل بدائية، إلا أن ذلك يتم على حساب جودة البث ولا يفي باحتياجات جميع القنوات. يضيف أن "القدرة التشغيلية تراجعت كثيراً، فكانت الطواقم في بداية الحرب تخدم نحو 12 قناة فضائية، بينما لا تستطيع حالياً تلبية احتياجات أكثر من ثلاث قنوات فقط بسبب تلف المعدات ونقص الإمكانيات". كما يشير إلى أن تدمير المكاتب الإعلامية وعدم توفر مكان آمن لوضع المعدات والعمل منها، ضاعف من حجم المعاناة، مؤكداً أنه جرت محاولات لترتيب الوضع بعد الحرب عبر استئجار شقة، إلا أن تسرب مياه الأمطار تسبب بتلف بعض المعدات، فضلاً عن مخاوف من احتمال انهيار المبنى. ويحذّر من أن استمرار هذه الظروف يهدد مباشرةً قدرة الطواقم الإعلامية على أداء واجبها المهني ونقل الحقيقة، في ظل غياب الحد الأدنى من البيئة الآمنة والمعدات الأساسية للعمل الصحافي.

بدوره، يؤكد عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، وسام زغبر، أن إسرائيل وخلال عامين من حرب الإبادة، دمرت عشرات المكاتب والمؤسسات الإعلامية، إضافة إلى تدمير الأبراج التي تضم مكاتب الصحافيين، ما أحدث خللاً واضحاً في التغطية الإعلامية، خصوصاً في بداية الإبادة. يقول زغبر لـ"العربي الجديد" إن نقابة الصحافيين، في محاولة لاحتواء هذا الفراغ، أقامت عدداً من نقاط التضامن الإعلامي، لتكون بمثابة بدائل مؤقتة وشريان حياة للمؤسسات الإعلامية التي وجدت نفسها فجأة من دون مقومات أساسية لنقل الرسالة الإعلامية. كما يشدد على أن إقدام إسرائيل، عمداً، على تدمير الأبراج التي تضم المؤسسات الإعلامية والمكاتب الصحافية، يؤكد أننا أمام "إبادة صحافية" مكتملة الأركان. يضيف: "هذا السلوك ليس جديداً، فسبق لإسرائيل خلال الحروب السابقة أن دمرت عدداً كبيراً من المقار والمكاتب الإعلامية". ويلفت زغبر إلى أن هذا الاستهداف المتكرر يؤكد أن الهدف الدائم هو وأد الرسالة الإعلامية وحجب الحقيقة عن العالم، إلا أن إصرار الصحافيين الفلسطينيين على مواصلة عملهم، رغم كل المخاطر، يبقى شاهداً حياً على أن الحقيقة قد تُحاصر، لكنها لا تُهزم.

وفق إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي، قتلت إسرائيل 257 صحافياً وصحافية خلال حرب الإبادة على غزة، كان آخرهم الصحافي محمود وادي باستهدافه بمدينة خانيونس في مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي. أما مركز حماية الصحافيين الفلسطينيين فأفاد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أكثر من 60 صحافياً في قطاع غزة منذ مطلع عام 2025، في واحدة من أخطر وأوسع حملات الاستهداف المنهجي للصحافة في التاريخ الحديث. وقال المركز، في بيان صحافي، إن هذا الاستهداف يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات الحقيقة وطمس الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، مشيراً إلى أن الصحافيين قُتلوا أثناء تأديتهم واجبهم المهني أو داخل منازلهم أو في خيام النزوح وحتى خلال تلقيهم العلاج داخل المستشفيات.