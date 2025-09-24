غثيان الحمل الحاد: ما وراء الأعراض الجسدية

- كشفت دراسة في مجلة The Lancet عن أن "فرط القيء الحملي" يتجاوز كونه عرضًا شائعًا في الحمل ليؤثر على الصحة النفسية والعصبية للأمهات، مع أعراض مثل القيء المتكرر وفقدان الوزن. - أظهرت الدراسة زيادة في مخاطر اضطرابات نفسية مثل اكتئاب ما بعد الولادة وذهان ما بعد الولادة، مع توصية بتقديم رعاية أسرع للنساء الأكثر تضررًا بدنياً. - توصي الدراسة بالتعامل مع فرط القيء كحالة متكاملة تشمل الجسد والنفس، مع إدراج الفحص النفسي روتينياً وتفعيل مسارات إحالة سريعة للصحة النفسية.

لم يعد غثيان الحمل، أو ما يُعرف طبياً بــ"فرط القيء الحملي"، مجرّد عرض شائع يرافق الأشهر الأولى من الحمل. دراسة جديدة هي الأضخم عالمياً حتى الآن، نشرت في مجلة The Lancet Obstetrics, Gynaecology, & Women’s Health في 18 سبتمبر/أيلول، تكشف أن هذه الحالة تحمل مخاطر تتجاوز الإرهاق الجسدي لتطاول الصحة النفسية والعصبية للأمهات، داعيةً إلى تغيير جوهري في طرق التشخيص والرعاية.

الدراسة اعتمدت على قاعدة بيانات ضخمة ضمت سجلات صحية مجهلة الهوية لـ 476,857 امرأة حاملاً شُخصن بفرط القيء، جمعت من 135 مقدم خدمة طبية في 18 دولة عبر شبكة TriNetX العالمية. النتائج أظهرت أن فرط القيء، الذي يصيب ما يصل إلى 3.6% من الحوامل ويُعتبر السبب الأول لدخول المستشفى في الثلث الأول من الحمل، لا يمكن التعامل معه على أنه أمر عابر.

الأعراض التي تبدأ عادة بين الأسبوع الرابع والثالث عشر من الحمل قد تكون منهكة: قيء متكرر، فقدان وزن، جفاف، اضطراب في النوم، وعزلة اجتماعية تصل أحياناً إلى عدم القدرة على مغادرة المنزل أو مواصلة العمل. لكن الأخطر أن هذه المعاناة الجسدية تفتح الباب أمام اضطرابات أعمق وأشد خطورة.

مخاطر أبعد من الانزعاج

حلل الباحثون 24 مخرجاً صحياً نفسياً وعصبياً خلال عام من التشخيص. المفاجأة أن النتائج أظهرت زيادة تتجاوز 50% في مخاطر 13 حالة، بينها اضطراب ما بعد الصدمة وذهان ما بعد الولادة. كذلك تضاعفت احتمالات الإصابة باعتلال فيرنيكه الدماغي (المرتبط بنقص فيتامين "بي1")، ومتلازمة إعادة التغذية، واضطرابات الأكل والاكتئاب. الأخطر أن احتمال اكتئاب ما بعد الولادة كان أعلى بـ 2.7 مرة لدى النساء المصابات بفرط القيء مقارنة بغيرهن.

المؤلف الرئيسي للدراسة، هاميلتون مورين، زميل دكتوراه في معهد الطب النفسي وعلم النفس وعلم الأعصاب بجامعة كينغز كولدج لندن، قال: "تعاني كثير من النساء من الغثيان في أثناء الحمل، لكن لدى المصابات بفرط القيء، يتحول الأمر إلى تجربة بعيدة تماماً عن الطبيعي، إنها منهكة بعمق". وأضاف: "لم تؤكد نتائجنا فقط زيادة مخاطر القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، بل أثبتت أيضاً ارتفاع معدلات اضطرابات أكثر خطورة مثل الذهان واضطرابات الأكل واعتلال فيرنيكه".

مفارقة لافتة

يصنف الدليل الدولي للأمراض فرط القيء إلى نوعين: نوع خفيف، وآخر يصاحبه اضطراب استقلابي، مع جفاف واختلال في الأملاح ونفاد الكربوهيدرات. المفارقة التي رصدتها الدراسة أن الفئة المصنفة "أشد بدنياً" بدت أقل عرضة للاكتئاب من الفئة "الأخف".

يوضح مورين أن ذلك لا يعني أن الشدة الجسدية تحمي من الاضطرابات النفسية، بل ربما أن النساء الأكثر تضرراً بدنياً يحصلن على رعاية أسرع وأكثر كثافة، ما يقلل من عبء المعاناة النفسية. أما اللواتي يصنفن في الفئة "الأخف"، فمعاناتهن اليومية لا تؤخذ بالجدية الكافية، ما يفاقم الضغوط النفسية.

الدراسة لم تغفل العوامل البيولوجية. فقد أشارت إلى حساسية مفرطة لهرمون GDF-15 لدى بعض النساء، ما قد يفسر شدة الأعراض. كذلك لفتت إلى دور أمراض مرافقة مثل اضطرابات الغدة الدرقية، وأمراض جارات الدرقية، والسكري من النمط الأول.

إلى جانب ذلك، تلعب العوامل الاجتماعية والاقتصادية والإثنية دوراً في قابلية الإصابة، أو في صعوبة الوصول إلى الرعاية الطبية المتخصصة. مورين شدّد على أن "حتى وقت قريب، كان هناك انفصال بين نظرة المجتمع الطبي لتأثير فرط القيء بالصحة النفسية وتجارب النساء أنفسهن". وأضاف: "النتائج تظهر أن الفجوة ليست فقط حقيقية، بل قد تكون خطيرة".

التوصية الأساسية التي خلصت إليها الدراسة، هي ضرورة التعامل مع فرط القيء على أنه حالة متكاملة تمس الجسد والنفس معاً، لا مجرد عرض جسدي يُعالج بمحاليل وراحة.

ويدعو الباحثون إلى إدراج الفحص النفسي روتينياً لجميع الحوامل المصابات منذ الزيارة الأولى، وتفعيل مسارات إحالة سريعة إلى خدمات الصحة النفسية المتخصصة حول الولادة، وإعطاء فيتامين "بي1" (الثيامين) مبكراً لتفادي اعتلال فيرنيكه، وإدارة حذرة لعملية إعادة التغذية لتجنب متلازمة إعادة التغذية. هذه التوصيات، بحسب مورين، "ليست رفاهية طبية، بل ضرورة لضمان سلامة الأم والجنين معاً".