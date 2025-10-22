"غالاكسي إكس آر"... منافس "فيجن برو" يعمل بنظام "أندرويد"

- أطلقت سامسونغ نظارات "غالاكسي إكس آر" بنظام "أندرويد إكس آر" من غوغل، مما يتيح تجربة واقع افتراضي ومعزز متكاملة باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي "جيميناي" للتفاعل مع التطبيقات والألعاب بطرق غامرة. - تتيح النظارات الوصول إلى تطبيقات غوغل المصممة خصيصاً لـ"أندرويد إكس آر"، مثل خرائط غوغل ويوتيوب، مع إمكانية تحويل أي غرفة إلى مسرح افتراضي لمشاهدة المحتوى بزوايا 180 و360 درجة. - بسعر 1,799 دولار، تقدم "غالاكسي إكس آر" بديلاً أقل تكلفة من نظارات "فيجن برو" من آبل، مع التركيز على جذب المطورين والمستخدمين لاستبدال الهواتف والحواسيب.

أطلقت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية للإلكترونيات، اليوم الأربعاء، نظارات الواقع الافتراضي "غالاكسي إكس آر"، وهي أول جهاز من نوعه يعمل بنظام التشغيل "أندرويد إكس آر" من "غوغل". ويجمع "أندرويد إكس آر" بين خدمات روبوت الدردشة "جيميناي"، والقدرة على إدراك المحيط، من أجل استخدام مساعد ذكاء اصطناعي وتجربة التطبيقات والألعاب بطرق غامرة.

ويأتي "غالاكسي إكس آر" مع شاشة واسعة أمام العينين لاستكشاف التطبيقات، مع "جيميناي" بجانبها. ويتميز الجهاز بالتبديل بين الانغماس الكامل في بيئة افتراضية (الواقع الافتراضي) والبقاء في العالم الواقعي (الواقع المعزّز)، ويمكن للمستخدم التنقل عبر الواجهة باستخدام صوته ويديه وعينيه. ولأنه يعمل بنظام "أندرويد"، يمكن ملء الشاشة بتطبيقات محمّلة من متجر "غوغل بلاي".

تطبيقات وذكاء اصطناعي

تقول "غوغل" إن النظارات تسمح بالوصول إلى تطبيقات "غوغل" صممها المطورون خصيصاً لـ"أندرويد إكس آر"، بالإضافة إلى تطبيقات الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية. ويشمل ذلك تطبيقات خرائط "غوغل"، وصور "غوغل"، و"يوتيوب" و"كروم" و"ميت" و"أدوبي" وغيرها. هذا بالإضافة إلى نسخة من "جيميناي" مصمّمة خصيصاً لـ"غالاكسي إكس آر".

ويمكن لـ"جيميناي لايف" فهم ما يراه المستخدم ويفعله، ويقدّم المساعدة التي يحتاجها أو يتخذ إجراءات نيابةً عنه عبر التطبيقات، وذلك من خلال التحدث معه. مثلاً عندما يحين وقت الاسترخاء يحوّل هاتف "غالاكسي إكس آر" أي غرفة إلى مسرح، مع مقاطع من "يوتيوب" بزواية 180 و360 درجة، كما يمكن مشاهدة الأفلام والمسلسلات عبر منصات البث.

وعبر "غالاكسي إكس آر" يمكن استخدام نسخة ثلاثية الأبعاد من خرائط "غوغل" مع عرض غامر، بحيث يمكن مثلاً التجوّل في شوارع الدوحة قبل حجز رحلة إليها، أو التحليق فوق بيروت، أو حتى الرجوع إلى جولة في حيّك القديم من مكانك في الغربة. كل هذا بينما يمكن سؤال "جيميناي" مثلاً "ما قصة هذا المبنى؟" للحصول على إجابة فورية.

مقامرة "غالاكسي إكس آر"

يأتي "غالاكسي إكس آر" بسعر 1,799 دولار، وهو تقريباً نصف سعر نظارات "فيجن برو" من "آبل"، البالغ 3499، بالرغم من الشبه الكبير بين الجهازين من حيث المهمة والتصميم. وقد واجه جهاز "آبل" صعوبة في جذب المطورين والمشترين، لذا يبدو جهاز "سامسونغ" و"غوغل" مقامرة ومحاولة لإقناع الجمهور باستبدال الهواتف والحواسيب.