غاردينيا في داريا... كونتربوان الآلام والآمال

- أُقيمت أمسية غنائية لجوقة كورال غاردينيا في داريا، بدعم من السفارة الفرنسية ومنظمة مارس، حيث تميزت الجوقة بتكوينها الأنثوي وأسلوب الغناء البوليفوني وA Capella، مما جعل الحفل احتفالًا بإعادة الحياة لداريا بعد الدمار. - اختارت الجوقة أغاني شارات مسلسلات الثمانينيات والتسعينيات، مستهدفة استعادة الذاكرة المشتركة للسوريين، مما حول الأمسية إلى تجربة تطهير جماعي ترفع عن كاهل اللحظة السياسية. - حضور الجوقة في داريا يمثل تقابلاً موسيقيًا يعيد وصل حواضر البلاد بحواضن الثورة، ويعيد داريا إلى سورية من خلال بادرة فنية تعيد إحياء الذاكرة المشتركة.

قدّمت الجوقةُ السورية كورال غاردينيا أواخر الشهر الماضي أمسيةً غنائيّةً في مبنى المركزِ الثقافيّ لبلدةِ داريا في ريف دمشق، بدعمٍ السفارةِ الفرنسيّة ومنظّمةِ مارس للتنمية.

تأسّست الجوقةُ سنة 2016 لتكون سَبقاً ثقافيّاً، ولتضمَّ قرابة عشرين عضواً، تُشرف على تدريبِها وقيادتِها خرّيجة المعهد العالي للموسيقى في دمشق، سفانة بقلة. ويُعزى سَبقُ التأسيس، ضمن الجغرافيا والسياق السوريَّين، إلى اجتماع ثلاثة أسباب:

أوّلها التكوين الأنثويُّ الخالص، وثانيها الغناء بأسلوب تعدّدِ الأصوات (بوليفوني)، إذ لا تتطابق الحناجر حصراً، بل يمكن لها أيضاً أن تتقابل وتتداخل بتمايُز وتناغم. أمّا ثالثُها، فهو قدرةُ المجموعةِ على الغناء معاً باستقلال من دونِ مصاحبةٍ آليّةٍ، وهو ما يُعرفُ بأسلوبِ A Capella.

سَبْقُ هذا الحفلِ بالتحديد، يعودُ إلى مسرحه؛ فداريا، التي لا تبعدُ أكثرَ من ثمانيةِ كيلومتراتٍ عن جنوبِ غربِ مركزِ العاصمة، كانت واحدةً من أبرزِ حواضنِ الانتفاضةِ السوريّةِ وأكثرِها إبداعاً في مجالِ التنسيقِ الثوريّ والتنظيمِ الأهليّ، منذ أن فُرضَ عليها الحصارُ في الأوّلِ من مايو/أيار سنة 2011.

لقاءَ ذلك، دفعت البلدةُ ثمناً قيامويّاً، إذ غدت شاهداً ماثلاً إلى الآن على هولِ الدمارِ وفظاعةِ المجازر التي ارتُكِبت بحق أهلها. وهذا ما حرصَ الحفلُ على تقديمِه، ليس من بابِ رثاء آلاف الدارانيين بين قتلى ومفقودين والبكاء على أطلال أحيائهم ومساكنهم ومدارسهم، بل من أجلِ الاحتفالِ بقدرةِ البشريّةِ على إعادةِ بثّ الروحِ في ما بادَ وتهدّم.

ثمّ إنّ ما تهدّم لا يقتصرُ على الهيكلِ الإسمنتي الذي استضاف المغنّياتِ الـ16 والموسيقيّين الثمانيةَ وجمهوراً بالمئات، منهم من استمعَ واقفاً طوالَ ساعةٍ ونصف الساعة، وإنّما يشملُ أيضاً ما يجمعُ بينهم وبين كلّ السورياتِ والسوريين؛ فالحدثُ السوريُّ ما انفكَّ يشي، في مآلاتِه، بتهتّكِ ما يعنيه أن تكونَ سوريّاً: من هويّةٍ ومجتمعٍ وذاكرةٍ، وحتى جغرافيا.

من هنا، تُشكّلُ أغاني شاراتِ مسلسلاتِ الصورِ المتحرّكة، وهي الموضوعةُ التي اختارتْها الجوقةُ برنامجاً لحفلِها في داريا، مادّةً مرِحة وفعّالةً في الوقت ذاته بُغية استعادةِ جزءٍ من الذاكرةِ المشتركة، تجمعُ السوريين بما يتجاوزُ طبقاتِهم الاقتصاديّةَ وهويّاتهم الصغرى.

ففي سوريةَ زمنَ الثمانينيّاتِ والتسعينيّات، لم يكن هناك سوى شاشةِ تلفزيونٍ واحدة، تبثُّ يوميّاً برنامجاً للأطفال لا يزيدُ طولُه، في أحسنِ الأحوال، عن ساعة، ولا يقعُ أغلبُه في قبضةِ البروباغاندا الفجّة. فرادتُه ومَشاعه جعلتاه يغورُ في وعيِ كلّ طفلٍ حوى بيتُه تلفزيوناً، ليُصبِحَ ركناً من أركانِ ذاكرتِه، ومن تكوينِ شخصيّتِه والسرديّةِ التي أنشأها عن نفسه والعالم.

مسعى استعادةِ الذاكرةِ أوجد تقابلاً خَبَرويّاً (Experiential) بين مشهدِ داريا المعاصِرة، مسرحاً للموت، وغناءِ غاردينيا، إذ يُعيدُ إلى أسماعِ السوريّين أصداءَ طفولةٍ مشتركة، ليتحوّل الحفلُ إلى ما يُشبِه كونتربوان (Counterpoint) يُؤالفُ بين نوستالجيا الماضي وديستوبيا الحاضر، آخِذاً الحاضرين نحو تطهُّرٍ جماعيٍّ (Catharsis) يرفعُ عن كاهلِ اللحظةِ وِزرَ السياسة، ويجعلُ من مدّةِ الحفلِ أمداً حميماً للتراحُم والوِئام.

وكما أنّ الكونتربوان في النظريّات الموسيقيّة هو تقابُلٌ مُنشأٌ وفقَ مبادئِ الانسجام، فإنّ حضورَ كورال غاردينيا في داريا قد استبدلَ ذاك التقابُلَ ذا النشازِ الرهيبِ الذي سادَ في الجغرافيا السوريّةِ زمنَ حرب السلطة على شعبها، حين خضعتْ لشروطِ التناقضِ والتنافرِ التي فرضتْها طبيعةُ الانقسامِ الاجتماعيّ والسياسيّ آنذاك، بتقابُلٍ آخرَ يُعيدُ وصلَ حواضر البلاد بحواضن الثورة، بعد أن عوقِبتْ بأن عُزِلَتْ وحوصِرَتْ وجُوِّعَتْ وقُصِفَتْ.

وفي حين لم تنقطع الحياةُ وقتذاك، داخلَ المناطق التي لم تخرجْ عن سطوةِ الطاغوت، على الرغم من التدهورِ الاقتصاديّ المطّرد، والمعاناةِ المعيشيّةِ الفائقة، وصعوبةِ التنقّلِ البالغة بين الأحياءِ والبلدات، والقلقِ المستمرّ من الانفلاتِ الأمنيّ والهجماتِ المتفرّقة التي كانت تُنفّذها المعارضةُ المسلّحة على المراكز الحكومية والتجمعات المدنية، فقد احتفظتْ أجزاءٌ مُحصَّنةٌ من المدنِ السوريّةِ الرئيسيّة، مثل دمشقَ وحلبَ وحمصَ والشريطِ الساحليّ، بمظاهرَ من النشاطِ الاجتماعيّ والثقافيّ شبهِ العادي، بينما كانت تُسوّى، على بُعدِ كيلومتراتٍ قليلة، أحياءٌ بأكملها بالأرض، لا أثرَ يُذكِّرُ بوجودِها سوى هديرِ مقاتلاتٍ ودويِّ قنابل.

لعلّ قلّةً قليلةً، سواء من المغنّين أو الموسيقيّين المصاحبين أو طاقمِ المنظِّمين، أو حتى من جمهورِ الحاضرين في مبنى المركزِ الثقافيّ خلال تلك الأمسية، قد تيسّرَ لها زيارةُ أيٍّ من جوبر أو داريا أو حرستا، خلال السنواتِ الـ15 الماضية. ولعلّهم، في أفضلِ الأحوال، مرّوا بتخومِها وهم يعبرون طُرقاتِ العاصمةِ السريعة، ليشهدوا من نوافذِ سيارةٍ أو حافلةٍ تقلّهم إلى منازلهم أو مشاغلهم روابي الركام، وأعمدةَ الدخان، وطوابيرَ المركباتِ المحتشدةَ بالمئات ولأيام أمامَ الحواجزِ العسكريّة المنصوبةِ ليلاً ونهاراً على مداخلِها.

حتّى قبلَ "الربيعِ العربيّ"، فإنّ تلك المناطقَ الشاسعةَ من دمشق وريفِها، وأخواتِها حولَ المدنِ السوريّةِ الكبرى، الآهلةَ بمن شغلوا المناسيبَ الدنيا من الهرمِ الاجتماعيّ–الاقتصاديّ، واشتغلوا في اقتصادِ الظلّ، وسكنوا بيوتاً متنازعاً على ملكيّةِ الأرضِ التي بُنيَتْ عليها، قد بقيتْ لعقودٍ خارجَ نطاقِ اهتمامِ مؤسّساتِ الدولةِ الثقافيّةِ والتربويّة، رغمَ غرسِ مركزٍ ثقافيٍّ في كلٍّ منها وفقَ التقليدِ البعثيّ لا يكاد يعدو أن يكون غيرَ مخفرٍ بيروقراطيٍّ. وقد تمثّل فيها، ديمغرافيّاً، ابنُ البلد "الآخر" المُغيَّبُ عن الدولة والمدينة، الغائبُ عن أماسي "دارِ الأسد" و"مكتبةِ الأسد" وقوائمِ المدعوّين إلى معارضِ الآرت هاوس.

ولعلّ ذلك كان من جملةِ العواملِ التي دفعتْ بتلك المناطقِ إلى أن تُسارِعَ إلى إيواء الاحتجاجاتِ والتنسيقيّات، ثمّ المليشيات، إلى أن جرى تدميرُها وتجريفُها، ومن ثمَّ طرحُها في مزادٍ أمامَ مقاولين من إيرانَ والصين. وأمّا الآن، وقد طُويَ الفصلُ الأكثرُ دمويّةً من الصراع، فقد آنَ الأوانُ لأن تتقابلَ أصواتُ حناجرِ فتياتِ "غاردينيا" وأقواسُ نسرين حمدان وصهيب السمان وزملائهم في كونتربوان مدنيٍّ محلّيٍّ من أناشيدِ "عدنان ولينا" و"ساسوكي" و"سنان"، يُعيدُ، ولو عبر بادرةٍ فنّيّة ولبرهة، داريا إلى سورية، وسوريةَ إلى كلّ السوريّين.