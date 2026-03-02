- تعرض التلفزيون الإيراني الرسمي لقصف جوي في طهران، مع استمرار البث كالمعتاد، حيث يجري الفريق التقني تقييماً للأضرار. - في يونيو 2025، استهدفت إسرائيل مقر التلفزيون الإيراني، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وتحويل المذيعة سحر إمامي إلى "بطلة قومية" بعد ظهورها بثبات أثناء الهجوم. - تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدواناً عسكرياً على إيران، مما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي، وردت طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل وقواعد أميركية.

أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بتعرض أجزاء من التلفزيون الإيراني الرسمي لقصف جوي على العاصمة طهران اليوم الأحد، مشيرة إلى أن البث مستمر كالمعتاد، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون، التي سبق أن استهدفت إسرائيل مقرها في شمال طهران خلال حرب الاثني عشر يوماً في يونيو/ حزيران 2025، إن "الفريق التقني يجري تقييماً للأضرار"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس للأنباء.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قصف الطيران الإسرائيلي مقر التلفزيون الإيراني مخلّفاً ثلاثة قتلى؛ وحوّل آنذاك المذيعة سحر إمامي إلى "بطلة قومية"، بعدما ظهرت على الهواء رافعة سبابتها ومتحدثة بنبرة واثقة ونظرات ثابتة أثناء تعرّض مقر التلفزيون الرسمي للضربة الإسرائيلية. وخلّفت حرب الاثني عشر يوماً 12 قتيلاً من الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي.

ومنذ صباح أمس السبت، تشنّ إسرائيل والولايات المتحدة عدواناً عسكرياً على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون. وردّت طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات تجاه إسرائيل وقواعد أميركية في دول خليجية. وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان اليوم الأحد، مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة خمسة آخرين.