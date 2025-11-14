عودة رواد فضاء صينيين إلى الأرض بعد أن علقوا في محطة تيانغونغ

علوم وآثار
مباشر
14 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 13:51 (توقيت القدس)
طاقم شنتشو-20 قبيل انطلاق رحلتهم الفضاء، 24 إبريل 2025 (Getty)
طاقم شنتشو-20 قبيل انطلاق رحلتهم إلى الفضاء، 24 إبريل 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- عاد ثلاثة رواد فضاء صينيين بسلام إلى الأرض بعد تأجيل رحلتهم بسبب تضرر مركبتهم شنتشو-20 نتيجة اصطدام حطام فضائي مجهري، مما شكل خطراً على حياتهم خلال العودة.
- هبطت الكبسولة في منغوليا الداخلية، وأكدت إدارة الفضاء المأهولة الصينية أن الرواد تشن دونغ، تشن تشونغروي، ووانغ جيه بخير، بعد استخدامهم كبسولة شنتشو-21 المخصصة للرواد الجدد.
- تأجيل العودة شكل انتكاسة نادرة لبرنامج الفضاء الصيني، بينما لم تحدد بعد تفاصيل إطلاق المركبة الفضائية التالية شنتشو-22.

عاد ثلاثة رواد فضاء صينيين إلى الأرض بعد أن ظلوا عالقين لأيام في محطة تيانغونغ الفضائية، بسبب تضرّر مركبتهم، بحسب ما أعلنته وكالة الفضاء الصينية، الجمعة.

وأرجئت رحلة عودتهم التي كانت مقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بعد اصطدام حطام فضائي مجهري بمركبتهم شنتشو-20 الملتحمة بالمحطة. وكان الضرر الذي طاول المركبة يشكّل خطراً على حياة الطاقم خلال عودتهم إلى الغلاف الجوي للأرض.

وأظهرت صورٌ بثها التلفزيون الصيني هبوط الكبسولة التي حملت طاقم مهمة شنتشو-20 والمُعلّقة بمظلة ضخمة حمراء وبيضاء، في أرض صحراوية في منغوليا الداخلية، شمال الصين. وعند وصولهم في الساعة 16:40 (8:40 بتوقيت غرينتش)، أكدت إدارة الفضاء المأهولة الصينية (CMSA)، أن رواد الفضاء الثلاثة: تشن دونغ (46 عاماً)، وتشن تشونغروي (41 عاماً)، ووانغ جيه (36 عاماً)، "بخير".

وكانت الوكالة قد صرحت صباح الجمعة أن نافذة الكبسولة التي كان من المفترض استخدامها للعودة إلى الأرض، فيها "شقّ رقيق... ولم تعد تُلبي معايير العودة الآمنة". ولتجنب تعريضهم لأي خطر عاد الرواد في كبسولة مهمة شنتشو-21 المخصصة في الأساس للرواد الذين حلوا محلهم في بداية نوفمبر.

طاقم مهمة شنتشو-21 الفضائية خلال مؤتمر صحافي في الصين، 30 أكتوبر 25 (Getty)
علوم وآثار
التحديثات الحية

الصين ترسل أصغر رائد وأربعة فئران إلى الفضاء

وتشارك رواد الفضاء الستة العيش في محطة تيانغونغ خلال الأيام الماضية، علماً أن تأجيل رحلة العودة شكّل انتكاسة قلّما شهدها برنامج الفضاء الصيني الذي يتميّز عادة بالتنظيم المتقن.

ووصل الرواد الثلاثة العائدون إلى محطة تيانغونغ الفضائية في نهاية إبريل/نيسان الماضي.

وأشارت وكالة الفضاء الصينية للرحلات المأهولة إلى أنّ المركبة الفضائية التالية شنتشو-22 ستُطلَق "في موعد لم يُحدد بعد"، من دون التطرق إلى تفاصيل إضافية.

(فرانس برس)

دلالات
المساهمون
المزيد في منوعات
الهجمات السيبرانية/ قراصنة ، 23 يونيو 2024 (Getty)
التحديثات الحية
تكنولوجيا
مباشر

قراصنة صينيون يستخدمون الذكاء الاصطناعي لأتمتة الهجمات السيبرانية

جماهير ليفربول تحتفل مع الفريق بتتويجه بلقبه العشرين، 26 مايو 2025 (جيس أورنبي/ Getty)
التحديثات الحية
لايف ستايل
مباشر

كيف يحفّز الفوز على الغريم دماغ مشجعي كرة القدم؟

"بلو أوريجين" تطلق صاروخ نيو غلين من فلوريدا، 13 نوفمبر 2025 (مانويل ماتزانتي/Getty)
التحديثات الحية
علوم وآثار
مباشر

"بلو أوريجين" تنجح في استعادة محرك صاروخها الفضائي نيو غلين