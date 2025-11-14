عودة رواد فضاء صينيين إلى الأرض بعد أن علقوا في محطة تيانغونغ

عاد ثلاثة رواد فضاء صينيين إلى الأرض بعد أن ظلوا عالقين لأيام في محطة تيانغونغ الفضائية، بسبب تضرّر مركبتهم، بحسب ما أعلنته وكالة الفضاء الصينية، الجمعة.

وأرجئت رحلة عودتهم التي كانت مقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بعد اصطدام حطام فضائي مجهري بمركبتهم شنتشو-20 الملتحمة بالمحطة. وكان الضرر الذي طاول المركبة يشكّل خطراً على حياة الطاقم خلال عودتهم إلى الغلاف الجوي للأرض.

وأظهرت صورٌ بثها التلفزيون الصيني هبوط الكبسولة التي حملت طاقم مهمة شنتشو-20 والمُعلّقة بمظلة ضخمة حمراء وبيضاء، في أرض صحراوية في منغوليا الداخلية، شمال الصين. وعند وصولهم في الساعة 16:40 (8:40 بتوقيت غرينتش)، أكدت إدارة الفضاء المأهولة الصينية (CMSA)، أن رواد الفضاء الثلاثة: تشن دونغ (46 عاماً)، وتشن تشونغروي (41 عاماً)، ووانغ جيه (36 عاماً)، "بخير".

وكانت الوكالة قد صرحت صباح الجمعة أن نافذة الكبسولة التي كان من المفترض استخدامها للعودة إلى الأرض، فيها "شقّ رقيق... ولم تعد تُلبي معايير العودة الآمنة". ولتجنب تعريضهم لأي خطر عاد الرواد في كبسولة مهمة شنتشو-21 المخصصة في الأساس للرواد الذين حلوا محلهم في بداية نوفمبر.

وتشارك رواد الفضاء الستة العيش في محطة تيانغونغ خلال الأيام الماضية، علماً أن تأجيل رحلة العودة شكّل انتكاسة قلّما شهدها برنامج الفضاء الصيني الذي يتميّز عادة بالتنظيم المتقن.

ووصل الرواد الثلاثة العائدون إلى محطة تيانغونغ الفضائية في نهاية إبريل/نيسان الماضي.

وأشارت وكالة الفضاء الصينية للرحلات المأهولة إلى أنّ المركبة الفضائية التالية شنتشو-22 ستُطلَق "في موعد لم يُحدد بعد"، من دون التطرق إلى تفاصيل إضافية.

