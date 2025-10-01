عودة خدمة الإنترنت والاتصالات في أفغانستان

- احتفل الأفغان بعودة الاتصالات والإنترنت بعد انقطاع دام 48 ساعة، حيث امتلأت شوارع كابل بالناس الذين ينقلون الأخبار ويحتفلون بعودة الحياة إلى طبيعتها. - تسبب الانقطاع المفاجئ في شلل الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك البنوك والمستشفيات، وأدى إلى عزلة شبه تامة لأفغانستان عن العالم الخارجي. - جاء الانقطاع بناءً على أوامر من طالبان لمنع "الرذيلة"، مما أثار دعوات من الأمم المتحدة لإعادة الاتصال بالإنترنت، وهو الأول منذ عودة طالبان للحكم في 2021.

نزل المئات إلى الشوارع في أفغانستان للاحتفال بعودة شبكة الاتصالات والإنترنت إلى العمل بعد انقطاع دام 48 ساعة، إثر حظر فرضته حكومة حركة طالبان، بحسب وكالة فرانس برس. وشاهد مراسلو الوكالة شوارع العاصمة كابل وهي تمتلئ بالناس الذين ينقلون الأخبار، ويشترون الحلويات والبالونات، فيما يطلق سائقو السيارات أبواقهم احتفالاً. وقال مدير أحد المطاعم لـ"فرانس برس" أثناء تفقده هاتفه: "المدينة عادت للحياة مجدداً". فيما قال السائق سهراب أحمدي (26 عاماً): "الأمر يشبه عيد الأضحى، والاستعداد للذهاب إلى صلاة العيد". أضاف: "نحن سعداء جداً من أعماق قلوبنا".

وأفاد صحافيون في وكالة فرانس برس بأن إشارات الهاتف المحمول أصبحت متاحة أيضاً من مشغّلين عديدين في ولايات قندهار وخوست وغزني وهرات.

وكانت أفغانستان قد شهدت، مساء الاثنين، حالة من الارتباك، بعدما انقطعت خدمات الهواتف المحمولة والإنترنت بشكل مفاجئ من دون سابق إنذار؛ إذ توقفت معظم الأنشطة الاقتصادية، بما فيها عمل المصارف ومكاتب البريد والأسواق، فيما اضطرت المستشفيات إلى الاستمرار من دون إمكانية الوصول إلى السجلات الطبية للمرضى.

وقالت منظمة نت بلوكس، وهي جهة مراقبة للأمن السيبراني وإدارة الإنترنت، إن الانقطاع "يبدو متوافقاً مع قطع الخدمة عن عمد". وأضافت أن الاتصال قد تباطأ إلى واحد بالمئة من المستويات العادية.

وكان مسؤول حكومي قد حذر وكالة فرانس برس قبل دقائق من الإغلاق يوم الاثنين مساءً بأن شبكة الألياف الضوئية سيجري قطعها، مما سيؤثر بخدمات الهاتف المحمول، "حتى إشعار آخر". وأدت هذه الإجراءات إلى إغلاق واسع النطاق للأعمال التجارية والمطارات والأسواق، بينما تعذر على البنوك ومكاتب البريد العمل.

وجاء هذا الانقطاع الواسع بعد أسابيع من بدء السلطات بقطع خدمات الإنترنت السريع عن بعض الولايات بذريعة منع "الرذيلة"، بناءً على أوامر القائد الأعلى لطالبان هبة الله أخوندزاده. وقالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الإغلاق "ترك أفغانستان شبه معزولة تماماً عن العالم الخارجي"، ودعت السلطات إلى إعادة الوصول إلى الإنترنت.

وهذه المرة الأولى التي تقطع فيها الاتصالات منذ عودة طالبان إلى الحكم في 2021، إثر انسحاب القوات الأميركية من البلاد.