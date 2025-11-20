عن البسط التي اختفت من بيوتنا: معرض فني يقتفي أثر الصوف الفلسطيني

- الصوف كرمز متعدد الأبعاد: يبرز معرض "يد تجز، وجسد يروي" في رام الله الصوف كرمز يتجاوز كونه مادة نسيجية، ليكشف عن أبعاد سياسية واقتصادية وأنثروبولوجية وبيئية في السياق الفلسطيني. - تأثير الاحتلال على صناعة النسيج: توضح الفنانة لارا سلعوس تأثير الاحتلال الإسرائيلي على تراجع صناعة النسيج الفلسطينية من خلال التهجير والاعتداءات، مما يضعف قدرة الرعاة على العناية بالصوف. - التراث الثقافي والتحديات المعاصرة: يعرض المعرض أعمالاً توثق التراث الفلسطيني في صناعة الصوف، مؤكدةً على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي في مواجهة المحو المادي والثقافي.

مع اقتراب فصل الشتاء، قد يبدو ذكر الصوف عابراً ومرتبطاً بموسم ما فحسب، لكن معرض "يد تجز، وجسد يروي" يتجاوز هذه النظرة التقليدية، حيث لا نرى الصوف مادة للنسيج فقط، بل تتشابك الخيوط لتكشف أبعاداً سياسية واقتصادية وأنثروبولوجية وبيئية، طارحةً تساؤلاً جوهرياً: هل يمكن للاحتلال الإسرائيلي أن ينتهك كل تفاصيل الحياة الفلسطينية وصولاً إلى الصوف؟ في هذا المعرض الذي يستضيفه مركز خليل السكاكيني في رام الله، تقدم فنانة النسيج الفلسطينية لارا سلعوس نتاج بحث وعمل استمر خمس سنوات، تسعى من خلاله لتقديم النسيج بصفته امتداداً حياً للماضي، وليس مجرد "إحياءٍ لما يُفترض نسيانه".

في حديثها لـ"العربي الجديد"، تشير سلعوس، التي درست الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي، إلى أن شغفها بالصوف بدأ من جلسة مع سيدات تجمع "الخان الأحمر" البدوي شرق القدس المحتلة، حين زارته لإنتاج فيلم قصير. تحوّلت تلك الزيارة إلى سلسلة تساؤلات: "لماذا لم أمتلك بساطاً من قبل؟ ولماذا اختفت البسط من بيوتنا؟ وأين يذهب الصوف؟".

قادت هذه الأسئلة الفنانة في رحلة بحثية معرفيّة معمقة، فدرست حرفة النسيج واستخدام "النول"، وفنون النجارة والغزل المرتبطة بها، كما أسّست مشغلاً متخصصاً لنسج الصوف وصناعة المقاعد، محققةً بذلك هدفاً مزدوجاً: إعادة الصوف إلى الحياة اليومية الفلسطينية، وتقديم معرفة تحليلية شاملة عن تاريخ الصوف وعلاقة الاحتلال بتراجع هذا القطاع.

الاحتلال واقتصاديات المحو

تنتقل سلعوس في طرحها من الجمالي إلى السياسي، مشيرةً إلى الدور الجوهري للاحتلال في طمس صناعة النسيج. وتوضح أن الأرياف والمجتمعات البدوية، التي تعدّ المصدر الأساسي لصوف الأغنام في الضفة الغربية، تعاني يومياً من التهجير القسري واعتداءات المستوطنين، مما جعل الصوف يتراجع إلى ذيل قائمة أولويات الرعاة لانشغالهم بحماية القطيع والبحث عن مراعٍ آمنة. وتستشهد سلعوس بقصة راعٍ اعتاد منحها الصوف بلا مقابل، ليخبرها مؤخراً أن المستوطنين سرقوا قطيعه المكون من 1000 رأس ماشية بالكامل، ما يؤكد أن انعدام الأمان وطرد الرعاة يدفعهم قسراً للاستغناء عن أعباء العناية بالصوف.

لا تتوقف التحديات عند العنف المباشر، بل تمتد إلى البنية الاقتصادية والثقافية، إذ ترى سلعوس أن الظروف السياسية تنعكس اقتصادياً عبر إغراق السوق بالسلع الإسرائيلية والمستوردة التي تنافس الصناعات المحلية، في ظل افتقار قطاع الحرف للتنظيم.

ومن خلال بحثها، تستحضر سلعوس نموذج المجتمع الفلسطيني الذي كان تاريخياً "مجتمعاً مكتفياً بذاته" غذائياً وبيئياً، يعتمد على النظام التشاركي ويستثمر موارده الطبيعية. وتلفت النظر إلى دور العولمة والثقافة الاستهلاكية في تنميط المجتمعات وإعاقة الحرف المحلية، مشيرةً إلى مفارقة أن الصوف بما هو مادة طبيعية وصديقة للبيئة بات الناس عاجزين عن شرائه لارتفاع تكلفته مقارنة بالخيوط الصناعية. وتشدّد سلعوس هنا على أهمية العودة للمواد الطبيعية لحماية البيئة وتقليل الانبعاثات، مؤكدةً أن استهلاك الصوف لا يضر بالحيوان، بل إن جزّه ضروري صحياً للأغنام.

يقدم المعرض الذي يختتم اليوم مجموعة أعمال تعرّف الجمهور بأنواع الصوف الفلسطيني، ومن أبرزها عمل فني بعنوان "ماذا تبقى؟"، الذي يوثق حادثة إتلاف الجمارك الإسرائيلية لأربعة أعمال فنية للفنانة أثناء نقلها من فنلندا إلى الضفة المحتلة. وحول دلالات هذا العمل والربط بين الفقدان المادي والمعنوي، توضح سلعوس أن سؤال "ماذا تبقى؟" يعبّر عن طبيعة الاتصال المعرفي بين الأجيال الحالية والأجيال السابقة، وتحديداً فيما يتعلق بـ "الحُجرة"؛ وهي تسمية تطلق على نوعين من البسط: "المزودة" و"البجاد".

تقول سلعوس إن هذه المنسوجات كانت جزءاً أساسياً من جهاز العروسين، فلم يكن يخلو بيت فلسطيني منهما، حيث تُفرش الدار بقطعة تُقدّم من أهل العريس وأخرى من أهل العروس. ولكن هذا الاستخدام تراجع حتى داخل المجتمعات البدوية والقروية مقارنة بما كان عليه الحال قبل قرن من الزمان. "ومن هنا يطرح (ماذا تبقى) تساؤلاً حول ما تبقى لنا من هذا التراكم المعرفي، وكيف يبرز هذا السؤال، للمفارقة، ضمن سياقٍ جمالي، خاصةً ونحن نواجه باستمرار خطرين متلازمين: المحو المادي، والمحو الثقافي"، تضيف سلعوس.

تنظر سلعوس إلى المعارض الفنية جسرا يربط الفلسطينيين بتاريخهم وطبيعتهم من جهة، وبالعالم الخارجي من جهة أخرى بعد عرض أعمالها في إسبانيا وفنلندا. فهي تسعى لتعريف الجمهور الأجنبي بالحياة تحت الاحتلال وما تصفه بـ"مراحل الفقدان"، "سواء فقدان المعرفة المتوارثة، أو الفقدان العنيف والمتعمد بفعل سياسات الاحتلال وخطورة الاستيطان الذي يهدد البرية والمجتمعات الرعوية، كما يحدث في مسافر يطا".

وتخلص سلعوس إلى أن نظرتها للصوف تتجاوز البعد الجمالي لتشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والبيئية، ورغم "صعوبة التخطيط للمستقبل في فلسطين" على حد تعبيرها، تؤكد عزمها الاستمرار في مشروعها للوصول إلى مجتمعات أكثر.