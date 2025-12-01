عن الإيجاز الصحافي في الدوحة: حيّز لتواصل لكنّ تزلّفاً مزعجاً يحصل

- يُقام الإيجاز الصحافي مرتين يومياً في مهرجان الدوحة السينمائي بفندق روزوود، ويُعتبر فرصة للتفاعل بين الصحافيين والعاملين في السينما في أجواء غير رسمية مليئة بالطرافة والضحك. - يتباين تعامل الصحافيين العرب مع الإيجاز بين الاستعلاء واللامبالاة، بينما يسعى البعض للتقرب من إدارة المهرجان عبر التملق، مع ندرة النقاشات العميقة. - تُتاح فرص لإجراء حوارات خاصة رغم ضيق الوقت، مع تفضيل الإعلام المرئي والمجلات السينمائية، ويُتوقع الالتزام بالمواعيد رغم حدوث تأخيرات أحياناً.

الإيجاز الصحافي، المُقام مرّتين يومياً، قبل الظهر وبعده، في المركز الإعلامي (فندق روزوود)، التابع لمهرجان الدوحة السينمائي، يدعو إلى تعليقات، لا علاقة للنقد بها. فالطرافة، المتأتية من مواقف معيّنة، أو الضحك الساخر، المنبثق من "نقاشات" تحصل بين زملاء وزميلات عربٍ تحديداً، وعاملين وعاملات في السينما، العربية غالباً، سببان أساسيان لكتابة متحرّرة من تحليل وحوار غير مباشر بين ناقد وفيلم.

عاملون وعاملات في المهرجان، مُنظّمو الإيجاز الصحافي، يجهدون في ترتيب الأمور وإنجاحها، فهذه وظيفة يُفترض بهم/بهنّ إتمامها على أكمل وجه. المشكلة أنّ الجهد هذا يُفرز أحياناً توتراً فيهم، فيطلبون، بشيء من الأمر المُخفَّف، الدخول إلى قاعة الإيجاز الصحافي، بانتظار وصول السينمائيين والسينمائيات، الذين، بالنسبة إلى هؤلاء العاملين والعاملات، لن يدخلوا القاعة قبل الزملاء والزميلات. هذا مهنيّ بحت، ففي مهرجانات سينمائية دولية، يحصل الأمر نفسه: على الزملاء والزميلات، الراغبين في حضور المؤتمرات الصحافية "من تلقاء أنفسهم"، الحضور في القاعة الخاصة، قبل وقتٍ من المواعيد المحدّدة، أولاً للحصول على مقعدٍ (لا حجوزات مسبقة، والقاعات المختارة صغيرة الحجم إجمالاً)، وثانياً لاستقبال السينمائيين والسينمائيات، ليس بالتصفيق طبعاً، بل بالحضور.

التوتر المذكور عابرٌ. فالمسألة بالنسبة إلى هؤلاء مرتبطة بأولوية المهنة، أي بضرورة امتلاء القاعة الصغيرة للإيجاز الصحافي، فبهذا يؤدّون وظيفتهم. ومع أنّ زملاء وزميلات يمزحون، وإنْ نادراً، بخصوص الدخول قبل السينمائيين والسينمائيات، فهؤلاء الشبان والشابات يُفضّلون عدم التورّط بالمزاح، لأنّ وظيفتهم تدفعهم إلى إيجاد نوعٍ من مساحة مع الضيوف جميعهم. لكنْ، خارج الإيجاز الصحافي، ترتسم الابتسامات على وجوه، تعكس رحابة صدر، وحماسة عمل، وحُسن استقبال وتعاون.

في المقابل، هناك زملاء وزميلات عرب يتعاملون مع الإيجاز الصحافي (تُستعمل المفردتان هاتان في الدوحة بديلاً من المؤتمر الصحافي، في المجالات كلّها) إمّا باستعلاء أو باستخفاف أو بلامبالاة. ومن يعتبره ضرورة مهنية، يتوجّب تنفيذها بدقّة، يكن أول الواصلين/الواصلات إلى الغرفة المخصّصة به، والبعض القليل يمتلك براعة التزلّف أمام إدارة المهرجان، ظنّاً منه أنْ لا تزلّف في ما يقوله، بل "تعبير صادق (!)" عن "سعادة" بالدعوة (إلى المهرجان أصلاً)، التي يُلبيها من دون تردّد، مُتمنّياً أنْ تلطف به الإدارة، بـ"فضل" هذا التزلّف، فتدعوه مجدّداً في النسخة المقبلة. وإلا، فما معنى أنْ تقول إحداهنّ، في إيجاز صحافي مع إدارة المهرجان، بحضور مديرته فاطمة الرميحي، قبل يومين اثنين على حفلة الختام، إنّ سعادتها بحضور المهرجان "لا توصف"، وإنّ النسخة هذه منظّمة بدقّة رائعة، إلى حدّ يدفعها إلى أنْ تتمنّى فيها تمديد أيام النسخة هذه؟ وما مغزى تباهي أحدهم بأنّه من أوائل المشاركين في "أجيال"، وأنّ الصحافة التي يمارسها تتجاور والإخراج، الذي (الإخراج) إنْ يُبحث عنه في أرشيفٍ أو صالة، يصعب (أو ربما يستحيل) العثور على نتاج له؛ وأنّ جزءاً من هذا كلّه متأتٍّ من مؤسّسة الدوحة للأفلام، واشتغالاتها المختلفة "المهمّة" و"الضرورية"؟

يندر طرح أسئلة تستحق نقاشاً، أو أقلّه إجابات مفتوحة على تحليل ومعاينة ووقائع وتفاصيل. وقبل هذا، هناك غياب شبه تام لنقّاد سينمائيين، يُثيرون ما يُمكن إثارته في لقاءات مفتوحة كهذه، في مقابل عددٍ قليل من العاملين والعاملات في الصحافة والإعلام، ومعظم هؤلاء يُفضِّل لقاءات "حصرية" بالجهة التي يعمل فيها. لكنْ، أيستدعي الإيجاز/المؤتمر الصحافي عامةً سجالات نقدية، أمْ أن تركيبته المهنية محصورة بتساؤلات تُعنى بتفاصيل وأرقام، أو بأساليب اشتغال وآليات مهنة، أو بمعلومات ومعطيات تُفيد، بالتأكيد، من يسعى إلى قراءات نقدية لاحقاً؟

بالتالي، هل يتّسع المجال لنقاش نقدي مع عامل أو عاملة في السينما، يحضران المهرجان لـ"الترويج" لفيلمٍ جديد لهما، يُعرض في مسابقة أو برنامج، إنْ في إيجاز صحافي، أو في لقاءات خاصة، تكون سريعة غالباً؟ فالمعروف أنّ اللقاءات الصحافية في المهرجانات الأجنبية (مؤتمر صحافي عام، لقاءات تضمّ عدداً من الزملاء والزميلات في كلّ جلسة، لقاءات خاصة)، محكومة بفترة زمنية قليلة، لضيق وقت النجم/النجمة، ودائماً هناك أولويات وأفضلية: الإعلام المرئي أولاً، ثم المجلات السينمائية المؤثّرة والفاعلة، فالصحف اليومية الأبرز في العالم. في مهرجان الدوحة السينمائي، يُتاح لراغبين وراغبات فرص إجراء حوارات خاصة (وفترة كل حوار لن تكون مفتوحة، بل مختصرة بأوقاتٍ قليلة)، رغم ضيق الوقت، وزملاء وزميلات قليلو العدد يُتقنون الاستفادة، المهنية والثقافية غالباً، من الفترة القليلة، لإجراء حوار مُفيد.

هذا غير حاجبٍ مسألة أخرى: عاملون وعاملات في السينما يُفترض بهم/بهنّ التزام الموعد المحدّد للإيجاز الصحافي المتعلّق باشتغالاتهم. ومع هذا، هناك من يتأخّر، فيظنّ أنّ الاعتذار عن التأخّر كافٍ.

ملاحظات كهذه نابعة من معاينة شبه يومية للإيجاز الصحافي. والكتابة رغبة في التقاط شيءٍ من الحاصل، وإضاءة جوانب منه.