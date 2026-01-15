عملية إجلاء طبي نادرة لرواد فضاء أميركيين

- غادرت كبسولة "كرو دراغون" التابعة لسبايس إكس محطة الفضاء الدولية في رحلة طارئة إلى الأرض بسبب "حالة طبية خطيرة" لأحد الرواد، متجهة إلى هبوط مائي في المحيط الهادئ قبالة سواحل كاليفورنيا. - تضم الكبسولة أربعة رواد فضاء: أميركيين، ياباني، وروسي، وقد أُعلن عن تقصير المهمة التي استمرت 167 يوماً بسبب الطارئ الصحي، دون الكشف عن هوية الرائد المصاب أو طبيعة حالته. - ألغيت عملية سير فضائي كانت مقررة بسبب المخاوف الطبية، مما يعكس أهمية الرعاية الصحية الفورية في مثل هذه المهمات الفضائية.

غادرت كبسولة تابعة لشركة سبايس إكس محطة الفضاء الدولية، الأربعاء، وعلى متنها طاقم مؤلف من أربعة رواد فضاء في رحلة عودة طارئة إلى الأرض، بعدما استدعت "حالة طبية خطيرة" غير مُعلنة لدى أحد الرواد هذا القرار، بحسب ما صرحت به وكالة ناسا.

وانفصلت كبسولة "كرو دراغون" (Crew Dragon)، التي كانت تقلّ رائدي فضاء أميركيَّين من وكالة ناسا إلى جانب رائد فضاء ياباني ورائد فضاء روسي، عن المحطة وبدأت هبوطها من المدار قرابة الساعة 5:20 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (22:20 بتوقيت غرينتش). وكانت تتجه إلى هبوط مائي في المحيط الهادئ قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا فجر الخميس. وإذا سارت العملية كما هو مخطّط، فمن المتوقع أن تهبط الكبسولة التي تحمل اسم "إنديفور" (Endeavor) في البحر بمظلات بعد رحلة عودة تستغرق نحو 10 ساعات ونصف الساعة، تتخللها مرحلة دخول ناري عبر الغلاف الجوي للأرض، لتختتم بذلك مهمة دامت 167 يوماً.

وأظهر بث مباشر من "ناسا" لحظة ابتعاد الكبسولة عن محطة الفضاء الدولية وانجرافها بعيداً عن المختبر المداري، بينما كان الجسمان يحلّقان على ارتفاع يناهز 260 ميلاً (418 كيلومتراً) فوق الأرض جنوب أستراليا. كما بدا رواد الفضاء مثبتين بأحزمة داخل مقصورة الطاقم، جالسين جنباً إلى جنب، ويرتدون بزّاتهم الفضائية البيضاء والسوداء مع الخوذ، أثناء تنفيذ عملية الانفصال.

وكانت خطة إعادة جميع أفراد طاقم "كرو-11" (Crew-11) إلى الأرض قبل موعدها بنحو أسابيع قد أُعلنت في 8 يناير/ كانون الثاني، حين صرّح مدير "ناسا" جاريد إيزاكمان بأن أحد الرواد يواجه "حالة طبية خطيرة" تستدعي الحصول على رعاية طبية فورية على الأرض.

وتُعدّ هذه المرة الأولى التي تُقصّر فيها "ناسا" مهمة طاقم في محطة الفضاء الدولية بسبب طارئ صحي. ولم تكشف "ناسا" عن هوية رائد الفضاء الذي يعاني من المشكلة الصحية، ولا عن طبيعتها، مشيرةً إلى اعتبارات تتعلق بالخصوصية.

ويضم الطاقم رائدي الفضاء الأميركيين زينا كاردمان (38 عاماً) ومايك فينكي (58 عاماً)، والياباني كيميا يوي (55 عاماً)، والروسي أوليغ بلاتونوف (39 عاماً). وكان الأربعة قد وصلوا إلى محطة الفضاء الدولية بعد إطلاق من ولاية فلوريدا في أغسطس/ آب.

وكان من المقرر أن ينفّذ فينكي، وهو عقيد متقاعد في سلاح الجو الأميركي وقائد الطاقم المعيّن في المحطة، إلى جانب كاردمان، وهي رائدة فضاء جديدة ومتخصصة في علم الأحياء الجيولوجي وعملت مهندسة طيران، سيراً فضائياً يتجاوز ست ساعات الأسبوع الماضي لتركيب تجهيزات خارج المحطة. غير أن السير الفضائي أُلغي في 7 يناير/ كانون الثاني بسبب ما وصفته "ناسا" حينها بأنه "مخاوف طبية" تخص أحد رواد الفضاء.