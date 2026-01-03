عمر الدماغ: 5 مراحل لفهم النمو والشيخوخة

- يمر الدماغ بخمس مراحل تطور رئيسية من الولادة إلى الشيخوخة المتأخرة، مع نقاط تحول عند أعمار 9 و32 و66 و83 عاماً، حيث ينمو بسرعة في الطفولة ويصبح أكثر كفاءة في المراهقة، ويستقر في البلوغ، بينما تتدهور المادة البيضاء في الشيخوخة المبكرة وتضعف الروابط في الشيخوخة المتأخرة. - هناك توازٍ بين مراحل تطور الدماغ وظهور الاضطرابات العصبية، مثل تشخيص اضطراب طيف التوحد في الطفولة واضطرابات الصحة النفسية قبل العشرينيات، ومرض ألزهايمر في الشيخوخة المبكرة. - تؤثر عوامل مثل صحة القلب والروابط الاجتماعية والنشاط البدني في تحسين صحة الدماغ، مما يساهم في فهم الشيخوخة الصحية وتطوير استراتيجيات وقائية لكل مرحلة.

كشفت دراسة علمية حديثة أن الدماغ البشري يمرّ بخمس مراحل رئيسية ومتمايزة تمتد من الولادة إلى الشيخوخة المتأخرة، مع نقاط تحوّل واضحة تحدث عند أعمار محددة. وحدّد الباحثون متوسط الأعمار 9 و32 و66 و83 عاماً بوصفها لحظات مفصلية يتغيّر فيها نمط الاتصالات العصبية داخل الدماغ، وهو ما قد يفسّر سبب ظهور بعض الاضطرابات العصبية والنفسية في مراحل عمرية بعينها.

الدراسة، التي نُشرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في مجلة Nature Communications، استندت إلى تحليل نحو أربعة آلاف صورة دماغية لأشخاص في الولايات المتحدة وبريطانيا، راوحت أعمارهم بين حديثي الولادة وأشخاص في التسعينيات. وركّز الباحثون على المادة البيضاء، وهي النسيج الدهني الذي يعزل الألياف العصبية ويصل بين مناطق الدماغ المختلفة، ما أتاح رسم خريطة للتغيّرات البنيوية في مسارات الاتصال العصبي عبر الزمن.

خمس مراحل يمر بها الدماغ

أوضح الباحث دنكان أستل، أستاذ المعلوماتية العصبية في جامعة كامبريدج وأحد المشاركين في الدراسة، أن الفريق أنشأ "دماغاً متوسطاً" لكل سنة من سنوات العمر، ثم حلّل أكثر من اثنتي عشرة خاصية عصبية باستخدام خوارزميات تعلّم آلي لرصد نقاط التحوّل الكبرى. وقال أستل إن هذه النتائج تساعد على فهم "متى يصبح الدماغ بالغاً فعلياً"، وهو سؤال لطالما تجنّب علماء الأعصاب الإجابة الحاسمة عنه.

1. مرحلة الطفولة (من الولادة إلى 9 أعوام)

ينمو الدماغ سريعاً في الحجم، لكنه في الوقت نفسه يقلّص أو "يُقَلِّم" الوصلات العصبية الزائدة وغير المستخدمة. وأوضحت تارا سبايرز-جونز، مديرة مركز اكتشاف علوم الدماغ في جامعة إدنبره، أن الأطفال يولدون بكمّ هائل من الوصلات العصبية، يجري لاحقاً تحسينها عبر الاستخدام والتجربة.

2. مرحلة المراهقة الممتدة (من 9 إلى 32 عاماً)

خلال هذه المرحلة، تصبح الشبكات العصبية أكثر كفاءة، وتتحسّن سرعة التواصل داخل مناطق الدماغ وبينها. وتشير الدراسة إلى أن هذه الفترة الطويلة نسبياً تمثل ذروة إعادة التنظيم العصبي، قبل الوصول إلى النضج الكامل.

3. مرحلة البلوغ العصبي (من 32 إلى 66 عاماً)

يدخل الدماغ فترة من الاستقرار النسبي، تتزامن مع ثبات السمات الشخصية ومستوى الذكاء لدى معظم الناس. وخلالها تصبح مناطق الدماغ أكثر "انعزالاً" وظيفياً، مع الحفاظ على توازن عام في الأداء.

4. مرحلة الشيخوخة المبكرة (من 66 إلى 83 عاماً)

تبدأ المادة البيضاء بالتدهور تدريجياً، وتتشكّل مجموعات أقوى من المناطق العصبية (وحدات أو موديولات)، لكن بعضها أقل اتصالاً ببعض. وقالت سبايرز-جونز إن هذا التغيّر يترافق، لدى كثيرين، مع تراجع طفيف في بعض الوظائف الإدراكية.

5. مرحلة الشيخوخة المتأخرة (بعد 83 عاماً)

تتراجع الروابط بين مناطق الدماغ بوضوح، ويعتمد الدماغ أكثر على مناطق منفردة وعدد محدود من المسارات عالية الاستخدام، بحسب أليكسا موسلي، الباحثة في جامعة كامبريدج والمؤلفة الرئيسة للدراسة.

صلة بالاضطرابات العصبية

تلفت الدراسة إلى وجود توازٍ لافت بين مراحل تطوّر الدماغ وتوقيت ظهور بعض الحالات الصحية. فمعظم تشخيصات اضطراب طيف التوحّد تُسجَّل في الطفولة المبكرة، وفق بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركية، بينما تبدأ نحو 75% من اضطرابات الصحة النفسية قبل أوائل العشرينيات، بحسب إدارة خدمات إساءة استخدام المواد والصحة النفسية في الولايات المتحدة. أمّا مرض ألزهايمر، فعادةً ما يظهر خلال ما سمّاه الباحثون مرحلة الشيخوخة المبكرة. ويرى الباحثون أن هذه النتائج لا تعني أن التدهور المعرفي حتمي أو متشابه لدى الجميع. وأشارت كاتيا روبيا، أستاذة علم الأعصاب الإدراكي في كلية كينغز في لندن، إلى وجود فروق فردية واسعة في توقيت هذه التحوّلات وحدّتها، مؤكدةً أن بلوغ سن معيّنة "لا يعني بالضرورة بدء القلق أو التراجع". كما شدّد الباحث دنكان أستل على أن عوامل مثل صحة القلب، وقوة الروابط الاجتماعية، والنشاط البدني ترتبط بنتائج معرفية أفضل، وقد تؤثر بدورها في كيفية إعادة "توصيل" الدماغ في المراحل المتقدمة من العمر. وبذلك، تفتح الدراسة باباً لفهم أعمق لمسار الشيخوخة الصحية، وربما لتطوير استراتيجيات وقائية تستهدف كل مرحلة من مراحل حياة الدماغ.